Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС. ВИДЕО
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Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликован порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут – это означает сигнал "Внимание всем".
Порядок действий в такой ситуации следующий:
- Поскорее вернитесь домой.
- Включите радио или телевидение.
- Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ.
- Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.
Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации:
- Проверьте подвал дома, если он есть. Предварительно откройте дверь и включите свет в подвале.
- Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.
- Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами.
- На случай отключения электроэнергии подготовьте свечи и фонарики.
- Соберите все важные документы.
- Проверьте транспорт, заправьте машину.
- Проверьте местоположение ближайшего бомбоубежища на карте.
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Vladimir Petrov a6827a6f
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neverlok lok
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Игорь Билык
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