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Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Голая Пристань в Херсонской области украинские военные сбили российский вертолет.

Соответствующее видео было опубликовано в сети, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Сбитие вражеского самолета пилотом Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
⚡️Польша готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - премьер страны Моравецкий.
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25.02.2022 15:21
+22
ВСЕХ кацапских мразей МЫ ЗАВАЛИМ во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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25.02.2022 15:22
+20
На радость бурятам Эстония посылает в Украину очередную партию Джевелинов
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25.02.2022 15:29
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Зело борзо. Гвинтокрілій пердоліт.
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25.02.2022 15:19 Ответить
⚡️Польша готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - премьер страны Моравецкий.
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25.02.2022 15:21 Ответить
Мається на увазі перестати приймати літаки аерофлота і іниших рос компаній у себе. А то я з такого заголовка також інше подумав
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25.02.2022 15:38 Ответить
Так і є, не знаю, чого Ви інше подумали. Але не тільки приймати у себе, але ще й заборонити літати над Польщею.
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25.02.2022 15:50 Ответить
похоже с вертолета нурсами, падлы стреляли. ниче, шам кабзон писю помоет
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25.02.2022 15:22 Ответить
ВСЕХ кацапских мразей МЫ ЗАВАЛИМ во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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25.02.2022 15:22 Ответить
Це Херсон. Його передмістья.
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25.02.2022 15:23 Ответить
Пригород Херсона, Антоновка
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25.02.2022 15:26 Ответить
другу добу бої за міст
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25.02.2022 16:08 Ответить
Справжня насолода саме від феєрверків збитих кацапських куріпок.
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25.02.2022 15:23 Ответить
с.... это пригород херсона
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25.02.2022 15:24 Ответить
Редакторы, проверяйте инфу, это Херсон, пос.Антоновка, мост на Цюрупинск
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25.02.2022 15:25 Ответить
Это не Голая Пристань. Это Антоновский мост. Под Херсоном.
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25.02.2022 15:33 Ответить
Долітався, болєзний .
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25.02.2022 15:29 Ответить
На радость бурятам Эстония посылает в Украину очередную партию Джевелинов
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25.02.2022 15:29 Ответить
Это отлично. Про снайперов не слышно. Офицера снял, овцы разбежались.
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25.02.2022 15:30 Ответить
А я не чую про батальон Дудаева, де ви, хлопці!?? Наші допомагали вам в чеченську.
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25.02.2022 16:12 Ответить
Воздушного пирата надеюсь поймали? если да - повесить на лопасти его же вертушки
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25.02.2022 15:37 Ответить
За яйця!!!
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25.02.2022 15:51 Ответить
Бейте этих мразей. И на замле, и на воздухе. Мы с вами.
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25.02.2022 17:14 Ответить
Слава Богу! Слава Україні.
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25.02.2022 17:34 Ответить
крымчане , гланое чтобы не было войны да?
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28.02.2022 15:05 Ответить
 
 