Российские диверсанты ликвидированы в Киеве. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские диверсанты, захватившие автомобили ВСУ в Киеве, уничтожены. ВНИМАНИЕ! Видео 18+.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму Украинских военных, расстреляны и обезврежены!" - подчеркни он.
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Перший 🇺🇦Український ✈️Ас.
Український пілот МіГ-29 за перший день боїв вже здобув шість повітряних перемог над московськими повітряними силами.
У свій актив зараховано:
2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25.
Його називають "Привидом Києва".
З Богом та доброго полювання!
1.Харків тримається, дає *****. кацапи в ****, реально повтікали
2. Со стороны Липцев наши подбили колонну техники российской, около 20 танков разбили. Остальные начали уезжать, но застряли в грязи