Украинские защитники уничтожили российские "Грады" под Харьковом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские Вооруженные Силы уничтожили российские "Грады".
Об этом в Facebook сообщают сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
На видео были уничтожены российские "Грады" под Харьковом.
Топ комментарии
+120 Mora Zfayfer
показать весь комментарий25.02.2022 12:22
+98 Muron
показать весь комментарий25.02.2022 12:27
+74 Benjie Lucic 01c9ec1b
показать весь комментарий25.02.2022 12:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
1 - посадити дерево
2 - побудувати будинок
3 - виховати сина
4 - вбити москаля
5 - вбити синичку
Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - справжнiй українець.
Бо пункт 4, як правило, сумнiвiв не викликає.
пс: але є проблема - рядом ні одного москаля в пригороді Чикаго.
Слова: Андрій Панчишин
Музика: Андрій Панчишин
Виконує: Андрій Панчишин
Вже на нас гряде, о-о,
Відео, відео, о,
Вже на нас гряде, о-о,
Відео, відео, о.
З відеомагнітофоном
Побуваєш за кордоном,
Там таке життя прекрасне:
Кожен має авто власне,
Купу грошей, білу віллу
І кобіту білотілу.
Всі від щастя аж танцюють,
Тільки негри там працюють.
Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о,
Відео шедеври ці
Зроблено в Америці.
Переконливі масштаби,
Голі ноги, голі баби,
Всі сюжети на касеті,
Ось Ромео на Джульєті,
Ось Отелло на Ромео.
Відео, відео, део,
Відеонаркотики -
Скільки в них еротики?
Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о,
Відео шедеври ці
Зроблено в Америці.
У Чікаго славнім місті
Окупанти - комуністи,
Комісар з кривим лицем
Бізнесмена їсть живцем.
Молоду цнотливу Мері
Позбавляють честі в сквері.
Відео із телика -
Най жиє Америка!
Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о,
Відео шедеври ці
Зроблено в Америці.
А на екрані тільки п'яні
П'яна баба в калабані,
Поголовно всі в куфайках
Грають рок на балалайках,
Кожен другий з автоматом
І говорять тільки матом,
Дикі сцени мордобою -
То є фільм про нас з тобою.
Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о!
пісня ВІДЕО
двое суток Украине надо продержаться..
раша трещит уже по швам, очереди в банкоматах, рашистские олигархи теряют миллиарды..
кабаев спешит, у него есть ещё пару дней, пока не рухнет экономика раши..
Украине надо выстоять, эти два дня будут решающими!
Це давня Українська традиція пускати на добрива
)))
Смерть москалям
"
Без башки красавица.
Твоя башка у *****. Обращайся к нему.