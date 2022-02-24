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Подбитая бронетехника армии РФ и тела убитых русских солдат под Харьковом. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован результат атаки российских оккупантов на бойцов ВСУ. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людей с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна подбитая бронетехника россиян и убитые оккупанты.
Топ комментарии
+173 Глеб123
показать весь комментарий24.02.2022 13:41
+97 виталий пшеничко
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+67 Валерий Марчук d6e34858
показать весь комментарий24.02.2022 13:42
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нарасеянским мамкам приготовиться рожать исчо.
а то придётся подлаживаться под китайцев.
Слава Україні!
Схоже для кацапів основний удар це на воду для Крима і Київ, хоча і
тут під Харковом канонада буває раз у два часа
Слава Україні та її захисникам!!!