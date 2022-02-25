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Сбитие вражеского самолета пилотом Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский пилот сбил самолет российско-оккупационных войск.

Соответствующее видео опубликовано Сухопутными войсками ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+141
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25.02.2022 12:52
+120
Красивые кадры
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25.02.2022 12:50
+71
Годинами би дивилась.
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25.02.2022 12:51
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Хорошо горит!!!!!
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25.02.2022 14:51 Ответить
Сальтуху крутанул
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25.02.2022 14:55 Ответить
бесконечное для просмотра видео
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25.02.2022 14:57 Ответить
+1 российская козлина на концерт кобзона. Слава Украине
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25.02.2022 15:00 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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25.02.2022 15:20 Ответить
Приємна новина! Прям готовий віддати свої золоті зуби на Зірку Героя!
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25.02.2022 15:31 Ответить
Летчик-АС, дай Боженька ему здоровья и долгих лет жизни.
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25.02.2022 17:04 Ответить
Зрозуміти дуже просто - ваші ерефські пересувні крематорії вже працюють на повну - путлер спалює ваші трупи , щоб ви не дізналися , скільки вас вже перемолотили і щоб ваші мамки не протестували , що їх дітей ми на фарш переробляємо та на смажених на грилі кацапенят ( на ваших танках зверху "грилі" понаварювані , що зовсім не заважає смажитися екіпажам ) .
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26.02.2022 08:54 Ответить
відео круте, але чось дуже сумніваюсь, бо жінка на відео взагалі ніяк не реагує на збиття і взагалі не видно підбитого літака в кінці, тільки якийсь кусок чорного диму
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25.02.2022 17:54 Ответить
А там нема на що реагувати . Тут на землі треба дивитися в різні боки , щоб ваші голодні вояки не вскочили в хату та борщ з кастрюлі не вкрали .
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26.02.2022 08:59 Ответить
Браво!

МиГ-29 зашёл ему в хвост, тот попытался набрать скорость на форсаже и получил Р-73.
На видео также виден (в самом начале) ещё один 29-й. Вели БВБ парой.
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25.02.2022 18:25 Ответить
Красота, так бы и смотрел , прям бальзам на душу
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26.02.2022 00:58 Ответить
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