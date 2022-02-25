Сбитие вражеского самолета пилотом Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский пилот сбил самолет российско-оккупационных войск.
Соответствующее видео опубликовано Сухопутными войсками ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+141 Глеб123
показать весь комментарий25.02.2022 12:52
+120 Андрей Немалый 1d2a6de8
показать весь комментарий25.02.2022 12:50
+71 Valentina Grin
показать весь комментарий25.02.2022 12:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
МиГ-29 зашёл ему в хвост, тот попытался набрать скорость на форсаже и получил Р-73.
На видео также виден (в самом начале) ещё один 29-й. Вели БВБ парой.