Верховный Суд работает в штатном режиме и свою деятельность мы не остановим, - судья Ткачук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховный суд работает в штатном режиме.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Олег Ткачук, записав видеообращение, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский Верховный Суд работает в штатном режиме. В условиях войны и в условиях мира люди нуждаются в правосудии, а наши враги – в наказании! Слава Украине!" – отметил он.
А также сообщил, что заседания, которые на сегодняшний день запланированы, будут проходить по графику.
"Сейчас одену мантию и вместе с коллегами начнем процессы. И свою деятельность мы не остановим", - резюмировал судья.
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