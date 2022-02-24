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"Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бой с оккупантами РФ вблизи Харькова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована подбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна пылающая техника. Женский голос на записи говорит, что украинские военные эффективно противостоят оккупантам.
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https://www.youtube.com/watch?v=TslyuYnyQWI
https://www.youtube.com/watch?v=A7e5gEHv10w
https://www.youtube.com/watch?v=uOqWhS-YAws
Илут на Чернигов и Киев. Только через один мой маленький городок прошло 170 танков! Мы посчитали. И грады за ними. Так же идут через Тупичев, яСновск, Короп, Семеновку… и никто их не встречает…
виновен! еще как виновен! каждый из них виновен - столько лет взращивать эту мразь, молиться на него, - и остаться в стороне от ответственности за войну в Украине?! ну нет! кровь наших солдат и гражданских людей - на каждом, на каждом из них!
Слава Украине !
Героям Слава!