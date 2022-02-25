ВСУ показали уничтоженную в Херсонской области колонну артиллерии войск РФ. ВИДЕО
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ВСУ показали уничтоженную колонну артиллерии оккупантов в Херсонской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.
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+70 Simeon Kukushkin 189be33b
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+61 Шимус
показать весь комментарий25.02.2022 11:22
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Пожалуйста, подождите...
1)а бо щоб їх ні куди не пускати (вони ще ті клоуни)
2)а бо щоб їх зразу різали
V - (восточний) південний округ РФ
валити безжально треба обидва типи - полонених не брати!!!
Ютуб-канал із колекцією для расєян.
https://www.youtube.com/channel/UCE6rOUwMo51b1Sh3r5c4fiA
Смерть москалям
Хлопці забирайте рашисстів зброю знадобиться.
а так "зер гут"
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
Слава Нації !!!
Полюбом поборемо!!!
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Вони зразу підуть різати зрадників (і це без жартів)
тиждень простоятися, а потім у мокшан почнеться срачка... я так думаю...діарея