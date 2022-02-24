"Без цензуры в прямом эфире": Нападение России на Украину: итоги первого дня великой войны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Россия объявила Украине войну и напала по всем направлениям совместно с Беларусью. Блицкриг не удался, – Украина неожиданно для россиян выстояла и дальше обороняется.

Ливень фейков не прекращается – Россия воюет в головах и это самое опасное. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич подведут итоги непростого дня и отделят правду от манипуляций. Смотрите на Цензор.НЕТ.