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Верховный Суд работает в штатном режиме и свою деятельность мы не остановим, - судья Ткачук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный суд работает в штатном режиме.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Олег Ткачук, записав видеообращение, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский Верховный Суд работает в штатном режиме. В условиях войны и в условиях мира люди нуждаются в правосудии, а наши враги – в наказании! Слава Украине!" – отметил он.

А также сообщил, что заседания, которые на сегодняшний день запланированы, будут проходить по графику.

"Сейчас одену мантию и вместе с коллегами начнем процессы. И свою деятельность мы не остановим", - резюмировал судья.

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Автор: Анастасія Потіха
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Давайте Киву на нары через интерпол...и остальных не забувайте
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24.02.2022 10:36 Ответить
kiva, medvechuk , shufrich....
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24.02.2022 10:49 Ответить
Ну да. Порошенка еще ж не успели посадить. Как посадят, так и свернутся. И на Канары.К семьям.
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24.02.2022 10:56 Ответить
Ти **** дебіл.Срати всім на твого Порошенка
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24.02.2022 11:01 Ответить
Радость-то какая. Выпишите повестку в суд путлеру
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24.02.2022 11:05 Ответить
 
 