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Притворялся украинцем: задержан российский диверсант. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Задержанный полицией Киевской области рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант пытался прикинуться украинцем.
Об этом передает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
По его словам, у диверсанта обнаружили записи и специальные приборы, "свидетельствующие о том, зачем его забросили к нам".
На вопрос, что он делает в этом месте, он ответил: "Просто живу с этой стороны, вижу горящий дом и приехал посмотреть".
Документов у мужчины с собой не было.
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+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показать весь комментарий24.02.2022 16:18
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