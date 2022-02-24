РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10863 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныПроисшествия Война
150 407 152
армия РФ (15355) война (46726) танк (1913) Харьков (6515) уничтожение (3824)

"Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бой с оккупантами РФ вблизи Харькова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована подбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна пылающая техника. Женский голос на записи говорит, что украинские военные эффективно противостоят оккупантам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетными обстрелами повреждены более 10 объектов в Киевской области, - Небытов. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+170
.Приземлення кацапа в Краматорську . .
показать весь комментарий
24.02.2022 11:56
+89
7шт вже "посадили"
показать весь комментарий
24.02.2022 11:58
+81
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!

ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ !!!
показать весь комментарий
24.02.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
спасибо родненькие наши военные, вы Герои Украины, герои народа Украины! мы вами гордимся!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:08 Ответить
********* этих срусских свиней!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:08 Ответить
Зайібєнім!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:15 Ответить
Один вже при смерті лежить,у солов'я в Італії віллу заберуть,остальних повісять як собак бешенних!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:18 Ответить
Гори - гори ясно, чтобы не погасло ! Слава Украине! Смерть рашафашистам!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
Только спокойствие ,без шума и пыли делаем каждый своё дело ! Украину отстоим ,оккупантов уничтожим ! СЛАВА УКРАИНЕ !
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
Надо авторке добавить путлеровский ******!Жареные буряты первые,слава Украине!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:10 Ответить
Нифига там щас боевого духа (у противника) просто -100...
показать весь комментарий
24.02.2022 12:11 Ответить
Звонили знайомим в Харків. Вони не можуть виїхати до нас в Полтаву, нікого не випускають. По слухам, Путін дав 2 години на здачу Харкова. Але, думаю, що цього він ніколи не діждеться.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:12 Ответить
подлее путинских выродков на этот планете существ
показать весь комментарий
24.02.2022 12:12 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 12:12 Ответить
Треба добре пригледітись, щоб побачити два згорілих танки.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:21 Ответить
надіюсь побільше гуцулів з американськими і англійськими трембітами
показать весь комментарий
24.02.2022 12:13 Ответить
Вот так встречают на самом деле российских орков, а они ждали цветов и каравая
показать весь комментарий
24.02.2022 12:13 Ответить
цветочки будут, прорастать на удобренной "асвабадителями" земле. Перегной из орков не должен пропадать.
показать весь комментарий
25.02.2022 03:55 Ответить
Сьогодні вранці російські терористи атакували Херсонське летовище у місці Чорнобаївкa та деякі склади у Новій Каховці. Херсонське летовищеу у Чорнобаївці використовується цивільними та військовими.

https://www.youtube.com/watch?v=TslyuYnyQWI

https://www.youtube.com/watch?v=A7e5gEHv10w

https://www.youtube.com/watch?v=uOqWhS-YAws
показать весь комментарий
24.02.2022 12:14 Ответить
Горіть в пеклі *****.Україна стане твоєю могилою.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:15 Ответить
Нахер воно тут треба!!! Спалити й розвіяти десь під чєлябай.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:13 Ответить
Шашлык путина. Никто так не ненавидит русских как сам Путин, который их превращается шашлык
показать весь комментарий
24.02.2022 12:17 Ответить
Превращает в шашлык*
показать весь комментарий
24.02.2022 12:19 Ответить
Непонятно, а почему не задействуют джевелины
показать весь комментарий
24.02.2022 12:20 Ответить
Всё, что нужно, используется. Российские фашисты горят живьём.
показать весь комментарий
24.02.2022 12:29 Ответить
оце молодчаги!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:34 Ответить
Беріть полонених, показуйте світу іхні пики і підбиту техніку!
показать весь комментарий
24.02.2022 12:36 Ответить
Нахіба вони нам? Танків не видно, чи шо?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:52 Ответить
лише мертвих. живих дорого утримувати і лікувати..
показать весь комментарий
24.02.2022 19:00 Ответить
та ніж бо - краще покалічених - і відправити назад до мамусі-ріднусі... хай виховує те, що невиховала, до закінчення свої чи його жалюгідних днів
показать весь комментарий
24.02.2022 22:38 Ответить
Покоїтесь на українські землі, знищимо всіх!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:01 Ответить
молодцы!так держать!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:06 Ответить
Бейте их ребята! За вами правда!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:41 Ответить
Наші молодці!, але як вони там опинилися???? де"ефективна" оборона міста?Отже, прорвали оборону, чи як?Чому про це мовчать всі, хто повинен про це повідомляти*???
показать весь комментарий
24.02.2022 14:02 Ответить
Slava Ukraine Velikobritaniya s vami
показать весь комментарий
24.02.2022 14:18 Ответить
А через нас танки и грады идут беспрепятственно!
Илут на Чернигов и Киев. Только через один мой маленький городок прошло 170 танков! Мы посчитали. И грады за ними. Так же идут через Тупичев, яСновск, Короп, Семеновку… и никто их не встречает…
показать весь комментарий
24.02.2022 14:30 Ответить
Где, блин Джавелины и Стиргеры, которых так до х… нам завезли?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:31 Ответить
Наталья, не переживай, так надо, посмотри про Грозный
показать весь комментарий
24.02.2022 14:54 Ответить
Їх зустрічають. До Тупичіва арта не дуже точно дістав, підійдуть ближче їх зустрінуть. Не бійтеся.
показать весь комментарий
25.02.2022 02:15 Ответить
Украина я с тобой. Громила с ядерной дубиной шантажирует весь мир, начал войну в Украине. А сратый Запад и НАТО выбирают между войной и позором, не понимая того,что получат и то и другое. Агрессора нужно останавливать только силой. Поджигатели войны будьте прокляты.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:39 Ответить
Вот вам встреча от русскоязычных Харькова с цветами сцуки)
показать весь комментарий
24.02.2022 15:21 Ответить
Старый хряк, бункерный параноик дед кабай прихваченный азиопской имперской проказой совсем слетел с катушек и пускает мордор в канализацию Истории.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:37 Ответить
Шикарно сказано！
показать весь комментарий
25.02.2022 00:11 Ответить
щось кацапощелепна не дуже рада цьому фаїршоу, яке влаштувало ЗСУ... ета ж П'ЯТЬ!!
показать весь комментарий
24.02.2022 18:42 Ответить
Да красавцы, блин. Сказано: не#уй! шастать. Ну даже русским языком написано было. ВСУ - молодцы!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 18:55 Ответить
если я когда-нибудь услышу что-то вроде "это все путин виноват и кремлевские власти, а народ россии не виновен" - плюну в морду.
виновен! еще как виновен! каждый из них виновен - столько лет взращивать эту мразь, молиться на него, - и остаться в стороне от ответственности за войну в Украине?! ну нет! кровь наших солдат и гражданских людей - на каждом, на каждом из них!
показать весь комментарий
25.02.2022 00:12 Ответить
ботоксная моль обламает зубы свои гнилые об Украину!
Слава Украине !
Героям Слава!
показать весь комментарий
25.02.2022 01:38 Ответить
Niech żyje UKRAINA !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 03:09 Ответить
Кто-либо понял шо оно было? Горело-горело на видео, а потом выстрелило.
показать весь комментарий
25.02.2022 05:27 Ответить
Украинские металлурги благодарят рфию за массовые поставки металлолома, а аграрии благодарят за удобрения. Слава Украине!!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 