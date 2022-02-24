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Разбита колонна армии РФ на Черниговщине: "Он, посмотри: танк разбит, башня валяется". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Недалеко от Репок на Черниговщине разбили колонну российской армии.
Видео разбитой колонны от Михаила Жирохова опубликовал в фейсбуке прес-секретарь МВД Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео присутствует нецензурная лексика.
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https://www.youtube.com/watch?v=4GljbhpGT6E
только что по фактам
Продолжайте в том же духе
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Ото будет радость....
На окружній міста Сновськ Корюківського району Чернігівської області українці витягли танкістів та підпалили танк, який заглох на дорозі.
«Прості українські чоловіки витягли танкістів та підпалили танк. Танкісти перебувають у безпеці. До них ставляться.... добре. ..."
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.