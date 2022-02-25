"Положите в карман семена подсолнечника. Вы с этими семенами ляжете": жительница Геническа общается с оккупантом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Видео общения с российским захватчиком разместила на своей странице в сети жительница Геническа Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмм-канал Voynareal.
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Пожалуйста, подождите...
На мою думку, їм радити потрібно кукурузу...
Отримаємо, таким чином, генномодифікований матеріал для торгівлі з Китаєм
одного ніяк не зрозумію, як можно було пройти кримським перешійком, степами Херсонщини як на параді.. там же земля як стол рівна, ніде сховатися?..
побачили на радарах-байрактарах - і накрили артою-ракетами-байрактарами.. з міст та селищ тепер виколупувати цю гидоту буде значно важче..(
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
свободної Країни ..!!!
Зрозумів що з таким ворогом треба воювати всіма способами і зброєю,
навіть хімічною і бактереологічною, касетні бомби також зачот.
Не жаліти навіть своєї території - ЯКА РІЗНИЦЯ ЯКЩО ПОТІМ ВОНА
КАЦАПАМ ВІДІЙДЕ?
Чи я тупий, чи щось не розумію, а може і перше і друге, не виключено
Герої не вмирають