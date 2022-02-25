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Украинские защитники уничтожили российские "Грады" под Харьковом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские Вооруженные Силы уничтожили российские "Грады".

Об этом в Facebook сообщают сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На видео были уничтожены российские "Грады" под Харьковом.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+120
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25.02.2022 12:22
+98
Справжнiй українець у своєму життi повинен:

1 - посадити дерево
2 - побудувати будинок
3 - виховати сина
4 - вбити москаля
5 - вбити синичку

Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - справжнiй українець.
Бо пункт 4, як правило, сумнiвiв не викликає.
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25.02.2022 12:27
+74
Лежит и лежит! Очень правильно. Украинская земля найдет ему применение
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25.02.2022 12:22
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25.02.2022 12:22 Ответить
Справжнiй українець у своєму життi повинен:

1 - посадити дерево
2 - побудувати будинок
3 - виховати сина
4 - вбити москаля
5 - вбити синичку

Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - справжнiй українець.
Бо пункт 4, як правило, сумнiвiв не викликає.
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25.02.2022 12:27 Ответить
Не синичку - снегиря!
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25.02.2022 12:32 Ответить
Не снігеря, а ще одного москаля!
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25.02.2022 14:05 Ответить
Я синичок всю зиму підгодовую, хотів спочатку вам в писок заїхати, а взагалі життя диктує що спочатку треба виконати 4-й пункт бо без цього 1,2,3 важко виконати.
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25.02.2022 12:37 Ответить
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25.02.2022 13:08 Ответить
І я підгодовую. В мене багато пернатих друзів. Майже приручені за багато років - голуби (горлиці), горобці, синиці, кардинали.
пс: але є проблема - рядом ні одного москаля в пригороді Чикаго.
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25.02.2022 15:02 Ответить
В 90-ті роки була популярна пісня ВІДЕО

Слова: Андрій Панчишин
Музика: Андрій Панчишин

Виконує: Андрій Панчишин

Вже на нас гряде, о-о,
Відео, відео, о,
Вже на нас гряде, о-о,
Відео, відео, о.

З відеомагнітофоном
Побуваєш за кордоном,
Там таке життя прекрасне:
Кожен має авто власне,
Купу грошей, білу віллу
І кобіту білотілу.
Всі від щастя аж танцюють,
Тільки негри там працюють.

Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о,
Відео шедеври ці
Зроблено в Америці.

Переконливі масштаби,
Голі ноги, голі баби,
Всі сюжети на касеті,
Ось Ромео на Джульєті,
Ось Отелло на Ромео.

Відео, відео, део,
Відеонаркотики -
Скільки в них еротики?

Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о,
Відео шедеври ці
Зроблено в Америці.

У Чікаго славнім місті
Окупанти - комуністи,
Комісар з кривим лицем
Бізнесмена їсть живцем.
Молоду цнотливу Мері
Позбавляють честі в сквері.
Відео із телика -
Най жиє Америка!

Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о,
Відео шедеври ці
Зроблено в Америці.

А на екрані тільки п'яні
П'яна баба в калабані,
Поголовно всі в куфайках
Грають рок на балалайках,
Кожен другий з автоматом
І говорять тільки матом,
Дикі сцени мордобою -
То є фільм про нас з тобою.

Вже на нас гряде, ого,
Відео, відео, о!
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25.02.2022 15:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RL2ZPz11sWc

пісня ВІДЕО
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25.02.2022 15:35 Ответить
О це і щастя, що ні одного немає!
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05.03.2022 19:54 Ответить
Синиц не трогай .
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25.02.2022 12:38 Ответить
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25.02.2022 12:40 Ответить
Мусів, перечитати ще раз і до кінця, бо думав опечатка про синичку, окуляри брав....
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25.02.2022 13:05 Ответить
Вбивати синичок та снігірів я не дам!
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25.02.2022 13:20 Ответить
Дякую! Пореготали свією родиною!
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25.02.2022 14:04 Ответить
Я не украинец, но синичку то за что?
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25.02.2022 14:42 Ответить
В оригинале был снегирь. В конце 2014 в ватных соцсетях шла байка про хохлов которые убывает и едят снегирей потому что те русские птицы.
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25.02.2022 15:25 Ответить
Tu ko, ironiju nesaprati?
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25.02.2022 20:30 Ответить
Пункт про синичку замінити на : Послати на *** руськомирця .
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01.03.2022 02:34 Ответить
Без ГОЛОВЫ! лежит и лежит. да ну его на ... только это и никогда людьми не было!
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25.02.2022 12:32 Ответить
Да с чего ви взяли шо оно лежит ?оно в вип лоджии у кобздона на концерте !
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25.02.2022 12:41 Ответить
кабаев дал двое суток шойгу закончить "спецоперацию" в Украине, любыми средствами, не обращая внимания на жертвы со стороны мирных жителей.. если надо, то бомбить города миллионники..
двое суток Украине надо продержаться..
раша трещит уже по швам, очереди в банкоматах, рашистские олигархи теряют миллиарды..
кабаев спешит, у него есть ещё пару дней, пока не рухнет экономика раши..
Украине надо выстоять, эти два дня будут решающими!
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25.02.2022 12:36 Ответить
Лежит и лежит! Очень правильно. Украинская земля найдет ему применение
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25.02.2022 12:22 Ответить
Хай гніють у своїй землі,кацапи у Ростовській області перед війною арендували великий кусок землі під кладовище,для таких от трупів.
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25.02.2022 12:25 Ответить
Ні ні

