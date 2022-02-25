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Российские диверсанты ликвидированы в Киеве. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские диверсанты, захватившие автомобили ВСУ в Киеве, уничтожены. ВНИМАНИЕ! Видео 18+.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму Украинских военных, расстреляны и обезврежены!" - подчеркни он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хотят ли русские войны? Эти уже ничего не хотят": Разбита группа российских оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО 18+

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+169
Роман Москаль@RomanMoskal70·1 ч‼️

Перший 🇺🇦Український ✈️Ас.

Український пілот МіГ-29 за перший день боїв вже здобув шість повітряних перемог над московськими повітряними силами.

У свій актив зараховано:

2хСу-35, 1хСу-27,1хМіГ-29, 2хСу-25.

Його називають "Привидом Києва".
З Богом та доброго полювання!
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25.02.2022 11:05
+107
Харків'яни пишуть
1.Харків тримається, дає *****. кацапи в ****, реально повтікали
2. Со стороны Липцев наши подбили колонну техники российской, около 20 танков разбили. Остальные начали уезжать, но застряли в грязи
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25.02.2022 11:02
+94
Потрібно байрактарами знищити іскандери, які стоять на території Білорусі під нашими кордонами. Маємо право! Вони з них по нам стріляють і вбивають наших людей!
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25.02.2022 11:01
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Только двое? Где остальное дерьмо мокшанское?
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25.02.2022 11:32 Ответить
Не знімай сказали оператору. Відео треба дивитись з звуком.
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25.02.2022 11:38 Ответить
Это не мне,мокшанам покажу,хай земляков своих посмотрят.
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25.02.2022 11:46 Ответить
И только так, пусть не надеются, что возьмут в плен и потом отдадут. Меньше будет желания лезть. Сто раз подумают, что лучше ответить за дезертирство или сдохнуть.
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25.02.2022 11:41 Ответить
Красиво кокошникоголовые лежат. Душевно.
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25.02.2022 11:57 Ответить
Зачем они приехали в Киев? Они хотели просто сдохнуть? У них это получилось
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25.02.2022 11:59 Ответить
яке прикре самогубство...
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25.02.2022 12:19 Ответить
Эти два черта думали что что-то захватят?
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25.02.2022 13:06 Ответить
Сподівалися удвох узяти Київ
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25.02.2022 13:43 Ответить
Вроде бы люди мертвые, жутко, а так душу греет, только все время сдается, что маловато.
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25.02.2022 13:11 Ответить
Кто бы спорил.
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25.02.2022 14:50 Ответить
это не люди, это оккупанты
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25.02.2022 15:19 Ответить
Орки лаптеногие
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25.02.2022 13:19 Ответить
Диверсантов необходимо расстреливать на месте - это по закону военного времени. Потому, что они целью ставят мирное население.
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25.02.2022 13:21 Ответить
Головне з своїми не переплутати
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25.02.2022 17:07 Ответить
ребята просто устали, прилегли отдохнуть. бИндеровцы! )))
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25.02.2022 14:04 Ответить
10 раз пересмотрел, хлопая в ладоши, браво!
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25.02.2022 14:54 Ответить
И эти ка цапы стали хорошими.
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25.02.2022 18:04 Ответить
Ви можете хоч на лобі собі синьо-жовтий прапор намалювати, ми вас все одно упізнаємо по синім носам!
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25.02.2022 23:06 Ответить
Танки в под Харьковом в грязи, добить!
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26.02.2022 07:35 Ответить
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