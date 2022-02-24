"Без цензуры онлайн": Антипанический стрим. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент РФ Владимир Путин с утра начал вторжение в Украину. Наши защитники мужественно защищают границы и держат оборону.

Об этом смотрите в стриме "Без цензуры онлайн" для Цензор.НЕТ.

Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО.

В то же время симпатики Путина в ЕС также осуждают нападение РФ на Украину.

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