Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Голая Пристань в Херсонской области украинские военные сбили российский вертолет.
Соответствующее видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.
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