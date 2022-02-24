Украинские военные подорвали мост в Харьковской области, чтобы не пропустить врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал информацию, что украинские военные подорвали мост через реку Оскол в Харьковской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Вооруженные силы Украины подорвали мост через реку Оскол в селе Сеньково Купянского р-на. Враг не пройдет!", - отметил он.
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+88 Muron
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+30 Михаил Дужик
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+29 Михаил Дужик
показать весь комментарий24.02.2022 22:21
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бл., кидрас-строитель !
с юмором - об обстановке.
тег: кацапы словили п*изды
1 год ·
Хорошие новости от Михайло Апостол. Минуту назад по Гостомелю подтвердил Арестович. Но гупает тут в округе знатно и сейчас... Подтвердил нардеп Вениславский - представник президента в КСУ
Харків:
- близько 3000 військових РФ вбитими;
- 2 батальйони кинули техніку і пішим порядком тікають з території України;
- під Харковом знищено близько 200 одиниць техніки;
Херсон:
- Каховку відбили назад;
- 200 військових РФ вбитими;
Гостомель:
- аеропорт під контролем ЗСУ всі військові РФ ВБИТІ.
Чернігів:
- підрозділи РФ зазнають великих втрат;
- колона з 100 одиниць техніки повністю знищена
Сазонов х.з. как проверял, но реально сомнительно - там прорвались аж под Киев. а тут бригаду положили свою, да, да, Арестован сам видел.
вот и считаем....
Так що реально досить тисяч 15-20, щоб угрупування здулось.
Напомню, що втрати в Афгані за 9 років у 14,5 тисяч призвело до повної поразки совка.
9 лет, да?
14.5к., да?
а ничо что столько и больше Жюков расходовал иногда за день, не?
начал правильно, а на совке обосрался, извини. да совок мог положить там хоть 14.5млн. за год и ничего бы не было ему. если бы не "экономика", то се и главное "золото партии", знаешь как воры или убийцы - иногда квартиру подожгут чтобы следы замести? вот так же и гебня тогда - развалили курятник, выгребли бабло.
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коли знешкодять кримський міст??
Рано, чи пізно...
Все буде Україна!
Т.к. мост был построен в рамках президентской программы "Большая стройка" подорвать мост удалось одной гранатой.
@GirkinGirkin
·
мhttps://twitter.com/i/status/1496961504729518083
Повідомляють, що відео знято поблизу Охтирки (Сумська область). Російські військові просто кинули свою техніку та втекли у ліс.