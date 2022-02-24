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Порошенко призвал украинцев к национальному сопротивлению. ВИДЕО

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Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко призывает международных партнеров предоставить Украине максимальное количество оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Дорогие украинцы, братья и сестры! В эти нелегкие времена обращаемся к вам с призывом. Стране нужны единство и решительные действия! Потому время слов прошло. Враг на нашей земле. Мы должны защищать и защитить Украину! Мы сейчас создаем военный штаб из опытных военных с целью развития системы обороны Киева. Выстоит Киев – выстоит Украина! Я призываю мужчин прибыть в пункты территориальной обороны своих городов. Территориальная оборона должна быть немедленно снабжена оружием, средствами коммуникации, дронами, горючим, запасами вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, противотанковыми средствами. Все должны поступить в распоряжение военного руководства и выполнять приказы командования", – говорится в сообщении.

По словам Порошенко, кто не в строю, должен быть надежным тылом для нашей армии. Сохранять спокойствие. Не паниковать. Не распространять российские фейки. Не падать раньше, чем начнут стрелять.

"Помогать тому, кто не может позаботиться о себе. Поддерживать волонтеров и главное поддерживать Вооруженные Силы Украины – гарант нашего суверенитета. Мы, украинцы, одна семья. Мы боремся. Помогаем друг другу. Организуемся в общественные караулы, чтобы патрулировать свои улицы и давать ответ мародерам и диверсантам, и каждый дом должен стать для нас крепостью, а для них – адом, действуем слаженно и сообща.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина бьется успешно. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут в Россию, - Резников

Прошу: документируйте каждый снаряд, каждый осколок, упавший на нашей территории. Потому что потом это ляжет в основу доказательной базы обвинений Путина, Российской Федерации как страны-агрессора в преступлениях против человечности со стороны Путина. Мы призываем западных союзников к сокрушительным санкциям против государства-агрессора и непосредственно наконец-то против Путина", - подчеркнул Порошенко.

Также пятый президент призывает предоставить Украине максимальное количество оружия; ввести программы "Ленд-лиза", чтобы сделать максимальной цену вторжения для каждого захватчика, для каждого российского солдата, переступившего границу Украины.

"Світ сьогодні втратив останні ілюзії – ті, хто їх мав. І це – війна не тільки проти України. Це – війна проти об’єднаної Європи. Війна проти всього цивілізованого світу. Але ми з вами на передовій. І цей день повномасштабного вторгнення Росії в Україну має стати Днем національного спротиву. Це єдиний шанс вберегти Україну – найкращу країну в світі. Слава Україні!" - підсумував Порошенко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Отловите дочек путина и по кускам отправте ему в бункер.
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24.02.2022 14:09
+17
оружие нужно
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24.02.2022 14:07
+13
Європа відміняє усі візи росіянам!
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24.02.2022 14:14
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оружие нужно
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24.02.2022 14:07 Ответить
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24.02.2022 14:18 Ответить
Отловите дочек путина и по кускам отправте ему в бункер.
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24.02.2022 14:09 Ответить
чому тільки ********? а десятки тисяч інших?
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24.02.2022 14:11 Ответить
Uvi, ih uzhe vivezli , no prigovor podpisan i posle obnulenija ***** obnuljat i vsju jevo rodnju - vsiu, net zhalosti k jevo vnukam i vnuchkam, potomu chtu pogibajet nevinije deti po jevo vine - ramzan dirkin podskazal, chto i kak nado deltj.
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24.02.2022 14:51 Ответить
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24.02.2022 14:10 Ответить
пятый у\вже , а шостий буде?
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24.02.2022 14:11 Ответить
Півшостого чекаємо через три години і 10 хвилин .
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24.02.2022 14:15 Ответить
Синько, ты синий от бояры?! Провокатора - в бан!
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24.02.2022 14:14 Ответить
з якого боку не дивися, а воно тля (моль)
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24.02.2022 14:13 Ответить
це про пораду відправити ***** його дочок частинами
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24.02.2022 14:13 Ответить
Та да каких ***** санкций, оружие дайте
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24.02.2022 14:12 Ответить
Уже весь мир понял, что у путина шизофрения.

"Он *******" -Немцов

"Он живет в каком-то своем выдуманном мире" - Меркель

"У него свое искаженное видение мира" - Обама

"путин психически болен" - позавчера премьер Голландии.

Можно ли доверять шизофренику ядерную кнопку?!
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24.02.2022 14:12 Ответить
Європа відміняє усі візи росіянам!
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24.02.2022 14:14 Ответить
Тотальне ембарго на все підряд. Відрізати рашку повністю від світу. Перекрити їй кисень на всіх рівнях.
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24.02.2022 14:15 Ответить
А Кто подписался под Будапештским меморандумом, вообще-то они гарантировали защиту
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24.02.2022 14:17 Ответить
гарантували лише на словах. Оскільки під тим документом - підпися касапів. А кожен підпис касапів знівельовує документ до ціни паперу, на якому він записаний.
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24.02.2022 14:32 Ответить
Вже 8років санкціі,а толку?

Зброю треба просити і перестати платити кацапам податкі в бюджет РФ.

Единственное, что делает предприятие - платит налоги в российский бюджет.
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
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24.02.2022 14:24 Ответить
А барига все про санкції талдичить.
Невже не зрозуміло, що кацапи клали на них з пробором.
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24.02.2022 14:39 Ответить
Здрысни асфальтовый зебил
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24.02.2022 16:11 Ответить
вимагайте введення військ НАТО для захисту УКраїни.в Україні АЕС,це дуже небезпечно.
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24.02.2022 14:53 Ответить
Не неси чушь и не сей панику. Получат п@здюлей и отползут на коленях. На АЭС стоят ВВЭР с низкообогащенным диоксидом Урана -235, на крайняк - заглушат. И вообще - учи матчасть
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24.02.2022 15:03 Ответить
я знаю Чорнобиль.НАТО повинно попередити ядерну війну.якщо гахнуть АЕС проблеми будуть для всієї Європи.
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24.02.2022 15:09 Ответить
В Чернобыле стояли канальные реакторы РБМК. Кому я это объясняю...
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24.02.2022 15:24 Ответить
Человек который в 14 году зассал устроить пратизанщину в лдрпырах - внезапно проснулся. Денег лучше армии переведи, шеколадка.
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24.02.2022 15:06 Ответить
*******, как асфальт? помогает против танков?
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24.02.2022 16:12 Ответить
 
 