"Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бой с оккупантами РФ вблизи Харькова. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована подбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна пылающая техника. Женский голос на записи говорит, что украинские военные эффективно противостоят оккупантам.

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