Защитники Змеиного - врагу: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские пограничники, защищавшие остров Змеиный, ответили на требование российского агрессора сдаться.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".
Россияне требовали от украинских пограничников на острове Змеиный сдаться.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – дважды повторяет противник.
Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль, иди нах#й!".
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.
"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Тому не принижуйте подвиг наших українських хлопців такими словами.
Але ми, українці, зробили перший крок на шляху розгрому кацапських окупантів.
У нас просто немає іншого виходу.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Але чудес не буває!
Вальхалла привітає хлопців!
Заткнись!
https://mobile.twitter.com/worldonalert/status/1496973636812558341?cxt=HHwWisCyxezlqMYpAAAA
Поховали москаля
край дороги -
видно руги, видно ноги,
видно роги...
Та й мотив веселіший...
Напишіть їх імена,там також був голос жіночий.
РуSSкій корабль іди на ***!
це український корабель ,пропонуємо вам 2 варіанти пляшку або швабру ....
ми ще повернимо острів я впевнений
Слава Героям!!!
Звичайно, для того, щоб ефективно оборонятися на цьому острові проти такої зброї, як бомби, схоже, потрібна була інша інфраструктура, оборонні споруди інші, які можна було підготувати лише заздалегідь, а в ситуації нападу ворогів вже не було такої можливості. Але ж...
Але якщо можливості завдавати втрат ворогу немає і немає навіть можливості зберегти себе, на здаючись у полон... то для чого тоді такий форпост? Яка його функція і функція людей там? Які їхні цілі?
Якщо ж ті люди мали якісь засоби ураження і самозахисту, але у відповідь на такий ультиматум (який очевидно є фактом воєнного нападу на даний форпост) ці люди не використали ці наявні засоби, то це не той приклад, який варто наслідувати. Принаймні, так виглядає з публічно доступної інформації про це.
Якщо заданих (бажаних) результатів немає, то заради чого тоді весь процес і відповідна діяльність?
Героям - Слава!!!(((
путинымхйлом.
Вот сообщение на форуме цензор одного рашиста с ником "Патриот России" по факту убийства рашистами всех до одного украинских пограничников с небольшй заставы на острове Змеиный, включая и одну девушку:
"Патриот России" 25 февраля 2022, 5:17 мин
"Если кому интересно, могу скинуть видео с клотика, как подошел наш крейсер к острову Змеиный и прямой наводкой ********* 16 человек этой хохляцкой падали, плюс одну шалашовку, у нее башка так прикольно отлетела от близкого разрыва нашего снаряда. Тупо отработали 130 артой на прямую: смешно было смотреть на хохлопадаль в агонии, как летали их кишки, ноги, клочья тел по всему острову. Учтите, вы все так сдохните, хохлопадаль. Наш Путин - теперь реальный повелитель мира."
Слава погранцам и вечная им память. Они погибли защищая свою родину от нацистских кремлевских ублюдков.
На таких патріотах Україна і протрималась до цих часів.
Мы отомстим!