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Змеиный (172) пограничники (1467) подвиг (22)

Защитники Змеиного - врагу: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники, защищавшие остров Змеиный, ответили на требование российского агрессора сдаться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Россияне требовали от украинских пограничников на острове Змеиный сдаться.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – дважды повторяет противник.

Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль, иди нах#й!".

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.

"На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", - сказал он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+83
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 01:37
+79
Вічна пам'ять козакам!
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25.02.2022 01:37
+65
На таких людях Україна і тримається. Світла пам'ять.
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25.02.2022 01:37
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Почему их там бросили?
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25.02.2022 01:37 Ответить
теж вважаю що повинні були забрати , або залишити одного з наказом здатися бо на тому п'ятачку ні маневрувати ні сховатися неможливо. Острів-скеля взагалі нам був потрібен лише в якості спостережного пункту і точки демонстрації правпору
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25.02.2022 01:41 Ответить
Любов до своєї Батьківщини неможливо обгрунтувати раціональними доказами.
Тому не принижуйте подвиг наших українських хлопців такими словами.
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25.02.2022 01:46 Ответить
а протикорабельні засоби ураження чому там не були в прикордонників? це ж острів, противтикали значить керівники
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25.02.2022 11:25 Ответить
Після перемоги будемо розбиратис
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25.02.2022 01:41 Ответить
вже треба робити висновки, а не після перемоги
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25.02.2022 11:27 Ответить
Та хоч би оті єтищі чи єсмартфони та на нептуни. Ну как так. *****, знаю шо зара не час, але гнусявого за горло потримавби
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25.02.2022 01:46 Ответить
Вічна пам'ять козакам!
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25.02.2022 01:37 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 01:37 Ответить
На таких людях Україна і тримається. Світла пам'ять.
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25.02.2022 01:37 Ответить
Жахливий день.
Але ми, українці, зробили перший крок на шляху розгрому кацапських окупантів.
У нас просто немає іншого виходу.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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25.02.2022 01:38 Ответить
Теперь Московську Федерацію від розвалу і погибелі може врятувати лише чудо!

Але чудес не буває!
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25.02.2022 01:59 Ответить
Нічого її не врятує! Russia must be destroyed!!
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25.02.2022 09:32 Ответить
Героям Слава!
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25.02.2022 01:38 Ответить
якщо це дійсно правда - то ці хлопці стануть для мене іконою
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25.02.2022 01:38 Ответить
Це ті самі люди, що йшли на Майдані голіруч під кулі снайперів; ті, хто захищав Донецький аеропорт; ті, хто в криївках УПА гнив і воював проти кацапів без найменшої надії на особисте щасливе майбутнє; ті, хто бився під Крутами з червоною російською Ордою - це брати-українці. Справжні.
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25.02.2022 01:49 Ответить
Вічна пам'ять...😭
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25.02.2022 01:43 Ответить
Героям Слава!
Вальхалла привітає хлопців!
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25.02.2022 01:43 Ответить
Смерть прикордонників на Зміїному на совісті півшостого, треба було забезпечити гарнізон ПКРами, а не пиляти відосики та пробувати заглянути у чоколядне око Путлєра! Гидота Зелена!
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25.02.2022 01:43 Ответить
Не на часі.
Заткнись!
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25.02.2022 01:47 Ответить
Где же бл*** Нептуны о которых все каждый день кричали и даже на учениях выпустили десятки ракет а по вражеским кораблям не выпустили ниодной. Нах. они тогда нужны как и те катера которых мы накупили и которых еще заказали если они ни разу даже не бздонули
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25.02.2022 01:46 Ответить
После драки руками не машут, ватничек, но ещ' вопрос, закончилась ли драка.
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25.02.2022 02:05 Ответить
Еще не вечер! Ждем! Самое интересное еще впереди! Ништяки будут. Кто понимают стратегию ведения войны меня поймут! Слава Украине! Героям Слава! Живе Украина!
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25.02.2022 10:49 Ответить
Для Нептунів є жирні цілі...
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25.02.2022 03:11 Ответить
В точку !
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25.02.2022 13:42 Ответить
ми не маєм права програти цю війну після того що зробили ці хлопці! Герої не вмирають
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25.02.2022 01:47 Ответить
Убиті рашисти під Сумами

https://mobile.twitter.com/worldonalert/status/1496973636812558341?cxt=HHwWisCyxezlqMYpAAAA
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25.02.2022 01:47 Ответить
Третє фото (із бульдозером) - КРОВ ТЕЛЬБУХИ РОЗП*ДОРАСИЛО 👍
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25.02.2022 01:59 Ответить
Та й некисло так схопив москалик, що примостив копита на узбіччі. Схопив, та вже не віднесе...
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25.02.2022 02:16 Ответить
"И молодая не узнает, какой у парня был конец..." (с)
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25.02.2022 02:24 Ответить
Мені більше подобається інша цитата. Особливо, стосовно конкретно цього жмура:

Поховали москаля
край дороги -
видно руги, видно ноги,
видно роги...

