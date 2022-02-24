Турчинов призвал граждан встать на защиту Украины: "Патриоты – снова пришло наше время! Берем оружие и не пускаем врага". ВIДЕО

Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов обратился к украинцам с призывом встать в защиту Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Патриоты – снова пришло наше время! Обращаюсь к своим братьям, к украинским патриотам, с которыми мы в 2014 году смогли защитить страну. Снова пришло наше время! Берем оружие и не пускаем врага в наши города, в наши села и поселки. Мы должны защитить Киев. Мы должны защитить Украину! К сожалению, снова, как и восемь лет назад, мы вынуждены рассчитывать только на собственные силы! Но у нас есть только один путь – к бессмертью и победе! Слава Украине!" – обратился Турчинов к украинцам.