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"Мы делаем свою работу, как надо. Думаю, еще кто-то получит, я извиняюсь, п##ды", - украинские военные. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины рассказали, что думают о способности дать отпор агрессору.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, п##ды. И мы все решим, мы закроем этот вопрос. И никто больше к нам не полезет. Все будет хорошо", - рассказал боец ВСУ Юрий, воюющий на Луганском направлении.
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+127 Александр Чуднивец f1b95bc0
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не хотів би я мати з ними справу
Слава Україні !
Героям Слава !
Нехай перемога буде ваша.
Просто по божому закону, По закону ВСЕСВІТУ ми маємо перемогти !
Дякую Вам наші ВОЇНИ ! БУДЕМО ЗДОРОВИМИ !
Это не 14-й год во вьетнамках воевать..
Молодцы, давайте сами, а мы поможем!
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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- Вот теперь точно отбили.)
Аэропорт Гостомеля наш.
Российский десант уничтожен.
Нам Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нам Україну храни,
Всі свої даски й щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу, щастя,
Дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
(1885 р.)
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=j61B23pHSUs