Украинские военные подорвали мост в Харьковской области, чтобы не пропустить врага. ВИДЕО

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию, что украинские военные подорвали мост через реку Оскол в Харьковской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Вооруженные силы Украины подорвали мост через реку Оскол в селе Сеньково Купянского р-на. Враг не пройдет!", - отметил он.