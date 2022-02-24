РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10863 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
17 003 3
война (46726) Россия (91250) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры онлайн": Антипанический стрим. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент РФ Владимир Путин с утра начал вторжение в Украину. Наши защитники мужественно защищают границы и держат оборону.

Об этом смотрите в стриме "Без цензуры онлайн" для Цензор.НЕТ.

Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО.

В то же время симпатики Путина в ЕС также осуждают нападение РФ на Украину.

Также читайте: Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Штати спати полягали?
показать весь комментарий
24.02.2022 13:12 Ответить
Не все..
показать весь комментарий
24.02.2022 13:16 Ответить
 
 