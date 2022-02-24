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ВСУ уничтожают российскую военную технику, используя Bayraktar TB2. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вооруженные силы Украины обнародовали видео с уничтожением российской военной техники Bayraktar TB2. ВНИМАНИЕ! Видео 18+

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС в фейсбуке.

Ранее в Сухопутных войсках заявили, что к 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, украинская армия не допустила прорыва. В районе села Пищевик Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

ВСУ уничтожают российскую военную технику, используя Bayraktar TB2 01
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Топ комментарии
+67
Почему 18+ ? Детям показывать, особенно русским и их мамочкам
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24.02.2022 16:37
+52
*Без паніки - Україна переможе!*
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24.02.2022 16:35
+52
ОЦЕ КРАСА
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24.02.2022 16:35
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Сирія 2020р.
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24.02.2022 17:44 Ответить
Нажаль це Фейк
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24.02.2022 17:54 Ответить
Пустить такие байрактары в строну херсона!! А то там что- не очень хорошо!!
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24.02.2022 18:42 Ответить
Рубайте, браття!
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24.02.2022 19:28 Ответить
Azerbaijan Army Drone Strikes against Armenian Army || Bayraktar TB2 & Israeli Harops || 16 OCT-2020
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25.02.2022 18:44 Ответить
Можливо для когось це відео буде ,,прекрасно завораживающим,, але не для мене.,,Кари,, несуть тільки два боєзаряди і просто грішно іх використовувати на два ,,трактори,,ворога.Доцільніше знищувати ними топливо та ********** ворога на підході,а знищенням колон техніки має займатися тактична авіація яка несе на собі кучу а не два ********** та і артилерія.Без *********** та пального все це залізо тільки мотлох а не бойова техніка а вже воїни на землі знають досконально свою ,,роботу,,
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06.03.2022 10:07 Ответить
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