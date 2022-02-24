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Притворялся украинцем: задержан российский диверсант. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался прикинуться украинцем.

Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

По его словам, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".

На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороны, вижу горящий дом и приехал посмотреть".

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Документов у мужчины с собой не было.


Притворялся украинцем: задержан российский диверсант 01
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Топ комментарии
+56
Смердюча лапотна свиня...
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24.02.2022 16:15
+45
Наводчик для арты.
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24.02.2022 16:15
+30
виродок... ах ха хах кацапская свинья в гугле транслейт обучалась
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24.02.2022 16:18
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Смердюча лапотна свиня...
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24.02.2022 16:15 Ответить
виродок... ах ха хах кацапская свинья в гугле транслейт обучалась
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24.02.2022 16:18 Ответить
Та ні, цей гандон говорить по Українськи - зрадник
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24.02.2022 16:19 Ответить
Куча ошибок. Не носитель языка.
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24.02.2022 17:04 Ответить
Зробіть йому галстук, та покажіть кацапам
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24.02.2022 16:15 Ответить
Кубинский.
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24.02.2022 17:46 Ответить
на минные поля его пусть разминирует
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24.02.2022 16:15 Ответить
Наводчик для арты.
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24.02.2022 16:15 Ответить
Стовідсотково. Можливо з лугандона.
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24.02.2022 18:44 Ответить
по епалу справа от кого то получил неплохо я вижу
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24.02.2022 16:16 Ответить
Виродок, ти правильно себе назвав, стратити
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24.02.2022 16:16 Ответить
не зміг сказати "пшениця"
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24.02.2022 16:16 Ответить
паляниця
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24.02.2022 16:19 Ответить
удивительно, как наши бойцы справляются с эмоциями не не разрывают жопы оккупантов на месте..
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24.02.2022 16:17 Ответить
Ітіть яке спорядження у кацапських шпигунів... Цим олівцем мабуть ще Кутузов малював.
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24.02.2022 16:17 Ответить
Великий палководец Кутуз: Что бы спасти раССею, надо спалить Маскву! (с) Как это сейчас актуально .. После пожару - раССею распустить!
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24.02.2022 16:21 Ответить
Расстрелять орка-московского фашиста!
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24.02.2022 16:17 Ответить
Немедленно уберите фотки с данными!
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24.02.2022 16:18 Ответить
Судячи з його слів - виродок з Воронежу!
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24.02.2022 16:18 Ответить
Послухайте, що меле рюзькойазична щелепа цього кацапен-Штірліца "Сам виродок з Житомирської області..."
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24.02.2022 16:18 Ответить
расстрелять
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24.02.2022 16:19 Ответить
А перед цим відбити яйця
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24.02.2022 17:48 Ответить
приберiть данi на планшетi ! Ви подурiли?
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24.02.2022 16:20 Ответить
Можливо це просто мародер! Побачив, що збили вертоліт і побіг , щоб поживитись. Але це лише варіант.
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24.02.2022 16:28 Ответить
В вертоліті нема унітазу.
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24.02.2022 16:48 Ответить
Москальская рожа!,ребям респект
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24.02.2022 16:28 Ответить
Зачем показывать готовые мат.расчеты? А самого этого "математика" немедленно в расход, по законам военного времени. Убивайте его нахрен, без сожаления - и привыкайте, теперь настало новое время. Сейчас идет натуральная война и обычные законы уже не действуют. По законам военного времени, если поймали вражеского военного или даже коллаборанта - расстрел на месте без всякого суда.
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24.02.2022 16:29 Ответить
Да, он без формы. Даже если представится военным РФ, всё равно можно в расход. Это не будет военным преступлением.
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24.02.2022 16:53 Ответить
Чтобы было военное преступление должна быть война.а ***** сказал ,мы с Украиной не воюем.так что рвать свободно
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24.02.2022 17:56 Ответить
ЕС и ООН дали квалификацию, как военную агрессия. Точка. Пофиг, что сказал пуйло.
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24.02.2022 18:12 Ответить
Пофигу для нас.а вот по выродкам ***** ориентируемся на его слова."Каждому свое"-значит тогда они не военнопленные,а мрази.с которыми не можно,а нужно все ,что нищведет мразей в удобрение.вы же мешая коровяк в ведре ,тем же гавнищем не становитесь
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25.02.2022 06:08 Ответить
досранта підвів "гугл-перекладач"
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24.02.2022 16:29 Ответить
Потрібно щоб місцеві придивились до всіх навколо. Вони між людей. Вони коригувальники. Їх потрібно відловлювати
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24.02.2022 16:33 Ответить
Атака,була з його наводки.Згідно планшету
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24.02.2022 16:38 Ответить
**********...
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24.02.2022 16:47 Ответить
А откуда у него артиллерийский планшет?
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24.02.2022 16:53 Ответить
Наводчик
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24.02.2022 17:04 Ответить
Надіюся, всі пам"ятають, що підаросіяни - не люди!
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24.02.2022 17:06 Ответить
Жаль что таких сразу ставить стенке нельзя, очень жаль.
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24.02.2022 17:09 Ответить
кастрировать, а потом все же кончить
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24.02.2022 17:13 Ответить
На швабру скота!
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24.02.2022 17:23 Ответить
Насколько я помню по тем же Женевским конвенциям диверсант, партизан и любое другое лицо, не одетое в форму войск противника, пленным не является и может быть расстреляно на месте без каких либо претензий со стороны закона.
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24.02.2022 17:37 Ответить
Відразу видно, що "виродок"
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24.02.2022 17:38 Ответить
Чому не показали його вже повішеного?
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24.02.2022 17:40 Ответить
На хера вы фото с разведданными выставили!
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24.02.2022 18:55 Ответить
Какой розовощекий, уже видно поводили сапогами
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25.02.2022 11:45 Ответить
Не зміг вимовити "паляниця"? "Вот на таких мелочах и прокалывались разведчики."
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25.02.2022 14:24 Ответить
Так это же "батюшка московского патриархата" бродил с планшетом.и его вроде уже отпустили,но почему?Новости часа 2.
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25.02.2022 14:30 Ответить
Потрібно було його вкинути в палаючий будинок! хай дивиться з середини!
І карандаш йому в дупу засунути!
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26.02.2022 02:06 Ответить
Всех диверсантов мочить на месте
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26.02.2022 07:29 Ответить
 
 