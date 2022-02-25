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"Положите в карман семена подсолнечника. Вы с этими семенами ляжете": жительница Геническа общается с оккупантом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Видео общения с российским захватчиком разместила на своей странице в сети жительница Геническа Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмм-канал Voynareal.

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Топ комментарии
+105
Смелая женщина! Молодец! Выложите это на ютуб.
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24.02.2022 19:00
+74
Сміливій жінці-величезний респект...
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24.02.2022 19:02
+61
Умчника! Горжусь что у нас такие женщины сильные духом и бесстрашные.
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24.02.2022 19:03
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Правила форума Совет форумчан
а канабіса можна? теж не погано
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24.02.2022 18:57 Ответить
Канабіс, вирощений на добриві із хронічного ґалькоґоліка - то ще таке... а якщо із опіатного наркомана? якось стрьомно буде таке дмухати, а раптом потім ломки почнуться - доведеться йти ставати на облік і отримувати метадон щотижня...
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24.02.2022 19:10 Ответить
Від канабісу, що проріс на лишньохромосомному, лишня хромосома може і в поціновувача канабісу з'явитися...
На мою думку, їм радити потрібно кукурузу...
Отримаємо, таким чином, генномодифікований матеріал для торгівлі з Китаєм
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25.02.2022 10:07 Ответить
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24.02.2022 18:59 Ответить
Де снайпер щоб того орка "завалити"?
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24.02.2022 18:59 Ответить
Смелая женщина! Молодец! Выложите это на ютуб.
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24.02.2022 19:00 Ответить
у єтой женщиньі железобетонночугунньіе яйца
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24.02.2022 19:36 Ответить
Гаранту это покажите!
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24.02.2022 20:19 Ответить
Censor, - titry na angelskom i v jutub. To bude BIMBA !!!
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25.02.2022 08:06 Ответить
Сміливій жінці-величезний респект...
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24.02.2022 19:02 Ответить
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 19:03 Ответить
Респектище женщине!
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24.02.2022 19:03 Ответить
Умчника! Горжусь что у нас такие женщины сильные духом и бесстрашные.
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24.02.2022 19:03 Ответить
жінці повага за відчайдушну сміливість..
одного ніяк не зрозумію, як можно було пройти кримським перешійком, степами Херсонщини як на параді.. там же земля як стол рівна, ніде сховатися?..
побачили на радарах-байрактарах - і накрили артою-ракетами-байрактарами.. з міст та селищ тепер виколупувати цю гидоту буде значно важче..(
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24.02.2022 19:07 Ответить
може так треба було?
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24.02.2022 19:13 Ответить
..хіба що за сьогодняшню ніч усі ці засланці підуть на концерт Кобзона
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24.02.2022 19:16 Ответить
Договорняк - не забувайте, у нас в керівництві країни всі зрадники.
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24.02.2022 19:19 Ответить
Ещё есть Арбатская стрелка . От Керчи до самого Геническа.
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25.02.2022 00:56 Ответить
браво
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24.02.2022 19:08 Ответить
красиво она им объяснила, гордость берет
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24.02.2022 19:08 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:09 Ответить
Мужня людина, будьмо як вона
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24.02.2022 19:11 Ответить
Браво.👏👍
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24.02.2022 19:24 Ответить
Не надо с ними ругаться , днем улыбаемся , ночью мочим!
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24.02.2022 19:26 Ответить
Як писав москаль В.Белінський ще у 19 ст.: "Тут, в Юго-Западной Руси, женщина - объект любви и уважения. А у нас (в кацапии) - род домашней скотины. Только здесь могло появиться высказывание: Бьёт - значит любит". Дякуємо Вам, Жінко, і будемо Вам гідні.
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24.02.2022 19:29 Ответить
..саме так говорить свобода Людина,
свободної Країни ..!!!
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24.02.2022 19:30 Ответить
это уже как в Крыму, зеленые человечки стоят. и наши ничего с ними не делают.
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24.02.2022 19:32 Ответить
А де нацполіція, що активістам викручувала руки???? Чи вони вже стали під рос.прапори???
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24.02.2022 19:40 Ответить
жінкці Героя України однозначно ..хто ця героїня після перемоги ,нашої ,обов'язково взнає вся Україна ..молодець
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24.02.2022 19:42 Ответить
Блін, ну хлопці, ви ЗСУ найкращі але вже в Бердянську і ЧАЕС кацапи ....
Зрозумів що з таким ворогом треба воювати всіма способами і зброєю,
навіть хімічною і бактереологічною, касетні бомби також зачот.
Не жаліти навіть своєї території - ЯКА РІЗНИЦЯ ЯКЩО ПОТІМ ВОНА
КАЦАПАМ ВІДІЙДЕ?
Чи я тупий, чи щось не розумію, а може і перше і друге, не виключено
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24.02.2022 20:50 Ответить
Мені прийшла думка, що здати чаес був стратегічний хід - щоб хоч якось нажахати європу, остаточно маргіналізувати цю наволоч. Це не якийсь стратегічний у військовому сенсі об'єкт, вона не виробляє електрику вже давно, а ядерного мотлоху в каців і свого(у зброї) повно - не так принципово, чи щось зроблять недобре на чаес, чи почнуть ядерне бомбардування - і то, і то жопа.
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25.02.2022 00:30 Ответить
Может и не был стратегический ход, но так получилось. Для Европы это будет головной болью, может станут более решительными.
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25.02.2022 00:46 Ответить
А мужики где? У оккупанта должна земля гореть под ногами, чтобы не думали, что их будут тут встречать с цветами
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24.02.2022 21:13 Ответить
фамилию тети - в студию!!!! и медаль!
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24.02.2022 22:58 Ответить
Я її обожнюю.
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24.02.2022 23:42 Ответить
Надеюсь этот вояка перед тем как сдохнуть вспомнит эту женщину
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25.02.2022 00:21 Ответить
так вона ж сказала "с семечками ляжешь"!
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25.02.2022 02:09 Ответить
Спасибо тебе, даже не от себя, хотя точно это делаю, от моих детей, ты даёшь им будущее!!!!
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25.02.2022 00:25 Ответить
Nu teperj jasno pochemu zhenshchin Ichkeriji s pojasami podhodili do okupantov i zrivalis - vot eto video objasnjajet
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25.02.2022 00:26 Ответить
Судя по всему там опять сраный бурят ей оппонировал. Не понимаю я это племя реально. Они подписались в Украине сдыхать или что??
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25.02.2022 00:26 Ответить
С такими женщинами нам не страшны фашисты-парашенцы! Героиня!
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25.02.2022 00:40 Ответить
Мда, у кацапа как бы и автомат обмяк. На кацапских всех каналах говорят что местные очень рады вторжению, бендеры все сбежали, военные присоединяются к кацапским военным… и вдруг на тебе !!! ЖЕНЩИНА обматерила в лицо! Вот бы ещё местные ночью коктейлями закидали чтоб сволочи ссать и срать боялись.
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25.02.2022 01:55 Ответить
Коктейли Молотова - проверенное оружие на Майдане .
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25.02.2022 05:40 Ответить
На острові Зміїному також жінка була,але на превеликий жаль вона загинула.
Герої не вмирають
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25.02.2022 02:36 Ответить
Умница
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25.02.2022 13:49 Ответить
 
 