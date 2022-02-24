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"Шансы выжить равны нулю": Войска РФ угрожают пограничникам на острове Змеиный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Пограничники заняли оборону.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+80
Топіть цапів без жалю.
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24.02.2022 10:40
+61
треба рятувальну оперяцію,не можна кинути хлопців
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24.02.2022 10:40
+44
закатаны в асфальт
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24.02.2022 10:42
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Топіть цапів без жалю.
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24.02.2022 10:40 Ответить
3-5 джевелинов или н-лавов - им бы не помешали
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24.02.2022 10:44 Ответить
Там Нептуни потрібні! А з Нептунів в нас - лише одні картоні муляжі!
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24.02.2022 10:58 Ответить
Що значить "неопізнані цілі"? Що це - гвинтокрили, катери, есмінці...? Суки, ви професійні військові, чи чабани? Кинули пацанів на убой на голу скалу, скоти.
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24.02.2022 11:11 Ответить
Евакуируйте пацанов
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24.02.2022 10:40 Ответить
Ты лапы уже давно поднял, серешь тут, бери белый флажок, выходи встречать братков или сцыш, что застрелят асвабадители.
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24.02.2022 11:05 Ответить
там невозможно...рашка контролирует море полностью...(
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24.02.2022 11:07 Ответить
треба рятувальну оперяцію,не можна кинути хлопців
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24.02.2022 10:40 Ответить
закатаны в асфальт
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24.02.2022 10:42 Ответить
в виде дорог .. по которым расейские танки наступают
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24.02.2022 10:43 Ответить
От у найвеличнішого лідера та його бойфренда Андрюши Єрмака спитайте, чому майже три роки саботувалась наша ракетна програма
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24.02.2022 10:57 Ответить
Где, кстати Ермак. Его последние пару недель не видно.
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24.02.2022 11:01 Ответить
Ермак где, сдает Украину
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24.02.2022 13:16 Ответить
о такои! а что ссыкотно кацапам погибать... за Остров Змеиный вы сдайтесь...ага счась... а вы сами возьмите... попробуйте....
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24.02.2022 10:42 Ответить
у відповідь на 16 радіоканал включить пісню ...х...й с..ли комбайньори
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24.02.2022 10:42 Ответить
Я даже знаю, куда украинские воины послали кацапских фашистских свиней в ответе на это предложение.
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24.02.2022 10:42 Ответить
О, пришло падло на то, что давно позарялось.
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24.02.2022 10:42 Ответить
адмін не баньте за мат мене будьласка ...ми переможемо !
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24.02.2022 10:43 Ответить
Кацапам-окупантам не зрозуміти, що вони захищають свою землю
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24.02.2022 10:43 Ответить
Судя по совместным действиям россии и беларуси, одним из направлений их удара будет вдоль границы Польши и Украины для того, чтобы потом, после захвата этого региона, контролировать воздушное пространство и отрезать возможность поставок наземным путем в Украину из Польши помощи в виде вооружения от союзников. Не исключено, что сумасшедший путин вторгнется и в Польшу, и в прибалтийские страны.
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24.02.2022 10:43 Ответить
Хочь би вторгнулись, може ес прокинеться.
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24.02.2022 10:47 Ответить
Если путлер вторгнется в Польшу и Прибалтику начнется 3 мировая война. Тогда уже НАТО и США будут воевать с парашей. Это для нас плюс.
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24.02.2022 10:51 Ответить
Действия путина направлены не столько против Украины, сколько против НАТО. Эту войну он уже ведет.
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24.02.2022 10:59 Ответить
Таке розташування треба євкуювати, це вже не їх задача, дали мае працювати ЗСУ.
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24.02.2022 10:46 Ответить
С чего вы решили, что им нужна эвакуация? Не кажется вам подозрительным, что кацапы так рьяно переживают за жизни украинских солдат в то время, как обстреливают города Украины? Не думали. что это может быть попытка захватить территорию без боя?
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24.02.2022 10:49 Ответить
Це провокатор кацапський!!!
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24.02.2022 11:06 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632

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1 мин



Бастіони вже наведені,чекають наказу?ЧОГО чекати,коли вже війна прийшла до хати?!Топити-ні,неможна?!ТримайтесЯ!Їм подзвонить ПРезидент?Чи ПАстор?
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24.02.2022 10:46 Ответить
Є ковідна тисяча, хочу перекинуть ВСУ, як зробить?
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24.02.2022 10:47 Ответить
Через сайт markobook.com
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24.02.2022 11:08 Ответить
Хай підійдуть до острова кораблі Румунії. Хай наша влада дасть на це добро румунам. Де кораблі НАТО?
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24.02.2022 10:47 Ответить
Я думаю ты переоцениваешь любовь Румынии к Украине..
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24.02.2022 10:52 Ответить
Перехватили и задержали нашу сушку... Мурыжат мозги согласно протокола...не выпускают...
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24.02.2022 11:04 Ответить
Если инфа о том, что самолеты ВСУ были в воздухе на момент атаки на аэродромы, то логично - иначе, зачем украинскому самолету залетать в Румынию. То, что посадили - без вариантов, у них таки да протокол, приказ, и вообще армия. Странно было бы если бы они собственные правила нарушали. А теперь, ну, накормят пилота, отдохнет, самолет заправят. Не кацапы же, в конце концов.
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24.02.2022 11:37 Ответить
Если правильно помню, когда мальтийские рыцари сдались Наполеону, он сказал что то вроде "Никто не вправе требовать от людей невозможного".
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24.02.2022 10:47 Ответить
**** Зеленая, всем миром тебе кричали про подготовку к войне,дороги делал ,пиарился,на второй срок хотел.
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24.02.2022 10:47 Ответить
Пізно хаяти. Часу на то не ма. Який би він не був - зараз він президент і головнокомандувач.
Після війни претензії пред'явите.
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24.02.2022 10:57 Ответить
Я вірю в ВСУ,в "головокомандуючого"- ні.
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24.02.2022 11:04 Ответить
це так
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24.02.2022 11:14 Ответить
Держитесь ребята, надеюсь, что байрактары успеют
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24.02.2022 10:52 Ответить
Под Харьковом, наши уже зашкварили полдесятка кацапских танков. Переможемо!
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24.02.2022 10:55 Ответить
Одеса цент упала бомба
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24.02.2022 10:56 Ответить
Твоя мамка?
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24.02.2022 11:09 Ответить
Как же они торопятся коридор в Тирасполь пробить.

