РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10944 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
22 047 21
война (46726) ОГА (2375) Харьковщина (4123) боевые действия (1966) Синегубов (481)

Активные боевые действия ведутся фактически по всей линии границы Харьковщины с РФ, – глава ХОГА Синегубов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативный штаб Харьковской области работает в усиленном режиме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Все наши силы направлены на защиту вашего покоя. Враг несет большие потери", – заметил Синегубов

.

"Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте своих защитников. Вместе победим!", - призвал глава ОГА.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
24.02.2022 18:53
+10
Чому досі не знищений Кримський міст?
показать весь комментарий
24.02.2022 18:52
+6
Бейте по рускому мирняку в ответку!!! градами и смечами!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бейте по рускому мирняку в ответку!!! градами и смечами!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 18:51 Ответить
вот почему это не делается юлять?
показать весь комментарий
24.02.2022 18:52 Ответить
ну, десант на Москву и захватить Хйла еще понятно. а на мирняк Хйлу вроде как насрать
показать весь комментарий
24.02.2022 18:56 Ответить
арахамії з єрмаками чекають вказівки ....з кремля...
показать весь комментарий
24.02.2022 19:24 Ответить
Синєгубову пора потрохи думати про Білгородську область, її приєднають до Харкова.
показать весь комментарий
24.02.2022 18:51 Ответить
Чому досі не знищений Кримський міст?
показать весь комментарий
24.02.2022 18:52 Ответить
що б не провокувати
І на скільки я знаю з новин жодного удару по Москві чи Білорусії зроблено не було
показать весь комментарий
24.02.2022 18:54 Ответить
кримський міст, крім скрепності, передусім найважливіша ланка в логістиці Криму.
його знищення при
1. закинутій паромній переправі та
2. повністю завізних із "матєріка" товарах
зробить величезний геморой для виживання Криму

міст має бути знищений !
показать весь комментарий
24.02.2022 19:32 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 18:53 Ответить
Харьков может быть оккупирован, заявил Зеленский . Кое кто увидел в этих словах разрешительный контекст .
показать весь комментарий
24.02.2022 18:54 Ответить
Їбаште кацапів. Це ваша свобода.
показать весь комментарий
24.02.2022 18:56 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показать весь комментарий
24.02.2022 19:06 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/24/7325514/
показать весь комментарий
24.02.2022 19:11 Ответить
Гостомель прямо сейчас взрывы один за одним.
показать весь комментарий
24.02.2022 19:15 Ответить
Почувствуйте боль Донбасса,твари
показать весь комментарий
24.02.2022 19:22 Ответить
Харків і Маріуполь - ключові міста захисту України! Чернігівщина і Сумщина - молодці, але у Путіна в голові - Новоросія! Одеса - йому взагалі не по зубах! То хай вже це лисе недоміряне чудовисько природа скрутить в бублик і дасть йому захлинутися в своєму харкотинні , сечі і гівні! Як колись це сталося зі Сталіним...
показать весь комментарий
24.02.2022 19:24 Ответить
Нова Каховка та Канал !

маємо повернути !
та цим задавити Крим
показать весь комментарий
24.02.2022 19:33 Ответить
я так розумію Україна лишилася сам на сам з ворогом! де відключеня від свіфт? де нато? де всі?
показать весь комментарий
24.02.2022 19:30 Ответить
бла-бла-ба.

кажуть що Борис гарно врізав
чекаємо що скаже Діду
показать весь комментарий
24.02.2022 19:37 Ответить
Почекаємо, а де ми подінемося.
показать весь комментарий
24.02.2022 20:14 Ответить
 
 