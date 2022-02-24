Подбитая бронетехника армии РФ и тела убитых русских солдат под Харьковом. ВИДЕО 18+

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован результат атаки российских оккупантов на бойцов ВСУ. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людей с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна подбитая бронетехника россиян и убитые оккупанты.

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