Та й мотив веселіший...
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25.02.2022 02:28 Ответить
Після Перемоги побудуємо на Зміїному монумент на честь цих хлопців-героїв.
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25.02.2022 01:57 Ответить
І на монументі напишемо - русский военний корабль іди на *** .
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25.02.2022 02:46 Ответить
Ні, ви помиляєтесь. В цьому контексті треба писати разом - *****.
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25.02.2022 12:31 Ответить
Я положил раша тудей.
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25.02.2022 01:58 Ответить
Що сам!?
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25.02.2022 02:02 Ответить
Якщо із Anonymous, то респект. Помийка дійсно лягла і навіть не попердує.
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25.02.2022 02:26 Ответить
заїбісь!
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25.02.2022 02:51 Ответить
Герої не вмирають!
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25.02.2022 02:04 Ответить
Вічна память і слава Героям.
Напишіть їх імена,там також був голос жіночий.
РуSSкій корабль іди на ***!
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25.02.2022 02:07 Ответить
Героям слава. Вічна пам'ять!
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25.02.2022 02:13 Ответить
через тиждень
це український корабель ,пропонуємо вам 2 варіанти пляшку або швабру ....

ми ще повернимо острів я впевнений
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25.02.2022 02:20 Ответить
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25.02.2022 02:42 Ответить
зеленая влада строила дороги для путина --гитлера ,вместо ракет не жалел денег на взятки избирателям -смар тфоны--,а сейчас без стыда заявил , что он и его семя --цель №1 для власовца --путлера Врешь ждешь героя россии.
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25.02.2022 02:42 Ответить
ВОНИ БУДУТЬ ЖИТИ ВІЧНО!!!! ЦЯ РОЗМОВА ВВІЙДЕ В ІСТОРІЮ!!
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25.02.2022 02:47 Ответить
Украинцы - потрясающая нация!!!!
Слава Героям!!!
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25.02.2022 03:35 Ответить
Цей вчинок їхній дуже сміливий, але... Мені здається, що герої - це такі вчинки, які дають приклад для інших людей. А користь від цього вчинку символічна є - це прояв надзвичайної сміливості і віри в свою державу, однак практичної користі у вимірі протидії ворогам цей вчинок не дав, тому що вороги знищили цих воїнів і при цьому вороги не зазнали втрат. Навряд варто брати такий результат за приклад.

Звичайно, для того, щоб ефективно оборонятися на цьому острові проти такої зброї, як бомби, схоже, потрібна була інша інфраструктура, оборонні споруди інші, які можна було підготувати лише заздалегідь, а в ситуації нападу ворогів вже не було такої можливості. Але ж...

Але якщо можливості завдавати втрат ворогу немає і немає навіть можливості зберегти себе, на здаючись у полон... то для чого тоді такий форпост? Яка його функція і функція людей там? Які їхні цілі?

Якщо ж ті люди мали якісь засоби ураження і самозахисту, але у відповідь на такий ультиматум (який очевидно є фактом воєнного нападу на даний форпост) ці люди не використали ці наявні засоби, то це не той приклад, який варто наслідувати. Принаймні, так виглядає з публічно доступної інформації про це.
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25.02.2022 03:36 Ответить
именно такой пример сильнее бомбы. Поскольку, каждый кацап на судне до конца дней своих будет помнить и считать себя дерьмом, по－сравнению с павшими парнями.
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25.02.2022 07:05 Ответить
Я плачу і захоплююся нашими хлопцячми...
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25.02.2022 20:50 Ответить
Війна - це процес досягнення певних цілей, результатів. Тобто, це деякий технологічний процес, який націлений на отримання заданих (бажаних) результатів.

