"Шансы выжить равны нулю": Войска РФ угрожают пограничникам на острове Змеиный. ВИДЕО

Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Пограничники заняли оборону.