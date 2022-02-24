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война (46726) Турчинов (3337)

Турчинов призвал граждан встать на защиту Украины: "Патриоты – снова пришло наше время! Берем оружие и не пускаем врага". ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов обратился к украинцам с призывом встать в защиту Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Патриоты – снова пришло наше время! Обращаюсь к своим братьям, к украинским патриотам, с которыми мы в 2014 году смогли защитить страну. Снова пришло наше время! Берем оружие и не пускаем врага в наши города, в наши села и поселки. Мы должны защитить Киев. Мы должны защитить Украину! К сожалению, снова, как и восемь лет назад, мы вынуждены рассчитывать только на собственные силы! Но у нас есть только один путь – к бессмертью и победе! Слава Украине!" – обратился Турчинов к украинцам.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Пастор молодчага! Такие люди должны быть во главе страны!
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24.02.2022 14:15
+8
Звільніть Семенченко і Торнадо захистіть себе!
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24.02.2022 14:04
+8
Бийте росіян... Кругом де можна. Полонених не брати!
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24.02.2022 14:17
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24.02.2022 14:03 Ответить
Звільніть Семенченко і Торнадо захистіть себе!
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24.02.2022 14:04 Ответить
В спам, говноед
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24.02.2022 14:16 Ответить
Этих подонков не в спам, а в деактив отправлять надо!
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24.02.2022 14:18 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 14:12 Ответить
Пастор молодчага! Такие люди должны быть во главе страны!
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24.02.2022 14:15 Ответить
Бийте росіян... Кругом де можна. Полонених не брати!
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24.02.2022 14:17 Ответить
А ты, падло, пошло?!
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24.02.2022 14:19 Ответить
Детей не трогай.
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24.02.2022 14:21 Ответить
В спам, скотина провокаторская!
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24.02.2022 14:20 Ответить
А де зекомандувач, чому захоплюють Північно-Кримський канал?
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24.02.2022 14:19 Ответить
Граждане украинцы, а нефть то по 20 будет "много более"(С) раньше, чем после прихода республиканцев в Конгресс.
Подробностей писать я не буду, дабы не спугнуть.
Но, похоже, таки будет.
Жадничать очень-очень нехорошо; жаль, что ни китайских коммунистических товарищей, ни российское новое дворянство мамы в детстве этому не научили.
Все, тогда конец прорыву на Тирасполь,
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24.02.2022 14:19 Ответить
А де мне его взять? Мне говорят что нужен только паспорт а де выдают? Обращайтесь к своей бригаде Теробороны... А де она? А хер его знает.
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24.02.2022 14:20 Ответить
Все починається з владних ляпів скудорозумників-нікчем.... Крім базікання й лозунгування - неспроможність
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24.02.2022 14:44 Ответить
Интересно а чем сейчас занимается еврейская община Украины во время наступления московской орды?
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24.02.2022 14:21 Ответить
"МЫ ОКРУЖЕНЫ, ЗНАЧИТ ВРАГАМ НЕ УЙТИ ОТ НАС!"
Именно с этих слов национального Героя чеченцев и всех свободных кавказцев Беной Бойсхар (Байсангур Беноевский) я хочу написать этот пост в поддержку Украины и его народа.
Я хочу поддержать Вас Свободолюбивые и многострадальные украинцы в эти тревожные дни.
Вы сильны. Вы прекрасны. Вы мужественны. Вы благородны. Ваша борьба за свободу Священна! Она стоит всего на свете.