Якщо заданих (бажаних) результатів немає, то заради чого тоді весь процес і відповідна діяльність?
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25.02.2022 03:49 Ответить
Боже! Там еще и девочка была, судя по звуку...(((((((((

Героям - Слава!!!(((
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25.02.2022 04:39 Ответить
Гори в аду проклятая россия!!!!
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25.02.2022 05:46 Ответить
иди нахой со своим путиным хйлом.
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25.02.2022 06:03 Ответить
оце ті "НАЦИКИ" ТА "БАНДЕРІВЦІ" ЯКІ РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСІЙСЬКОЮ ТА ВМИРАЮТЬ ЗА УКРАЇНУ ....- КАЦАПИ - ЯКІ ВИ ПОКИДЬКИ НА ЦІЙ ЗЕМЛІ....- В АДУ ГОРІТИМЕТЕ ...СЛАВА ГЕРОЯМ НАШИМ ВОЇНАМ !!!! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!!!!
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25.02.2022 06:01 Ответить
семечек в карманы набрал, "патриот россии"?
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25.02.2022 06:04 Ответить
Все у них было и боеприпасы и ПЗРК, просто задавили количеством ,слава героям!
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25.02.2022 06:04 Ответить
Украинцы, смотрите, читайте и на всю жизнь запоминайте, что такое РАШИСТСКАЯ сволочь, мерзкая орда садистов-убийц и моральных выродков: за такое надо мстить сто лет и ненавидеть вечно.

Вот сообщение на форуме цензор одного рашиста с ником "Патриот России" по факту убийства рашистами всех до одного украинских пограничников с небольшй заставы на острове Змеиный, включая и одну девушку:

"Патриот России" 25 февраля 2022, 5:17 мин

"Если кому интересно, могу скинуть видео с клотика, как подошел наш крейсер к острову Змеиный и прямой наводкой ********* 16 человек этой хохляцкой падали, плюс одну шалашовку, у нее башка так прикольно отлетела от близкого разрыва нашего снаряда. Тупо отработали 130 артой на прямую: смешно было смотреть на хохлопадаль в агонии, как летали их кишки, ноги, клочья тел по всему острову. Учтите, вы все так сдохните, хохлопадаль. Наш Путин - теперь реальный повелитель мира."
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25.02.2022 06:29 Ответить
Это какой-то кошмар. Суки русские садисты, нашли себе цель
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25.02.2022 08:18 Ответить
Рашисти мразі конечні. Ублюдкі без человечні.
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25.02.2022 09:36 Ответить
Палачі меркіе! Росія завжди хоробра з тим хто слабше. Военний корабель и 16 людей, ці це сопоставиме протистояння. Росіяни не мають честі! Russia must be destroyed
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25.02.2022 09:39 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА
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25.02.2022 06:38 Ответить
Слава Героям !!! Слава Україні !!!
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25.02.2022 07:57 Ответить
Героям Слава! Росіяни йдіть на х.й разом зі своїми кораблями,танками,самолетами
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25.02.2022 08:38 Ответить
😭😭😭😭😭🙏R.I.P.
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25.02.2022 08:39 Ответить
УкраинцьІ узнайте имена и фамилии всех офицеров и моряков етого корабля. Они не должньІ жить. Найдите их хоть под землей. Евреи искали нацистских палачей десятилетиями.

Слава погранцам и вечная им память. Они погибли защищая свою родину от нацистских кремлевских ублюдков.
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25.02.2022 09:04 Ответить
Найти цих п*дарів це буде вже принципово, навіть через декілька років.
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25.02.2022 11:56 Ответить
Героям Слава и вечная память.
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25.02.2022 09:16 Ответить
У ребят не было шанса отступить, отойти не другие позиции! их не могли эвакуировать!даже забрать с собой хоть одного оккупанта не было шанса!!! почему не приказали им сложить оружие?????? да они герои но зачем же так!
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25.02.2022 09:19 Ответить
Имена пацанов мы не забудем,главное не забыть имена тех кто их убивал.
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25.02.2022 09:59 Ответить
Шкода, що під час атаки монголо-кацапів на Зміїний не було знищено "Нептунами" жодного москальського корита. Очевидно, командування береже ракети на випадок висадки десанту в Одесі
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25.02.2022 10:08 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!-и это ребята по 20ть-25ть лет!-ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ,АНГЕЛЫ...
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25.02.2022 10:37 Ответить
Лахта, самоліквідуйся
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25.02.2022 11:54 Ответить
Герої з великої літери
На таких патріотах Україна і протрималась до цих часів.
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25.02.2022 11:54 Ответить
Слава Украине! Нашим Героям слава!

Мы отомстим!
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25.02.2022 13:44 Ответить
 
 