Банковская система работает в обычном режиме. Ограничено снятие наличных со счета клиентов до 100 тыс. грн в день, - НБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных.
Об этом заявил сегодня на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что банки открываются и продолжают работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены.
"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций, ограничиваем снятие наличных со счета клиентов 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей любого из нас",- сказал он.
В то же время, запрещается выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте. Платежи правительства производятся без ограничений. Банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.
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Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
мы это знаем 8 лет..
иди и пиши на кацапских сайтах, например профинанса.
https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.htmlа то они там уже берлин и париж берут..