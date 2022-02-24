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Первая успешная атака на самолет российских оккупантов в украинском небе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
В сети опубликована видеозапись первой успешной атаки на самолет российских оккупантов в украинском небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в соцсети.
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+139 AlexBrentano
показать весь комментарий24.02.2022 11:23
+116 Maksim Perepelitca
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+56 Сергей Лесной d08d6dcf
показать весь комментарий24.02.2022 11:23
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Довго ти тут ще лайно пробуло.
путин-***** та вбивця.
Кацап- брехливьій раб ***лапутина на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Смерть ***лапутину&кацапам&рф.