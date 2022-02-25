Видео последних минут жизни пограничников на Змеином: Ракетным ударом из крейсера "Москва" оккупанты ударили по острову. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Появилось видео последних минут жизни украинских пограничников на острове Змеиный, отказавшихся сдаться российскому военному кораблю
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне требовали от украинских пограничников на острове Змеиный сдаться.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – дважды повторяет противник.
Дословно ответ украинских воинов: "Русский военный корабль, иди нах#й!".
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показать весь комментарий25.02.2022 13:36
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показать весь комментарий25.02.2022 13:36
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Для мене вони живі.
Ніколи не пробачу москалям їхнє варварство.
як після цього ставитись до кацапів,навіть полоненних?! суки
Після Зміїного..
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Там. кадры стойкости.веры и отваги !!!!
Героям Слава !
Коли я написав,що це не так і що їх послали на ***,то зраз стерли мій запис.
Треба же картинку "Побідітеля" робити
Українці непереможні.
Було б ще як десертдобре тавтологія: "***** пішов на**й!"
Чому тоді не виходять на зв'язок і вже всі їх "поховали"?
Не пишіть таке бо буде спам.
Админ, прошу не банить за маты, я один раз, накипело.
******** КАЦАПСКИЕ!
Сколько реальных героев которые воевали с нацистами мало того что посмертно не награждены. Так ещё и многие до сих пор не реабилитированы
И так у современной России везде. Что васалы монголов герои, что прочая нечисть
Зато всем втирают про русский мир, с вилы в Италии
Нас неможливо перемогти!
Слава Украине!
Герои не умирают!
Хотя по "Москве" можно было достать и из ПТРУРСа.
Что, тоже небыло???
А як же ось ця новина?!
https://uainfo.org/blognews/1645789254--ostriv-********-nash-u-mvs-rozpovili-pro-situatsiyu-v-chornomu.html
13:57 25.02.2022