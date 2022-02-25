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Киевлянам из теробороны за день раздали более 10 тыс. автоматов, - Вениславский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные автоматами киевляне патрулируют улицы столицы.

Об этом заявилнардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"В городе Киеве в течение последних часов выдано членам добровольческих формирований территориального общества около 10 тыс. автоматов", - сказал он.

Вениславский объяснил, что речь идет о самоорганизовавшихся киевлянах и подчиняющихся командованию сил Территориальной обороны.

"Они сейчас вооружены, они сейчас уже в это время патрулируют улицы Киева. И потому это еще один очень мощный компонент отпора", - добавил нардеп.

Смотрите также: В Киеве очереди в военкоматы для вступления в тероборону. ФОТО
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Топ комментарии
+21
Молодці. Здохни ***** !!!
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24.02.2022 22:35
+20
Антон Геращенко

9 хв ·



ГОСТОМЕЛЬ!

ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА !

ЧАС НАЗАД НАШИ ДЕСАНТНИКИ НА ВЕРТОЛЕТАХ, ОТРАБОТАЛИ АЭРОДРОМ ГОСТОМЕЛЬ НУРСАМИ!

ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫСАДИЛИСЬ И ЗАЧИСТИЛИ АЭРОДРОМ ОТ ВРАГА!

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ КТО ВЫЖИЛ, РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО ОКРЕСТНЫМ ЛЕСАМ И ПОЛЯМ !

ЧУТЬ ПОЗЖЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗСУ!
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24.02.2022 22:41
+18
Слава Украине !
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24.02.2022 22:36
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Гарнi хлопцi
Пiдуть на добриво
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24.02.2022 22:37 Ответить
давно пора
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24.02.2022 22:33 Ответить
Ка-ак??а справки собрать комиссию пройти,убедиться ,что вы нужны стране.да и потом автоматы куда .в оружейку под замок??
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24.02.2022 22:44 Ответить
Уже упростили процедуру
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24.02.2022 22:45 Ответить
упростили до предела:
короткая очередь между глаз мышебрата
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25.02.2022 00:39 Ответить
Должна быть акция:принеси уши москаля вместе с фото где он в форме дохлый-и получи второй автомат и 200 патронов
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25.02.2022 02:04 Ответить
Ну що ж, воїни, якщо у кожного хоча б по два орки... це буде хороша арифметика.
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25.02.2022 08:14 Ответить
Молодці. Здохни ***** !!!
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24.02.2022 22:35 Ответить
Слава Украине !
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24.02.2022 22:36 Ответить
А якби Ви їх мобілізували пів року тому, хлопці би мали Javelins. Хто за це відповідатиме?
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24.02.2022 22:36 Ответить
до них приставили і тих в кого є джавеліни
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24.02.2022 22:42 Ответить
https://t.me/sumygo/11450 зараз в Сумах
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24.02.2022 22:37 Ответить
Мордор не пройде. Слава Україні! Смерть ворогам! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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24.02.2022 22:38 Ответить
Антон Геращенко

9 хв ·



ГОСТОМЕЛЬ!

ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА !

ЧАС НАЗАД НАШИ ДЕСАНТНИКИ НА ВЕРТОЛЕТАХ, ОТРАБОТАЛИ АЭРОДРОМ ГОСТОМЕЛЬ НУРСАМИ!

ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫСАДИЛИСЬ И ЗАЧИСТИЛИ АЭРОДРОМ ОТ ВРАГА!

РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ КТО ВЫЖИЛ, РАЗБЕЖАЛИСЬ ПО ОКРЕСТНЫМ ЛЕСАМ И ПОЛЯМ !

ЧУТЬ ПОЗЖЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗСУ!
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24.02.2022 22:41 Ответить
хреново шо разбежались, они же теперь под цивильних косить будут. Соберутся где-то в условленной точке и опять воду мутить будут
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24.02.2022 22:44 Ответить
какое мутить, они ближайшие сутки будут только штаны от говна отстирывать
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25.02.2022 01:56 Ответить
більше і скоріше, вашу военкоматовську мамку - більше і скоріше.
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24.02.2022 22:42 Ответить
Федір Веніславський повідомляє, що у Києві теробороновцям видано 10 000 автоматів. А скільки видано в Одесі? Кажуть лише 7 автоматів! Чому? треба запитати у відповідальних осіб!
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24.02.2022 22:43 Ответить
Та південний схід, як і казав ідіот ківа, дозволив прогулятися по собі кацапам у розвалочку - свої ж прийшли
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24.02.2022 23:08 Ответить
Хлопці, дякую Вам!! Бережіть столицю! А Вас хай Бог береже!!!
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24.02.2022 22:46 Ответить
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!
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24.02.2022 22:55 Ответить
Да ты запарил. в каждой новости со своими мостами.
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25.02.2022 02:53 Ответить
другий раз за день наhttps://t.me/nexta_live/16880магаються захопити артгородок війсковий
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24.02.2022 22:55 Ответить
Це треба було одразу робити через побратимські осередки.Так би зброю не видали пройдам.
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24.02.2022 23:01 Ответить
є, як є , бл.потім розбиратися будем . головне що дали зброю
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24.02.2022 23:41 Ответить
Що, і набої видали? І по скільки штук? Раніше ви боялися озброєних людей, а коли смаженим запахло зброю за паспортом роздаєте? Совки чортові "характеристика з місця роботи", а, як вам таке?
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24.02.2022 23:02 Ответить
А що типу прийшов, дали автомат і пішов собі?
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24.02.2022 23:11 Ответить
а Бровари?!!!
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24.02.2022 23:12 Ответить
Класс!
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25.02.2022 00:31 Ответить
Говорят очередь из калаша в пузо излечивает кацапа от ковид. Поможем вылечиться кацапам?!
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25.02.2022 00:33 Ответить
Если бы эти автоматы раздали в 2014м и каждый райцентр обеспечили мало мальской зенитной артой, стингерами, минными полями - потери были бы только у врага.
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25.02.2022 01:21 Ответить
Надеюсь я не 9999) А то в лотерее должно повезти. Дарницкий район, спи спокойно. Машина заправлена +
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25.02.2022 02:04 Ответить
Не забываем про Одессу, Херсон, Николаев,... Там нужно по максимуму укреплять тероборону и готовиться к "гостям"...
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25.02.2022 02:55 Ответить
Дайте спочатку поаернуьисч в Одесу з закордону! Авіасполучення перекриті! Як попасти додому?
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25.02.2022 06:16 Ответить
 
 