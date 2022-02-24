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Активные боевые действия ведутся фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ, – глава ХОГА Синегубов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативный штаб Харьковской области работает в усиленном режиме
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.
"Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери", – заметил Синегубов
.
"Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте своих защитников. Вместе победим!", - призвал глава ОГА.
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+12 Юрий Хорошунов
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+10 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ e178e0cb
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+6 Підлога Маккартні
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І на скільки я знаю з новин жодного удару по Москві чи Білорусії зроблено не було
його знищення при
1. закинутій паромній переправі та
2. повністю завізних із "матєріка" товарах
зробить величезний геморой для виживання Криму
міст має бути знищений !
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Все буде Україна
маємо повернути !
та цим задавити Крим
кажуть що Борис гарно врізав
чекаємо що скаже Діду