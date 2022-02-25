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"Хотят ли русские войны? Эти уже ничего не хотят": Разбита группа российских оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсонской области под Олешками разбили группу российских оккупантов. ВНИМАНИЕ! Видео 18+

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+58
Вы всё врете бандеровцы! Они просто устали и отдыхают!
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25.02.2022 10:21
+55
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 10:23
+53
Вважаю, треба вбивати всіх окупантів, щоб наступного разу не сміли навіть дивитись в нашу сторону.
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25.02.2022 10:22
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Вы всё врете бандеровцы! Они просто устали и отдыхают!
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25.02.2022 10:21 Ответить
правда по кускам отдыхают, а не по кустам.
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25.02.2022 16:22 Ответить
🔴 Увага ! Генеральний Штаб ЗСУ повідомляє 👇

На Оболоні у Києві помічена ДРГ. Громадян просять повідомляти про пересування техніки, виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта.
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25.02.2022 10:21 Ответить
qwest@qwest__·1 мин

❗️❗️❗️ В Киеве всех владельцев веб-камер и не только призывают
НЕ публиковать в свободном доступе видео и прекратить онлайн-трансляции: этим вы помогаете врагу собирать информацию о наших военных!
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25.02.2022 10:25 Ответить
Знай наших! Дякую за захист, воїни!
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25.02.2022 10:22 Ответить
Вважаю, треба вбивати всіх окупантів, щоб наступного разу не сміли навіть дивитись в нашу сторону.
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25.02.2022 10:22 Ответить
Уважение таким комментаторам!...
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25.02.2022 10:22 Ответить
КОЖНА КАЦАПСЬКА ЗАГАРБНИЦЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА В УКРАЇНІ.ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 10:23 Ответить
і про медведчуків, шуфричів, рабіновичів, бужанскіх, дубінскіх, киви, партнових, татарових, єрмаків.... не забудьте.....
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25.02.2022 11:00 Ответить
Молодці,хлопці!!!!
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25.02.2022 10:24 Ответить
Ну вот ето правильные окупанты. ажмурились и лежат фауну кормят
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25.02.2022 10:25 Ответить
Надеюсь семечки в карманы не забыли насыпать.
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25.02.2022 10:34 Ответить
Отлично!
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25.02.2022 10:25 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ!
Слава Нації! Україна переможе кацапів та їх фюрера "моль плєшиву"😡
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25.02.2022 10:26 Ответить
моодці хлоп"ята! молимось за вас
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25.02.2022 10:26 Ответить
Хорошо ,но мало. Приятно видеть дохлую русню. На *** вы полезли в Украину . Шо дома водка закончилась .
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25.02.2022 10:27 Ответить
Не, решили землю на хорошо удобрить перед посевной.....
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25.02.2022 10:35 Ответить
Нужно на каждом написать табличку ПУТИН, МЕНЯ 3ДЕСЬ НЕТ!!!
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25.02.2022 10:27 Ответить
Сейчас под Берлином. Вечером домой. Николаев. Парни держитесь!!!!!!
Все кто на заработках домой.
Слава УКРАИНЕ!!!!!!!!!!
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25.02.2022 10:27 Ответить
Молодцы хлопцы!…….
Чтобы у этих тварюк кацапских горела украинская земля под ногам
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25.02.2022 10:27 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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25.02.2022 10:28 Ответить
Успокойся патриот,вы ещё в прошлом году перестали праздновать победу советских войск над Рейхстагом, и отказались от воспоминаний советского союза, так что не нужно тут эксплуатировать гимн СССР
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26.02.2022 21:29 Ответить
Сгоревший танк - Т-64. Это видно по характерным маленьким каткам.
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25.02.2022 10:29 Ответить
рузге не звезди
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25.02.2022 10:41 Ответить
что в Киеве? какое то чмо катается?
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25.02.2022 10:29 Ответить
уже не катается оформляют
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25.02.2022 10:42 Ответить
далеко проехали почти беспрепятственно
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25.02.2022 10:44 Ответить
это комплекс пво перепрошить и у нас+зрк оса а теперь подумай что у них творится если зрк на город посылают кужухет орда однако
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25.02.2022 10:47 Ответить
Его что дорожная полиция палочкой остановила?
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25.02.2022 11:01 Ответить
да, и вставило прямо в скрепу
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25.02.2022 11:18 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
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25.02.2022 10:29 Ответить
уставшие денацификаторы прилегли культурно отдохнуть на природе, возле своих зомбимобилей. Просто пикник какой то
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25.02.2022 10:29 Ответить
Мамка, забери своє сміття
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25.02.2022 10:29 Ответить
Посмотрю как вы запрете когда "окупанти" в Киеве водку пить будут
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26.02.2022 21:31 Ответить
Нестоит недооценивать Россию
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26.02.2022 21:32 Ответить
