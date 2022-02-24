Верховный Суд работает в штатном режиме и свою деятельность мы не остановим, - судья Ткачук. ВИДЕО

Верховный суд работает в штатном режиме.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Олег Ткачук, записав видеообращение, передает Цензор.НЕТ.

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"Украинский Верховный Суд работает в штатном режиме. В условиях войны и в условиях мира люди нуждаются в правосудии, а наши враги – в наказании! Слава Украине!" – отметил он.

А также сообщил, что заседания, которые на сегодняшний день запланированы, будут проходить по графику.

"Сейчас одену мантию и вместе с коллегами начнем процессы. И свою деятельность мы не остановим", - резюмировал судья.

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