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Первая успешная атака на самолет российских оккупантов в украинском небе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В сети опубликована видеозапись первой успешной атаки на самолет российских оккупантов в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в соцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нападение России - одно из самых темных времен для Европы с момента Второй мировой войны", - Боррель

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+139
Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 11:23
+116
.
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24.02.2022 11:23
+56
Где жареный Иван? не катапультировался?
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24.02.2022 11:23
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Кацап - на *** пішов.
Довго ти тут ще лайно пробуло.
путин-***** та вбивця.
Кацап- брехливьій раб ***лапутина на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Смерть ***лапутину&кацапам&рф.
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25.02.2022 02:41 Ответить
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24.02.2022 20:32 Ответить
Коцап, жарєнний, адна штука
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25.02.2022 09:49 Ответить
Все разумные люди за Украину
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25.02.2022 11:17 Ответить
Низко пошёл...видимо к дождю
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01.03.2022 17:56 Ответить
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