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Подбитая бронетехника армии РФ и тела убитых русских солдат под Харьковом. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован результат атаки российских оккупантов на бойцов ВСУ. Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людей с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна подбитая бронетехника россиян и убитые оккупанты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова. ФОТОрепортаж

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+173
Танк российских фашистов шёл на мирный украинский город Харьков - но не дошёл:
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24.02.2022 13:41
+97
Ну що,дошла мразь до кієва?
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24.02.2022 13:42
+67
Слава Україні! Нє...уй шастать!
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24.02.2022 13:42
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Все еще впереди!
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24.02.2022 14:14 Ответить
Просто великлепно
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24.02.2022 14:13 Ответить
ось це вже файненьке вiдео
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24.02.2022 14:15 Ответить
ну шо ж... мудрое решение впустить технику через кордон и разхе**чить на нашей территории.
нарасеянским мамкам приготовиться рожать исчо.
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24.02.2022 14:16 Ответить
Мамкам придётся крепко поискать непропитых доноров спермы,
а то придётся подлаживаться под китайцев.
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24.02.2022 14:26 Ответить
ляжут под кадыравцев
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24.02.2022 23:59 Ответить
Все правильно- партія мусить бути розіграна за умовами Нас, запустити, щоб не втікли і як казав Горькій Лук- стояти і їбашити.
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24.02.2022 17:01 Ответить
А вот и первые дохлые свиньи. Этот уже своё отвоевал...
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24.02.2022 14:17 Ответить
Ничего себе как танк повреждён, будто пластилиновый.....
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24.02.2022 14:18 Ответить
Здохло за путина. Вот же дебил!
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24.02.2022 14:18 Ответить
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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24.02.2022 14:19 Ответить
Та це якраз нам підходить: дивитися на розшматованих ворогів, давайте більше таких фото. Ми переможемо!
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24.02.2022 14:19 Ответить
полностью поддержу и настаиваю на этом. На это смотреть одно счастье.
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24.02.2022 14:25 Ответить
На це можна дивитися вічно. "Любов - це разом радіти з мертвих москалів" (с)
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24.02.2022 15:29 Ответить
Видео РЕКОМЕНДУЕТСЯ для просмотра людей с неустойчивой психикой! Украинцам - для успокоения, роSSиянам - та похер на их психику, кашу маслом не испортишь.
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24.02.2022 14:21 Ответить
Вот что Джавелин животворящий делает?
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24.02.2022 14:22 Ответить
Наши постарались. От души...
Слава Україні!
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24.02.2022 14:23 Ответить
пацаны большое ВАМ спасибо
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24.02.2022 14:24 Ответить
А я гляжу, шо то у них там поломалось.
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24.02.2022 14:25 Ответить
Молодцы украинцы, бейте эту фашисткую гадину, бейтесь до конца, даже если они побегут - никого не щадите, никого не берите в плен, фашистов русских мочить по всем фронтам и пусть акт капитуляции будет подписан на развалинах Кремля. Так вижу.
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24.02.2022 14:25 Ответить
**** а мог бы жить и жить . ***** фото отправлять *** Мразь .....
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24.02.2022 14:27 Ответить
Оно, ****, само не жило, и нам хотело помешать жить.
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24.02.2022 17:51 Ответить
За гиленджик!
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24.02.2022 14:27 Ответить
вот так бы смотрел и смотрел
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24.02.2022 14:31 Ответить
Гнийте суки прокляті в українській землі!Нажерлися українського хліба,сала?!Будьте ви прокляті на віки!!!
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24.02.2022 14:34 Ответить
Хлопці,дякуємо вам, наші рідненькі!!!
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24.02.2022 14:36 Ответить
Сдохните кацапы.
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24.02.2022 14:43 Ответить
Російське чмо хотіло бути героєм а стало гноєм!
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24.02.2022 15:09 Ответить
Лопатою по горлі контрольний.
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24.02.2022 15:13 Ответить
Вбивайте всю парашню
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24.02.2022 15:15 Ответить
Яка красива картина, це схоже в їзд на Ольховку на кільцевій Харкова.
Схоже для кацапів основний удар це на воду для Крима і Київ, хоча і
тут під Харковом канонада буває раз у два часа
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24.02.2022 15:15 Ответить
Харьков и Суммы скорее отвлекающий. Основной юг
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24.02.2022 17:18 Ответить
Путлеру передайте на вечерю страву "Зашкварений кацап"
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24.02.2022 15:23 Ответить
А как вы думали?
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24.02.2022 15:34 Ответить
Гарний росіянин лише дохлий росіянин.
Слава Україні та її захисникам!!!
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24.02.2022 15:39 Ответить
Слава Україні !!!!!
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24.02.2022 15:41 Ответить
Героям Слава!
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25.02.2022 00:00 Ответить
Старый хряк, бункерный параноик дед кабай прихваченный азиопской имперской проказой совсем слетел с катушек и пускает мордор в канализацию Истории.
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24.02.2022 15:44 Ответить
ванюшка прилег отдохнуть!
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24.02.2022 16:28 Ответить
іван, іді дамой, водкі нєт
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24.02.2022 18:38 Ответить
Ласкаво просимо до пекла, це тілько початок . Далі буде...
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24.02.2022 16:58 Ответить
Какя разница между героем и гноем- заползи гнида в Украину- узнаешь!
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24.02.2022 17:04 Ответить
Так а шо всього одна тушка валяється, а я очікував хоча б штук декілька? Хлопці, не лінуйтесь,кладіть якомога більше мордорських "вітязів"
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24.02.2022 17:11 Ответить
інші, мабуть просто не встигли повилізати... досмажуться всередині
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24.02.2022 18:39 Ответить
чего вам дома не сиделось, ******, не хотели в тюрячке за дезертирство сидеть 10-20 лет, а может и не сидеть, если из страны эмигрировать? так сдохнуть быстро было лучше, видимо, туда вам и дорога - вот он ваше ВЯЛИЧИЕ, суки
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24.02.2022 17:20 Ответить
Одне запитання - чому так мало ???
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24.02.2022 17:21 Ответить
Добро пожаловать в АД !
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24.02.2022 17:36 Ответить
веселі відео як раз на часі)
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24.02.2022 18:37 Ответить
ванек отправился в страну вечной водки. в добрый путь.
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24.02.2022 18:53 Ответить
Ну и нахера было ехать в Украину что б подохнуть, как животное. Ведь все предупреждали, что цветов не будет ни при встрече ни на могиле - зароют, как в скотомогильнике и посыпят хлоркой.
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24.02.2022 18:54 Ответить
Хто має можливість, відправляйте в росію, хай гадають, чий це син. Хай виходять, хай питають свого *****, що його дитина робить в Україні.
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24.02.2022 19:53 Ответить
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24.02.2022 20:30 Ответить
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24.02.2022 21:16 Ответить
*****, пожара не наделай
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24.02.2022 22:16 Ответить
Слава Украине!!!
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24.02.2022 23:32 Ответить
А теперь, красавица, дед из бункера тебя поцелует... в пупочек... но ты уже этого не хочешь.
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25.02.2022 14:18 Ответить
Ехал «Хохлов» бить, ****, устал, отдыхает !!!!
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25.02.2022 14:57 Ответить
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