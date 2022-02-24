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Войска ПВО сбили 3 вертолета российских агрессоров возле аэропорта Гостомель. Над Межигорьем сбит вражеский вертолет Ка-52, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ПВО Украины сбила 3 вертолета российских войск возле аэропорта Гостомель.

Об этом сообщил в телеграм-канале Pravda Gerashchenko советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"ПВО Украины сбили 3 вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель", - отметил он.

"Над Межигорьем сбили российский вертолет Ка-52", - добавил позже Геращенко.

"Только что была атака российских вертолетов с высадкой десанта на аэродром Гостомель! Идет бой. Сбито 3 вертолета противника", - еще позже добавил Геращенко.

Отметим, что по данным Генштаба, возле Гостомеля Вооруженные Силы Украины уничтожили два российских вертолета.

"24 февраля, по оперативной информации командования Объединенных сил, возле Гостомеля Вооруженные Силы Украины уничтожили два российских вертолета", - говорится в сообщении Генштаба.

Войска ПВО сбили 3 вертолета российских агрессоров возле аэропорта Гостомель. Над Межигорьем сбит вражеский вертолет Ка-52, - Геращенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
слава Україні !
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24.02.2022 13:02
+52
Смерть кацапским свиньям!
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24.02.2022 13:02
+40
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24.02.2022 13:02
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Страница 2 из 2
Я говорив з Гостомелем Сказав чоловік що заходили з боку "Десни" (учбового центру" Тобто зі сходу) До півтора десятків вертольотів на малій висоті зайшли з боку Київського водосховища і пішли на Гостомельський аеродром (Там до гирла Прип"яті західний берег - білоруський А далі - десяток кілометрів над водосховищем і поворот на захід - мимо південного краю зони відчуження - на Гостомель)
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24.02.2022 13:39 Ответить
Возможно хотели Зеленского захватить. Но коварный план не удался.
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24.02.2022 13:56 Ответить
русский, пшло вон, тут водки нет.
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24.02.2022 18:50 Ответить
Хоть успели Наши борты с Гостомеля вывести !? если нет то плохо.. очень плохо..
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24.02.2022 13:34 Ответить
Отрубайте уже СВИФТ
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24.02.2022 13:37 Ответить
Суки! Зрозуміли, що по землі до Києва не дійдуть. Хотіли захопити аеродром, щоб приймати військові транспортними з технікою і десантом. Хрен їм по всій морді, а не Гостомель!
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24.02.2022 13:38 Ответить
Товариш зараз на чергуванні - відслідковує і наші джерела і російські Сказав: російський опозиційний канал (начебто "Дождь" передав що під Гостомелем десант потерпів невдачу - здаються в полон Наші кажуть що поки йде серйозний бій!
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24.02.2022 14:05 Ответить
Да как так, это сверх армия россии как она может сдаваться....у нас же тут хлеб соль предлагают и воююем мы деревянными автоматами?!
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24.02.2022 14:43 Ответить
Колись знайомився з роботою інквізиції Вивчав у тому числі різні методи і способи катувань і страт Сам бігать по полю бою не можу - нога протезована Беруся працювать інструктором-допитувачем! Знаю психологію людини - вибираєш одного і "працюєш" з ним А десятеро дивляться Гарантію даю - скажуть навіть з ким мама їх "блудила" коли його робила!
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24.02.2022 15:08 Ответить
Полонені Орди поповнюються
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24.02.2022 13:40 Ответить
эту бляху накалить и до лоба приложить !
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24.02.2022 13:43 Ответить
завяжите ему жгут не на ноге а на шее
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24.02.2022 13:47 Ответить
навіщо їх рятувати?
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24.02.2022 13:47 Ответить
Надеюсь они ему член ко лбу пришивают
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24.02.2022 14:32 Ответить
Я не понял, так его еще и спасают?
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24.02.2022 17:25 Ответить
це не солдат, а якись позор. таке мале худе миршаве. хочеться взяти оту реміняку що на фото і відшмагати придурка.
Але ні! неможна бо та мала потвора є військовополоненим .
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24.02.2022 18:44 Ответить
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ К КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! С УЛЫБКОЙ НА ГУБАХ РВАТЬ ТВАРЕЙ НА КУСКИ !!!
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24.02.2022 13:43 Ответить
Вот сбитый аналоговнет https://twitter.com/Caucasuswar/status/1496813243150516227?cxt=HHwWhoCy0drt38UpAAAA
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24.02.2022 13:48 Ответить
новейшая козлячая техника может быть интересна американцам.
в обмен на доп помощь нам.
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24.02.2022 14:04 Ответить
Ну как вам "радостно встречающее население с букетами", шо вам гавноедам азиров обещал?
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24.02.2022 14:09 Ответить
15 хвилин тому через мою вулицю виходили кілька десятків бійців нацгвардії і вони сказали що аеродром в Гостомелі розбомбили а військову частину захопили кацапи. 20 хвилин тому літали два кацапських штурмовика і вони вже не стріляли по аеродрому , значить так і є. Зараз над аеродромом літають їхні ударні вертольоти, я не бот , доповідаю що сам бачив і чув
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24.02.2022 14:15 Ответить
ти тупе чмо. Позбивали ваші вертольотики, живих рашосвиней допитують
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24.02.2022 14:23 Ответить
якщо ви це мені то я сказав, що бачив і чув від бійця нацгвардії . Зараз знову я бачив як бійці виходять зі сторони військового містечка
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24.02.2022 14:33 Ответить
тупой кацапский ты *****!
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24.02.2022 15:11 Ответить
ампутуйте їм зразу кінцівки
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24.02.2022 14:16 Ответить
Збили під**асів ЗСУ найкращі
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24.02.2022 15:12 Ответить
Херачте их
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24.02.2022 19:32 Ответить
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