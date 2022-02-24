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Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликован порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут – это означает сигнал "Внимание всем".

Порядок действий в такой ситуации следующий:

  1. Поскорее вернитесь домой.
  2. Включите радио или телевидение.
  3. Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.
  4. Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации:

  • Проверьте подвал дома, если он есть. Предварительно откройте дверь и включите свет в подвале.
  • Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.
  • Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами.
  • На случай отключения электроэнергии подготовьте свечи и фонарики.
  • Соберите все важные документы.
  • Проверьте транспорт, заправьте машину.
  • Проверьте местоположение ближайшего бомбоубежища на карте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы теробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени

Автор: Анастасія Потіха
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Нарештi прокинулась ДСНС
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24.02.2022 10:58 Ответить
який нах...р ліхтарик ...з дуба впали чи що ...терсамооборона стрільбища треба проводити а не про ліхтарик ...дибіли
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24.02.2022 10:59 Ответить
***** откуда такие умные берутся? Ты незабывай что Украина это не только военные, а и старики, дети, женщины, инвалиды и больные люди.
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24.02.2022 11:09 Ответить
Мда......
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24.02.2022 11:17 Ответить
 
 