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"Без цензуры в прямом эфире": Нападение России на Украину: итоги первого дня великой войны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия объявила Украине войну и напала по всем направлениям совместно с Беларусью. Блицкриг не удался, – Украина неожиданно для россиян выстояла и дальше обороняется.
Ливень фейков не прекращается – Россия воюет в головах и это самое опасное. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подведут итоги непростого дня и отделят правду от манипуляций. Смотрите на Цензор.НЕТ.
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Призовут мужчин в возрасте до 27 лет, прошедших обучение на военных кафедрах и факультетах.
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