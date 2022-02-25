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Еще один российский оккупант задержан под Гостомелем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант был задержан под Гостомелем в Киевской области.

Об этом информируют сухопутные войска ВСУ в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Под Гостомелем полиция задержала еще одного российского военного", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+50
наручники зря, колючей проволокой замотать и в Днепр ракам
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25.02.2022 11:29
+36
АЧЕРЄДНАЯ КАЦАПСКАЯ КАЗЛІНА ПРІЄХАЛА НА УЧЄНІЯ
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25.02.2022 11:30
+28
Я из ОМОНа. Приехал на учения. На кого рассчитан этот бред? Спросите у него как часто русские омоновцы выезжают на учения в другие страны.
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25.02.2022 11:39
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наручники зря, колючей проволокой замотать и в Днепр ракам
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25.02.2022 11:29 Ответить
хоть польза будет, потом с оболонским!
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25.02.2022 11:39 Ответить
Дивуюся, чому "латка" на голові не прибита цвяхами.
Досить кацапів жаліти "це чиї сь діти". в землю на перегній
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25.02.2022 11:42 Ответить
показать фотографии наших погибших и выколоть беньки. пусть это будет последнее, что он увидел
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25.02.2022 11:56 Ответить
зачем в Днепр? Ирпенские раки тоже голодные
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25.02.2022 11:58 Ответить
ладно, этого заберайте, еще будут и для Днепра
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25.02.2022 12:30 Ответить
Подвесить падлу за яйца и забить палками!!
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25.02.2022 11:30 Ответить
Зачем убивать просто отрезать ручки и выколоть глазки и отпустить домой к мамке пусть перед смертью помучается! Легкую смерть ещё надо заслужить!
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25.02.2022 12:02 Ответить
АЧЕРЄДНАЯ КАЦАПСКАЯ КАЗЛІНА ПРІЄХАЛА НА УЧЄНІЯ
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25.02.2022 11:30 Ответить
- Россия создает для себя чудовищный прецедент. Она просто позволяет сейчас наблюдать за этим спокойно Китаю. И мне кажется, что в стратегической перспективе России грозит восточный фронт, когда претензий на монголоидные земли у Китая будет больше, чем возможности у России их защитить.

Российское руководство стратегически не мыслит, оно кусается, как собака, хватают эту Украину, бессовестно поступают с ней. Они не помнят судьбу Гитлера. Когда союзники открыли второй фронт, Гитлер погиб, потому что на два фронта работать не смог. А здесь подобная ситуация может сложиться для России в стратегическом плане. А стратегическая образованность таких людей, как Путин, очень низкая. Потому что он заканчивал низшую школу КГБ, а потом уже занимал высочайшие должности на каком-то доверии, в том числе - доверии Ельцина. Оно было ошибочным.

А Лукашенко будет выполнять все, что повелит Путин. Иначе Путин не даст кредиты, и Лукашенко обанкротится полностью. Для Путина это небольшая подачка, она мала по сравнению с военными затратами на Украину. Поэтому Лукашенко будет поступать так, как повелит Путин, ни шагу в сторону. - С. Шушкевич https://charter97.org/ru/news/2022/2/25/456224/
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25.02.2022 11:31 Ответить
Сейчас Китай начал щупать Тайвань. Когда отожмет эти земли, то потом в расход пойдут кацапы. А если американцы накажут желтомордых, то кацапы все равно пойдут в расход
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25.02.2022 11:51 Ответить
американцы похоже все. у них проблема смена пола и туалета унисекс сейчас
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25.02.2022 11:58 Ответить
Американцы просто не поймут в чем разница между Зеленским и Путиным. Обое маленкие, обое предпочитают мальчиков, у обоих диктаторские замашки обое вороватые. Решили американцы не вмешиватся в разборки двух педиков!
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25.02.2022 12:05 Ответить
оно из омона мутин собрал весь сброд это просто
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25.02.2022 11:31 Ответить
Вот и я о том же подумал, что оно наскребло по всей стране всех, кого можно.
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25.02.2022 11:54 Ответить
Я думаю, что нормальные сюда не поехали б
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25.02.2022 12:11 Ответить
Тварина.
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25.02.2022 11:32 Ответить
Іхтамнет отримав звіздюлєй.
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25.02.2022 11:33 Ответить
Не треба знущатися!
Українці не кровожерливі кацапи!
Просто розстріляти після співбесіди, ну або повісити!
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25.02.2022 11:33 Ответить
везунчик. останется жить.
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25.02.2022 11:33 Ответить
Какой ОМОН, лжет он
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25.02.2022 11:34 Ответить
Х***ло уже и омон сюда присылает нас кошмарить... Вы его только отпустите и увидите что оно будет вытворять
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25.02.2022 11:34 Ответить
ОМОН,это нелюди.на утилизацию
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25.02.2022 11:35 Ответить
Разбрелось их там по лесам после обстрела как тараканов.
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25.02.2022 11:35 Ответить
так сезон охоты на ихтамнетов открылся 24-го февраля.
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25.02.2022 11:38 Ответить
Разорвите шлюху и мамке отправьте по запчастям
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25.02.2022 11:35 Ответить
Як я розумію нам прислали самі уйоПіщні війська. А більш менш підготовлені залишилися у Росії єПашить мітингарів і відробляти навичку користування шваброю.
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25.02.2022 11:36 Ответить
По информации Сухопутных войск Украины, российские войска из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель решили выдвигаться с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Украины в Facebook:

"Российские окупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым.