Собственно, планы у них такие; закончить все ко 2-му марта.
Откуда знаю?
А комментатора одного забанили просто так, превентивно, на "военном обозрении" до 2-го марта, оттуда и знаю.
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24.02.2022 10:57 Ответить
Помощь нужна пацанам. Пару истребителей послать и потопить э
ти корыта.
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24.02.2022 10:59 Ответить
там в Середземному стоїть 6-й оперативний флот США. Нехай би гахнули
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24.02.2022 11:07 Ответить
У меня дед воевал рассказывал, что так же их немцы предупреждали, сдавайтесь вам не выжить, мы великая армия Рейха, а теперь эти дедововальщики с парадами и портретами дедов превратились сами в этих же фашистов.
Помоги Бог этим ребятам, в любом случае нам надо новый суд над этими российскими фашистами.
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24.02.2022 10:59 Ответить
Зєля, де Нептуни?
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24.02.2022 10:59 Ответить
Для начала украинской армии нужно завалить Керченский мост, чтобы о. Крым не подпитывался для содержания российского военного флота, который господствует в Азовском и Чёрном море
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24.02.2022 11:00 Ответить
правильно.
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24.02.2022 11:02 Ответить
Ага.
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24.02.2022 11:12 Ответить
викликайте 6-й оперативний флот США
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24.02.2022 11:04 Ответить
Взагаліто авкваторія о.Зміїний лиш 25% наша, решта -Румунія. Румуни поховались поховались по ніркам і злякано спостерігають?
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24.02.2022 11:05 Ответить
викликайте 6-й оперативний флот США
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24.02.2022 11:05 Ответить
Почему они так торопятся, почему их сроки так поджимают?
Ведь собирались пробить коридор в Тирасполь до 2-го марта, это еще 6 дней.
На 45 тысяч 200-х отвечают, что "да хоть 147 тысяч".
В чем дело, у них что - деньги закончились уже и в фонде народного благосостояния (так кажется называется), они ж его раскупорили для своих "забав" военных.
Фонд разворовали досрочно?
В чем дело, как не в деньгах?
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24.02.2022 11:09 Ответить
Сил нет. Расчёт на блицкриг.
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24.02.2022 11:13 Ответить
Нет денег.
Они разворовали ФНБ.
"Все украдено до"(С) енералов.
Да кто б сомневался!

У них нет ДЕНЕГ вести затяжную войну.
У них вообще нет денег, в Ростовской области не выплатили пенсии за февраль.

Великий Наполеон сказал, что "для войны нужны 3 вещи: деньги, деньги и деньги" У РФ этих 3-х вещей нет.
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24.02.2022 11:25 Ответить
Боятся застрять надолго. Это для них смертельно.
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24.02.2022 11:21 Ответить
Они собирались до 2-го марта.
Если они не понимают, что даже если и пробьют коридор до Тирасполя, то стоимость его поддержания сожрет все доходы от метамафетаминов, то им бы витаминок каких попить для улучшения работы головного мозга.

А. может, это грибы у них? Галюцинногенные?
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24.02.2022 11:26 Ответить
Українські громадяни, та армія яку кинув в Україну **********, захищати свій тоталітарний режим, слабіша нашої, бо йому треба захищати ще всю його велику територію. Борітеся, і воно відчепиться від нас.
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24.02.2022 11:10 Ответить
Как фашисты
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24.02.2022 11:11 Ответить
Прямо як 3-й рейх коли йшли в наступ
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24.02.2022 11:12 Ответить
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24.02.2022 11:12 Ответить
А стишок им ещё не прочитать?
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24.02.2022 11:12 Ответить
Тримайтесь хлопцi...
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24.02.2022 11:13 Ответить
Приглушенный звук взрыва на Поскоте Махачкалинская-Добровольского....Где не вижу пока
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24.02.2022 11:28 Ответить
Российского оккупанта уничтожить!!!
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24.02.2022 11:45 Ответить
Болить душа за наших хлопців!
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24.02.2022 12:05 Ответить
А Румуни чого мовчать....там же рядом їм Юля відділа нехило миль моря
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24.02.2022 12:32 Ответить
Не Юля дурак а Ющара он и отдал последние 5 стратегических бомбардировщиков
ТУ-116 и ТУ-95.понял придурок
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24.02.2022 13:29 Ответить
Если бы Зе строил армию, а не 3,14здил деньги на "великому будівництві", то в Херсонской и Одесской областях стояло несколько бригад Нептунов, и хрен бы рашисты плавали вокруг о. Змеиный.
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24.02.2022 22:40 Ответить
Це обкурене падло трохи пізніше треба буде підвісити за задні ноги, попередньо витрусивши з нього все, що вкрав на великому злодійському будівництві.
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24.02.2022 23:26 Ответить
 
 