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ВСУ показали уничтоженную в Херсонской области колонну артиллерии войск РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ВСУ показали уничтоженную колонну артиллерии оккупантов в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хотят ли русские войны? Эти уже ничего не хотят": Разбита группа российских оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО 18+

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+70
Молодці! Таке приємно побачити!!!
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25.02.2022 11:22
+66
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:23
+61
минус арт див
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25.02.2022 11:22
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минус арт див
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25.02.2022 11:22 Ответить
або "Святий Байрактар"
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25.02.2022 11:50 Ответить
Молодці! Таке приємно побачити!!!
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25.02.2022 11:22 Ответить
Красиво, потрібно ще!
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25.02.2022 11:23 Ответить
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:23 Ответить
Супер!
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25.02.2022 11:23 Ответить
кажуть Опізнавальний знак кадирівців
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25.02.2022 11:24 Ответить
горят как и все
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25.02.2022 11:25 Ответить
Наверное горят лучше, тот волосяной покров хорошо разжигается.
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25.02.2022 12:05 Ответить
Такий же знак був під крилом збитого літака, не думаю що у кадирівців ще й своя авіація
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25.02.2022 11:38 Ответить
Тем более там Z, а не V
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25.02.2022 12:32 Ответить
Такий шеврон був і гілерівців на рукаві.
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25.02.2022 11:40 Ответить
Восток, z - запад , две полосы ( вроде) юг . Маркировки груп по направлениям
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25.02.2022 11:45 Ответить
Я так розумію два варіанти

1)а бо щоб їх ні куди не пускати (вони ще ті клоуни)
2)а бо щоб їх зразу різали
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25.02.2022 11:45 Ответить
Z - (западний) північний округ РФ
V - (восточний) південний округ РФ

валити безжально треба обидва типи - полонених не брати!!!
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26.02.2022 03:45 Ответить
Супер,респект!
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25.02.2022 11:24 Ответить
Слава ЗСУ. Тільки так!!!
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25.02.2022 11:25 Ответить
мумия, юялть, тутен-бурата
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25.02.2022 11:25 Ответить
папин бродяга, мамин симпотяга
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25.02.2022 11:31 Ответить
Йоськин любимчик
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25.02.2022 11:35 Ответить
Бурят, как я рад!
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25.02.2022 12:23 Ответить
Чудове відео.
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25.02.2022 11:25 Ответить
Русня гори в пеклі!!!
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25.02.2022 11:25 Ответить
Такі відео та фото потрібно закидувати расєянським та білоруським мамкам.
Ютуб-канал із колекцією для расєян.

https://www.youtube.com/channel/UCE6rOUwMo51b1Sh3r5c4fiA
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25.02.2022 11:27 Ответить
Белорусы тоже воюют , они идут сзади русских
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25.02.2022 11:41 Ответить
Как загранотряд? Или тыловые мародеры?
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25.02.2022 11:45 Ответить
Знакомый сейчас в с.Раковке говорил что они едут на белых кразах , как нацгвардия , вчера это было, их очень много
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25.02.2022 12:05 Ответить
Совсем берега попутали, им хоть сказали что цветов не будет ?
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25.02.2022 12:10 Ответить
Я згадала і їхніх мамок.
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25.02.2022 11:52 Ответить
Желательно с частями кацапских тушек вокруг сгоревшей техники.
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25.02.2022 11:47 Ответить
Кто родился при ссср вспомните ,мы тоже были зомби,ленин пилотка,и слоган пионер всегда готов,бред, но это тело тоже зомби.
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26.02.2022 00:29 Ответить
Ввічливі черноземи.
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25.02.2022 11:27 Ответить
Они сами ищут повода чтоб не воевать: сдаются в плен и убегают при малейшем сопротивлении
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25.02.2022 11:30 Ответить
Ну там по трохи доходить що їх за людей не рахують

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25.02.2022 11:47 Ответить
Слава Україні
Смерть москалям
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25.02.2022 11:34 Ответить
Ну що свинособача сволота? Як казали: "3 часа и Києв наш ...". Їжте землю неньку. Горіть у пеклі!
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25.02.2022 11:34 Ответить
Ага! Су...і! Це вам не Сирія. Слава Україні! Героям Слава!
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25.02.2022 11:35 Ответить
Это скорее всего работа Байрактаров, потому что если бы с артиллерии их ******** то машины бы поразносило в хлам, а так осколочно пехоту покрошили
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25.02.2022 11:38 Ответить
Приємні відео! Побільше таких!
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25.02.2022 11:39 Ответить
.
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25.02.2022 11:41 Ответить
А на дорозі валяються іхтамнети.
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25.02.2022 11:42 Ответить
Нє, вже вони якраз тута-трупи
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25.02.2022 11:43 Ответить
Гармати що сціліли можно використовувати.
Хлопці забирайте рашисстів зброю знадобиться.
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25.02.2022 11:42 Ответить
Работаем как в тире ,спокойно и чётко ...Слава Украине !
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25.02.2022 11:42 Ответить
думав кацапи себе.
а так "зер гут"
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25.02.2022 11:48 Ответить
сомневаюсь. скорее всего у кацапов просто что-то пошло не так.
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25.02.2022 11:50 Ответить
сами себя - это они умеют)
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25.02.2022 11:51 Ответить
Зараз буде вою, що бІндеровци бІз абьявлєнія вайни напалі..
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25.02.2022 12:04 Ответить
Якщо правда то супер
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25.02.2022 12:26 Ответить
****** в край тупо колоною їхати, думали на парад? а попали на парад до пекла і скоро їм і ***** з котла зі смолою віщатиме там свою перекручену історію вялікої расєї, дуже сподіваюся
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25.02.2022 11:43 Ответить


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:43 Ответить
Найкраща новинка. Сердце рветься за хлопців. Але не буду гаяти часу, піду зроблю пару коктейлів 😁🇺🇦
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25.02.2022 11:43 Ответить


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:44 Ответить
Слава Україні !!!
Слава Нації !!!
Полюбом поборемо!!!
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25.02.2022 11:45 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:45 Ответить
Їм головне сказати що тут є кадировці
Вони зразу підуть різати зрадників (і це без жартів)
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25.02.2022 11:49 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:45 Ответить
Алёна, не отвлекайся, тебе ещё работать в ночь
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25.02.2022 12:06 Ответить
Нужно эти трофеи забрать и пустить в дело против кацапни. Артиллерийские орудия и снаряды - очень нужная нам сейчас вещь.
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25.02.2022 11:49 Ответить
В том, что пукин обосрётся в Украине понятно, потому как завоевать (в чем я тоже очень сильно сомневаюсь) и удержать, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Просто за последнюю неделю произошли события, начиная от пропуска турцией боевой армады балтийского флота через Босфор в Чёрное море и заканчивая подписанием пукиным договора о стратегическом союзничестве с азарбайджаном, должно наконец заставить Украину и украинцев задуматься, правильно ли они делали, что поздравляли турцию, азарбайджан и пакистанских террористов с победой над армянами
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25.02.2022 11:49 Ответить
десь так...надіюсь.
тиждень простоятися, а потім у мокшан почнеться срачка... я так думаю...діарея
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25.02.2022 12:06 Ответить
гарне кіно) душа співає!
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25.02.2022 12:13 Ответить
Картина как бальзам на душу
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25.02.2022 12:41 Ответить
два ствола вроде в порядке, можно использовать
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25.02.2022 13:08 Ответить
в аду пацыки.
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25.02.2022 18:12 Ответить
 
 