Це давня Українська традиція пускати на добрива
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25.02.2022 12:28 Ответить
Боюсь, що від москальського перегною який містить їх ДНК-код можуть вирости рослини мутанти, тому на продукції треба буде писати не тіільки "Без ГМО", а й ще робити помітку "Вирощене без москальського гімна"
)))
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25.02.2022 12:54 Ответить
Навіть, якщо так, проблем нема: тими продуктами можна буде нагодувати "глибокостурбованих партнерів". Може виживуть...
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25.02.2022 13:06 Ответить
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25.02.2022 13:13 Ответить
Смерть рашисткім окупантам!
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25.02.2022 12:23 Ответить
Да, это у нас на Пятихатках, там вчера лютейший замес был весь день, до 23 часов. Выстояли
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25.02.2022 12:39 Ответить
Добре! От тільки заголовки "Казніть недьзя поміловать" "ТЩАТЄЛЬНЄЄ" хлопці
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25.02.2022 12:24 Ответить
Не люди лежат, а трупы скотов.
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25.02.2022 12:25 Ответить
Собаки растащат.
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25.02.2022 12:25 Ответить
Не, не растащат, побрезгуют
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25.02.2022 12:47 Ответить
Крысы дожрут.
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25.02.2022 12:56 Ответить
Краще дикі свині, особливо як то якийсь муслім
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25.02.2022 17:24 Ответить
правильно лежит-мирно!
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25.02.2022 12:25 Ответить
Да и приехал сразу без головы. Была бы голова - не приехал бы
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25.02.2022 12:28 Ответить
И куда оно безголовое на градах ехал
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25.02.2022 12:25 Ответить
Хай кацапы гниют. А ихни ,,Грады" люди сдадут на металлом
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25.02.2022 12:25 Ответить
"Это люди лежат?" Нет, это не люди, а российские оккупанты
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25.02.2022 12:25 Ответить
Покатались ваньки на бибике к "хохлам"
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25.02.2022 12:25 Ответить
зделаете ему искуственный массаж сердца через жопу шваброй
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25.02.2022 12:25 Ответить
Лежить і лежить - якщо рашист, то хрін з ним. А якщо наш?
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25.02.2022 12:26 Ответить
Звичайно рашист,Гради окупантів,значить і м"ясо їх.
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25.02.2022 12:30 Ответить
трошки легче але що там Київ та Харьків ?
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25.02.2022 12:26 Ответить
Так це ж під Харьковом "дємілітірізавалі" іхтамнєтов.
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25.02.2022 12:31 Ответить
Блін ,ну наші воїни це якісь Богі войни,прям сльози на очах від гордості що я Українець!!!!
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25.02.2022 12:26 Ответить
собакам, лисицям, їжачкам і вовкам повезло з харчуванням
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25.02.2022 12:26 Ответить
їжачкам .так мило звучит.хай гамають маленьки
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25.02.2022 12:38 Ответить
їжачок це мясоїдний ЗВІР, то кацапи малювали їм грибочки і яблука
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25.02.2022 12:40 Ответить
Більше кацяпів падлючих і мертвих в землі українській згниють.
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25.02.2022 12:26 Ответить
Как это????? Обязательно нужно проверить!!! А вдруг еще дышит и ему нужно помочь?!?! Искуственное дыхание например, сапогом в рот!!!!
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25.02.2022 12:27 Ответить
Харьков вообще молодцы! Город-герой
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25.02.2022 12:27 Ответить
Слава Україні
Смерть москалям
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25.02.2022 12:28 Ответить
Й цих "дємілітарізавалі" та "прінуділі к міру" .... усе як ***** бажало.
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25.02.2022 12:28 Ответить
Смерть виродкам! Слава ЗСУ !!!
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25.02.2022 12:28 Ответить
Не люди а кацапы. Не нужно путать.
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25.02.2022 12:29 Ответить
И это не только урон противнику в технике и (надеюсь) живой силе. Это еще и спасенные жизни наших людей - и воинов, и мирных жителей. Грады не разбирают.
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25.02.2022 12:30 Ответить
Молодцы парни, эти ублюдки били по нашим жилым кварталам!!
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25.02.2022 12:31 Ответить
Діма,да ну его на ***,без голови лежить,хай лежить! КРАСАВА!
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25.02.2022 12:31 Ответить
*** вони реально відбиті на всю голову. Скільки наші вже їх положили, а вони як саранча все лізуть і лізуть, бо ***** приказало.
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25.02.2022 12:33 Ответить
Мамки ісшо нарожают.
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25.02.2022 12:47 Ответить
СЛАВА ВІЙСЬКУ УКРАЇНСЬКОМУ!
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25.02.2022 12:35 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.02.2022 12:50 Ответить
Та он без башки уже приехал.Была бы башка,сидел дома.
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25.02.2022 12:36 Ответить
пуйло им в головной горшок тот с телевизора срет 20 с лишним лет .какая там голова
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25.02.2022 12:48 Ответить
В Буче сейчас диверсантов гоняют...моя сестра в окно посмотрела,а там ,по комплексу ,свинособаки с автоматами шастают и осматриваются ...в полицию звонили ,но наши уже про это знали и быстро приехали -теперь свинособак гоняют среди сосен
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25.02.2022 12:38 Ответить
Сейчас им подсосёновиков подкинут.))
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25.02.2022 12:46 Ответить
Ага подтверждаю что был обстрел по конному рынку где-то минут 5! Походу уже эти стрелять не будут! Земля им стекловатой!
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25.02.2022 12:42 Ответить
Гумус"
"
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25.02.2022 12:42 Ответить
Знаряд з цього лайна попав у дорогу біля Кінного ринку та не розірвався. Але кажуть, що його вже розмінували.
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25.02.2022 12:43 Ответить
Нравится - не нравится...
Без башки красавица.

