Первая успешная атака на самолет российских оккупантов в украинском небе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись первой успешной атаки на самолет российских оккупантов в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в соцсети.

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