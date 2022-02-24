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Новости Видео Война в Украине
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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры в прямом эфире": Нападение России на Украину: итоги первого дня великой войны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия объявила Украине войну и напала по всем направлениям совместно с Беларусью. Блицкриг не удался, – Украина неожиданно для россиян выстояла и дальше обороняется.

Ливень фейков не прекращается – Россия воюет в головах и это самое опасное. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подведут итоги непростого дня и отделят правду от манипуляций. Смотрите на Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+8
Его место на єлектричческом стуле.
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24.02.2022 22:20
+6
Московия - страна маньяк.
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24.02.2022 22:22
+4
Картопля з м'ясом.
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24.02.2022 22:20
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❗️Лукашенко подписал указ о призыве 150 офицеров запаса на военную службу.

Призовут мужчин в возрасте до 27 лет, прошедших обучение на военных кафедрах и факультетах.
@dw_belarus
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24.02.2022 22:16 Ответить
Его место на єлектричческом стуле.
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24.02.2022 22:20 Ответить
Картопля з м'ясом.
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24.02.2022 22:20 Ответить
Гівно з картоплею.
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24.02.2022 22:27 Ответить
Московия - страна маньяк.
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24.02.2022 22:22 Ответить
На въезде в Мелитополь , возле ТВ центра стоит армада москалей. Нашего противодействия «0» . Надо понимать, юг сдан , или почти.
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24.02.2022 22:28 Ответить
СМЕРТЬ кремлёвскому карлику ТЧ
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24.02.2022 22:31 Ответить
та нє, там ще фашисти-рашисти чекають своєї смерті
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24.02.2022 22:35 Ответить
Где тот судья, что вызвал шойгу на допрос?
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24.02.2022 22:48 Ответить
супер!!!! перші цинкові подаруночки пішли!!!! дякуємо нашим військам ,Слава нації ! Смерть ворогам,здохніть ублюдки,
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24.02.2022 22:49 Ответить
может в операционную? Доктор сказал в морг!
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24.02.2022 23:00 Ответить
можно по руски или по англиски. Слава Украине Слава Героям. Georgia с вами.
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24.02.2022 23:00 Ответить
Моя рідна Охтирка. Я гордий
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24.02.2022 23:58 Ответить
 
 