Вы страдали. Против Вас московия совершила супер геноцид - голодомор. Мой народ является свидетелем этого геноцида, поскольку многие украинцы в годы голодомора бежали в восстававшую против красного фашизма Чечению. Ваших Героев убивали. Ваш народ подвергали гонениям пытаясь стереть из памяти Вашу богатую историю и традиции...
Ваше дело правое. Даже не смейте в этом сомневаться.
Вы никогда за свою историю не причиняли ни одному народу на этом свете вреда. Даже самому маленькому.
Теперь тираны (множественное число) пытаются Вас запугать. Терроризировать. Угнетать. Сломить Вашу волю к свободе.
И я думаю, что эта битва решит: останетесь ли Вы свободолюбивыми украинцами или превратитесь в фашистскую массу, что стоит на Вашей земле в Крыму, Донбассе, Луганске и на границе...
Будьте стойки. Терпеливы. Уверенны. Мужественны и отважны в схватке с дьяволом. Это битва Добра и Зла. С ордой Гога и Магога. Орками привыкшими питаться человеческой кровью и плотью. Именно они назвавшись "монголами" ("величественные - греческий язык) напали на Ваше государство в ХIII веке, вырезая Ваших женщин и детей. Стар и млад. Разрушив Вашу древнюю столицу.
Они будут жестоки. Не обманывайтесь на их уловки о "мире" и "братстве". Единственный язык их понимания - язык благородной силы. Язык Вашего единства. Язык Вашей решительности. Язык Вашего мужества и отваги.
ПУТЛЕР НАДЕЕТСЯ НА БЛИЦКРИГ - ПОЛНОГО ГОСПОДСТВА В ВОЗДУХЕ. С ПОМОЩЬЮ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И РАКЕТ.
К сожалению, это их преимущество. И они будут бомбить гражданское население, чтобы сломить Вашу волю к победе. Это их тактика. Они её применяли в Чечении. Они не воюют с равным. Они нападают на самых беззащитных и это их бесспорное превосходство, которое делает бессмысленным в какой-то мере сопротивление их людоедству.
Украинцы - Вам придётся сражаться с этими варварами под гул их самолётов и вертолётов над головами. Осознание этого факта как можно скорее сделает Вас сильнее, и готовыми победить в этой борьбе Света с Тьмой. Берите пример с чеченцев, которые победили в первой российско-чеченской войне при абсолютном господстве российской авиации в воздухе. При отсутствии ПВО.
«Поздравляю руководство ВВС России с достижением господства в небе Ичкерии. Встретимся на земле». - вот какую телеграмму отправил первый президент ЧРИ Джохар Дудаев в Москву, когда остался без ПВО и авиации. Без единой единицы.
Вы должны встретить врага на земле. Встретить и покарать. Враг обязан понять, что Ваша воля защищать свободу намного больше чем их любовь к рабству.
Надеюсь на мир. Считаю войну безумием. Но будьте готовы к их безумию. К их кровожадности.
P.S. И помните слова сына чеченского народа, президента и мученика: "МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - ФИЛОСОФИЯ РАБА" - Зелимхан Яндарбиев
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24.02.2022 14:29 Ответить
Скоро им припомнят "академика" Кадырова.
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24.02.2022 14:32 Ответить
Вот и выяснится, кто патриот Украины, а кто, в лучшем случае пиз***бол!
В худшем - враг.
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24.02.2022 14:30 Ответить
Спросите е$@ного Шуфрича и Бойко Путин уже убийца или ещё нет?!? Спросите надо отвечать или молчать на обстрелы?!?
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24.02.2022 14:33 Ответить
Тільки де її взяти,ту зброю Лише військові нездатні очистити Країну від погані!!!
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24.02.2022 14:34 Ответить
'Ziedot.lv' pāris stundās savākti jau vairāk nekā 100 000 eiro Ukrainas atbalstam

За пару годин 'Ziedot.lv' вже зібрав понад 100 000 євро на підтримку України

I eto strane gde ljudei nemnoshko boljshe miliona
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24.02.2022 14:34 Ответить
Там 13 человек могли держать оборону Крыма, остальная советская украинская армия не хотела воевать ,так как обросли семьями, некоторые сразу перешли на сторону оккупантов
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24.02.2022 15:15 Ответить
В Киеве тогда ещё оставались много предателей и сотрудников ФСБ, Юля заехала на коляске на совещание СНБО и дрожащим голосом сказала чтобы солдаты не открывали огонь, а то кремлёвский Фюрер обидится.
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24.02.2022 15:32 Ответить
 
 