С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Также известно, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома Гостомель противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев".
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25.02.2022 11:45 Ответить
Ну да, это не мирных демонстрантов в Рашке пистить
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25.02.2022 11:37 Ответить
Перерезать горло на камеру и показать по всем каналам. Чтобы кацапы ссались от одного упоминания о Украине.
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25.02.2022 11:37 Ответить
еще в 14 надо было начинать. окри от чеченских видео до сих пор кал сдают
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25.02.2022 11:53 Ответить
Десять років розстрілу без права переписки підару!
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25.02.2022 11:38 Ответить
Я из ОМОНа. Приехал на учения. На кого рассчитан этот бред? Спросите у него как часто русские омоновцы выезжают на учения в другие страны.
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25.02.2022 11:39 Ответить
В 14 они все поголовно блудили. Теперь на учениях.******.
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25.02.2022 11:40 Ответить
А чего вы ожидали ? Как сказали им так и говорят. ОМОН и мозги не совместимы. Главное почему я четко слышу его разговор? Я спрашиваю почему морда целая
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25.02.2022 11:57 Ответить
Какие-то сплошные рафики
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25.02.2022 11:39 Ответить
Пля...хуйло всякий непотріб сюди.
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25.02.2022 11:40 Ответить
...утилізує
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25.02.2022 11:41 Ответить
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25.02.2022 11:40 Ответить
Документувати. І вбивати. На фуй толерантность!!!!
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25.02.2022 11:41 Ответить
Аууууууу згадайте хлопців на острові! Їх скоріш за все всіх вбили.... застрілюйте таких на місці !!!!!! Харош їх колекціонувати. Відзняли відео і в расход.
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25.02.2022 11:42 Ответить
- Вбити падлюку!
- А може затримати та допросити на камеру?
- Добре, але потім вбити!
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25.02.2022 11:43 Ответить
блеать, у них что, бойцы закончились? присылают каких-то задротов
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25.02.2022 11:44 Ответить
что за гуманитарное отношение? они все синие должны быть живого места чтобы не было
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25.02.2022 11:45 Ответить
200 ? +
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25.02.2022 11:45 Ответить


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:48 Ответить
Задержанный полицией рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант Михаил Павлушенко, который нелепо пытался выдать себя за украинца, оказался священником УПЦ МП.

На это обратил внимание военный капеллан Антитеррористической операции в 2015-2016 годах протоиерей Константин Холодов в своем Facebook, передает РБК-Украина.

"Выродок" Житомирской области. Именно так он себя назвал. Батюшка Московского патриархата Михаил Павлушенко. Задержанный возле Гостомеля корректировщик. Обвиняется в шпионаже и государственной измене. А вы думали, миссия УПЦ МП - проповедь Евангелие?" - написал Холодов
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25.02.2022 11:48 Ответить
диверсантов в плен после допроса с паяльной лампой надо кончать экзотическим способом.
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25.02.2022 11:51 Ответить
яка несподiванка )

диверсант на службi у рашистcькоi орди з москальского сатанату РПЦ-КДБ. манкурт!

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25.02.2022 13:51 Ответить


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:49 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:50 Ответить
ребята, когда берете их в плен, помните об острове Змеиный.
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25.02.2022 11:50 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:50 Ответить
Не, такой крепкий дядя, пригодится для работ завалы разбирать, трупы своих соплеменников собирать, вообщем там где физический труд сильно преобладает над умственными качествами. П
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25.02.2022 11:53 Ответить
Этот задрот что, "из Кемерова" "на машине" в Украину "на учения" приехало!?
Пистит как дышит, брехло рашистское 😈
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25.02.2022 11:54 Ответить
для этого еще 140 миллионов избирателей имеется
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25.02.2022 11:54 Ответить
Сидить і нагло бреше. На учєніє воно було. Ага, в чужій країні на учєніі. Воно на 100% впевнене що його Вовочка прийде і спасе з полону.
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25.02.2022 11:59 Ответить
Тварь ******, у них у всех одна легенда - учения, ничего не знаю, что я, кто я. А ехал убивать украинцев, на капуту этого чмыря порубите
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25.02.2022 12:06 Ответить
ну на кой х... их задерживать если оно даже на обмен не годиться.. отвлекаются только люди .. сопроводи ..охраняй ... он знал куда идет ... на месте козла .. пусть валяется .. дворники уберут
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25.02.2022 12:07 Ответить
Монголойд *******, ****!
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25.02.2022 12:09 Ответить
Вбийте російську свиню. Вони на острові Зміїний спалили 13 наших прикордонників... Росіяни мають за це бути всі вбиті!
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25.02.2022 12:16 Ответить
Сунули паяльник в сраку, допросили, и в расход! Нужно деморализовывать адских тварей на чужой земле, а не играть с ними.
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25.02.2022 12:39 Ответить
Врет!!
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25.02.2022 12:48 Ответить
Нагло бреше
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25.02.2022 12:48 Ответить
А що з глазиком? Наши резкость навели кацапику)))
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25.02.2022 13:04 Ответить
Тіла, які служать у вертухайських бандах це наймерзенніший матеріал. Таких категорично не можна брати в полон - безумовне та негайне знищення! Тіло - в скотомогильник!
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25.02.2022 14:40 Ответить
Побажання такі звісно, природні... але ж ніхто не знав, коли його в полон брав, що воно омоновець.
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25.02.2022 18:33 Ответить
Вот так убого выглядит обоссаный русский медвед .
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25.02.2022 15:42 Ответить
да ***** какие ***** учения? вас там всех по башке ******* что ли? вы настолько ******** что думаете что все идиоты и долбоебы? ты **** идешь на войну людей убивать осознано, твари позорные
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25.02.2022 20:13 Ответить
*******
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25.02.2022 20:26 Ответить
Кемеровский ОМОН уже раскаялся. Призывайте граждан РФ возвращаться домой, пока не поздно!

https://www.youtube.com/watch?v=7H39vlP4c74
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25.02.2022 23:02 Ответить
 
 