Мы-запоем! И не раз, а вот тебя в этом хоре небудет. ***** тебе в нем делать да и в стране тоже.
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27.02.2022 06:08 Ответить
В степи под Херсоном высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, разорван снарядом,
кацапский ублюдок-ватан.
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25.02.2022 10:34 Ответить
прекрасный вирш
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25.02.2022 11:20 Ответить
В степу під Херсоном високії трави,
В степу під Херсоном курган.
Лежить під курганом, розірван снарядом,
кацапський ублюдок-ватан.
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25.02.2022 12:09 Ответить
Живыми с Украины уже не вернетесь!
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25.02.2022 10:41 Ответить
рузге как там твой братишке лежит в олешках встретили его цветком гвоздикой
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25.02.2022 10:48 Ответить
я вас орков сюда не звал моя работа вас глушить как эльфы орков вам Минутка уже кажется раем а дальше будет хуже для вас упырей мышебратьев которых наши коты из Украины давить и давить будут
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25.02.2022 10:57 Ответить
рузге значит как говорили в Та Кем живой труп пока ваши орки тут вы для нас живые мёртвые
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25.02.2022 11:08 Ответить
Москали и РоSSия - смертные враги украинцев навечно!!!
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25.02.2022 11:01 Ответить
не брат ты мне, гнида
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25.02.2022 11:05 Ответить
Ой, а у меня родственники в Ростовской области ну да я их ещё 2014 послала . Дальше что? Братские народы говоришь. Послушайте Вячеслав, я чисто по доброте своей советую никогда не говорите эту фразу украинцу,, вы же не бессмертный.
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25.02.2022 11:12 Ответить
я после бессоной ночи приперся на работу и один итальянец начал мне втирать, что ***** спровоцировали. я ему сказал все что думаю об его Италии. увидел мои бешенные глаза и заткнулся. народ у нас в основном все понимает, швицы не такие скоты как дойчи
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25.02.2022 11:25 Ответить
и на них посыпятся рузге мир в виде бомб и прочего как вы воюете мы знаем по Сирии но мы не сирийские моджахеды при всём уважении к этим людям чести защищавшие свои дома с помощю Аллаха и ак без ПВО без артиллерии кровью умоетесь тут и за них хоть веры у нас разные у нас есть пока пво боевые бригады если вашу хвалёную спецур псов войны на 0 множили срочники то вы Нигерия с ядрён батоном
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25.02.2022 11:12 Ответить
Ты не « реалист» а просто Вячеслав Лаптеногий. Ну да, у нас украинцев очень даже здоровое чувство юмора, очень рады лицезреть на вас как на жмуриков. Наши за СВОЮ землю умирают героями а ваши только и знают шо засирать просторы нашего очень гостеприимного дома. Могли бы своих жмуров пособирать, ты просто посмотри как дорогу паскудники загадили, одно расстройство. И да, ***** шастать;
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25.02.2022 11:07 Ответить
Что бы вы кацапсины повыздыхали до седьмого колена
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25.02.2022 10:41 Ответить
Ты гнида будешь умирать долго и мучительно, не нужно гнать на русский народ, вы все отупели после 2015, нагадил вам Путин а виноват весь русский народ!
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26.02.2022 21:35 Ответить
Разве не так?
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26.02.2022 21:39 Ответить
Это ,су*а путин сейчас в Киеве убивает? Это уже 3500 дохлых путиных сейчас валяются размазанными в своих танках по всей Украине? *******, для всего мира вы народ-п****рас и изгои
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27.02.2022 12:52 Ответить
Вы ****** теперь будете отвечать за своего путина как немцы за гитлера. И нищенством своих выб***ков ответите за смерти которые принесли в Украину. И кто это поддерживал и те кто этому не сопротивлялся. Вы хуже фашистов теперь и изгои во всем мире. Привыкай холоп ходить с опущенными глазами
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27.02.2022 12:48 Ответить
чего видео заблокировали? зрада?
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25.02.2022 10:47 Ответить
Перший раз в своєму житті, дивились на кров і раділа, Welcome to hell рашисти, дякую всім захисникам, Слава Україні, Слава ВСУ
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25.02.2022 10:56 Ответить
Уважаемые мы с вами,ваше героичество и подвиг останется в истории
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25.02.2022 11:00 Ответить
мы на своей земле а дома и стены помогают
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25.02.2022 11:13 Ответить
Смерть кацапским врагам!
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25.02.2022 11:01 Ответить
не останавливаться на достигнутом. оставайтесь живы пацаны. Слава ВСУ
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25.02.2022 11:16 Ответить
Вот ето видео выслать их мамашам на Пидоросию пускай приезжают собирают своих вылупков в пакет пока собаки не растащили. Только так на ********* *узнают* что они воюют в Украине
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25.02.2022 11:17 Ответить
Брехливая песня с брехливым названием. Козломорды мыслями о войне только и живут. Генетические уроды.
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25.02.2022 11:43 Ответить
... дайте крові. Наточить з поганих! Крові море… мало моря…
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25.02.2022 11:59 Ответить
*** очень рад за Херсонщину! Нельзя её здавать.Киев и Херсон это самые горячие точки.
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25.02.2022 13:10 Ответить
Кто с Херсона, отпишитесь,что у вас.
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25.02.2022 13:12 Ответить
"буряти" вже на концерті у кабзона..
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26.02.2022 02:32 Ответить
 
 