"Без цензуры онлайн": Антипанический стрим. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин с утра начал вторжение в Украину. Наши защитники мужественно защищают границы и держат оборону.
Об этом смотрите в стриме "Без цензуры онлайн" для Цензор.НЕТ.
Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой" и обвинил НАТО.
В то же время симпатики Путина в ЕС также осуждают нападение РФ на Украину.
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Elena Maslova
показать весь комментарий24.02.2022 13:12 Ответить Мне нравится 1
Olena Sunshine
показать весь комментарий24.02.2022 13:16 Ответить Мне нравится 0
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