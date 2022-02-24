Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС. ВИДЕО

Порядок действий для граждан, если раздаются сирены. Инструкция ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликован порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, если вы услышали звуки сирен в течение нескольких минут – это означает сигнал "Внимание всем".

Порядок действий в такой ситуации следующий:

Поскорее вернитесь домой. Включите радио или телевидение. Действуйте по инструкции, которую озвучивают СМИ. Оставьте радио и ТВ включенными. Через них будет поступать дальнейшая информация.

Как подготовиться дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации:

Проверьте подвал дома, если он есть. Предварительно откройте дверь и включите свет в подвале.

Запаситесь питьевой водой, консервами и продуктами длительного хранения.

Подготовьте аптечку с самыми необходимыми лекарствами.

На случай отключения электроэнергии подготовьте свечи и фонарики.

Соберите все важные документы.

Проверьте транспорт, заправьте машину.

Проверьте местоположение ближайшего бомбоубежища на карте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы теробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени