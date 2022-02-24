РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10863 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 675 17
война (46726) НБУ (4807) военное положение (398) Шевченко Кирилл (69)

Банковская система работает в обычном режиме. Ограничено снятие наличных со счета клиентов до 100 тыс. грн в день, - НБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что банки открываются и продолжают работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций, ограничиваем снятие наличных со счета клиентов 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей любого из нас",- сказал он.

Также читайте: ЕС сегодня представит пакет массивных санкций против РФ, – фон дер Ляен

В то же время, запрещается выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте. Платежи правительства производятся без ограничений. Банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Брехня. Перевірив. Працює
показать весь комментарий
24.02.2022 10:20
+3
все одно піде в гості до бужини
показать весь комментарий
24.02.2022 10:21
+2
зрозуміло, правильно.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зрозуміло, правильно.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:13 Ответить
Що зараз можуть робити ті, хто не пішов на роботу, сидить вдома та думає чи тікати в підвал, чи за кордон. Реєструйтесь в фейсбук, телеграм, вайбер тощо росіян та поширюйте антиросійську пропаганду.

Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.

Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:15 Ответить
зачем ты это здесь пишешь?

мы это знаем 8 лет..
иди и пиши на кацапских сайтах, например профинанса.

https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.htmlа то они там уже берлин и париж берут..
показать весь комментарий
24.02.2022 10:30 Ответить
ПРИВАТ 24 в телефонах не работает
показать весь комментарий
24.02.2022 10:13 Ответить
Брехня. Перевірив. Працює
показать весь комментарий
24.02.2022 10:20 Ответить
Набираю ПРИВАТ 24. Не присылают 3 значный код никуда
показать весь комментарий
24.02.2022 10:22 Ответить
Працює. 10.28 год.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:28 Ответить
То может у неё в Словакии глючит ))))
показать весь комментарий
24.02.2022 10:22 Ответить
Нужно атаковать групировку в Приднестровье. БУТУСОВ продвигай это!
показать весь комментарий
24.02.2022 10:13 Ответить
дивлюсь стрім Шарія,Шарій струхнув,винить Путіна та переляканий каже що россія агрессор)))) спостерігаєм далі)
показать весь комментарий
24.02.2022 10:15 Ответить
все одно піде в гості до бужини
показать весь комментарий
24.02.2022 10:21 Ответить
і мови нема,пітуШара підписав собі смертний приговор вже давно
показать весь комментарий
24.02.2022 10:21 Ответить
Тільки що дзвонив товариш з Чернігівської області. Живе біля кордону. Кацапи градами накрили всі сусідні погранзастави. Просто зрівняли із землею. Люди тікають. Танки наші стоять на місці. Чекають атаки.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:20 Ответить
Якщо це так, то раджу наполегливо журналістам перевірити інформацію чи працює, наприклад, банк Ідея у Києві? Зачинений нафіг без будь-яких оглошень, а гаряча лінія банку просто тимчасово не працює.
показать весь комментарий
24.02.2022 10:22 Ответить
Приват не дает пополнить мобильный!
показать весь комментарий
24.02.2022 10:42 Ответить
 
 