Твоя башка у *****. Обращайся к нему.
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25.02.2022 12:45 Ответить
где они там "людей" увидели???
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25.02.2022 12:46 Ответить
Ремонтникам відремонтувати і по оркам .
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25.02.2022 12:46 Ответить
Падаль лежит? - Ну и пусть лежит...
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25.02.2022 12:51 Ответить
Сколько проблем из - за одного ПЛЕШИВОГО ЧЕКИСТА - х@уйла кабаева - путина ! Как можно отдавать свою жизнь и лишать жизни других людей ЗА ТАКОЕ ГОВНО ?! Проснитесь ! Опомнитесь ...оно вам надо ?
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25.02.2022 12:52 Ответить
При чем тут Кабаева? Путину мальчики интересны в сексуальном плане!
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25.02.2022 12:55 Ответить
... ааа це про те падло що хлопчиків в ЖИВОТІК цьомає . Гидота .
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01.03.2022 02:49 Ответить
Без головы ?А зачем кацапу голова ?
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25.02.2022 13:14 Ответить
Дима хотел подойти палкой ковырнуть свежее мясо?
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25.02.2022 13:19 Ответить
Наша задача - что бы "лежало" их побольше.
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25.02.2022 13:21 Ответить
Поховали москаля край дороги...
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25.02.2022 14:00 Ответить
Пора кроме автоматом противотанковые гранатометы раздавать всем желающим, что бы рос танки каждого дерева, каждой ямки боялись
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25.02.2022 14:11 Ответить
что же они суки хотели тут "точечно" обстрелять?
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25.02.2022 14:35 Ответить
Нухнах! Лежит і лежит!
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25.02.2022 14:42 Ответить
Не мешайте спать!!!!!!
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25.02.2022 14:55 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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25.02.2022 15:21 Ответить
Тут напрашивается готический плакат от 2014 с Турчиновым: "Приходи русский в Украину, не бойся". Не могу найти.
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25.02.2022 15:29 Ответить
Судьба рашистского "освободителя": Да ну его нахер, ну лежит и лежит!
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25.02.2022 16:53 Ответить
"интересно тут ночью было", "ну лежит и лежит".... блин, вроде смешного мало и Харькову не позавидуешь но блин... колоритный мужик
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25.02.2022 18:23 Ответить
он без головы и приезжал
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25.02.2022 18:24 Ответить
 
 