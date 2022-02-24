Разбита колонна армии РФ на Черниговщине: "Он, посмотри: танк разбит, башня валяется". ВИДЕО

Недалеко от Репок на Черниговщине разбили колонну российской армии.

Видео разбитой колонны от Михаила Жирохова опубликовал в фейсбуке прес-секретарь МВД Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео присутствует нецензурная лексика.