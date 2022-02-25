ВСУ показали уничтоженную в Херсонской области колонну артиллерии войск РФ. ВИДЕО

ВСУ показали уничтоженную колонну артиллерии оккупантов в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.

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