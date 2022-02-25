Российские диверсанты ликвидированы в Киеве. ВИДЕО 18+

Российские диверсанты, захватившие автомобили ВСУ в Киеве, уничтожены. ВНИМАНИЕ! Видео 18+.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму Украинских военных, расстреляны и обезврежены!" - подчеркни он.

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