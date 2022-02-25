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Люди чуть не совершили самосуд: в Харькове задержали диверсанта, резавшего шины под военкоматом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове задержан резавший шины диверсант.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

В городе поймали мужчину, который резал шины автомобилей вблизи военкомата. Его задержали местные жители, чуть не прибегшие к самосуду. Из обнародованного ролика ясно, что на месте находилась полиция.

Видео следите за ссылкой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+100
Диверсанты по законам военного времени расстреливаются на месте без суда и следствия
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25.02.2022 15:22
+60
Только что дал помощь у нас в Молдове для Украинцев извините что так но я не военный не могу воевать!!!!!!!!!!!!! Слава Украини!!!
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25.02.2022 15:25
+57
Предупреждаю!

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25.02.2022 15:31
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Правила форума Совет форумчан
Диверсанты по законам военного времени расстреливаются на месте без суда и следствия
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25.02.2022 15:22 Ответить


Вот пример, как надо ..
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25.02.2022 15:26 Ответить
Ёпсель-мопсель! Вы хоть бы предупредили....фу
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25.02.2022 15:28 Ответить
Предупреждаю!

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25.02.2022 15:31 Ответить
мертвый оккупант .. оккупант, который пришел в Украину убивать украинцев..
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25.02.2022 15:36 Ответить
Эти все кадры на рашистские соц сайты. Временно можно снять блокировку.
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25.02.2022 15:36 Ответить
Це вже замерз, свіженький був не такий.
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25.02.2022 19:31 Ответить
Во первых - это красиво!
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25.02.2022 15:49 Ответить
Так чого попреджувати. Красівоє ж.
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25.02.2022 16:05 Ответить
Потрачено
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25.02.2022 15:36 Ответить
Нормуль расчленёнка.
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25.02.2022 15:48 Ответить
Загадочная русская душа-нараспашку! Фу!
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27.02.2022 00:53 Ответить
Спочатку повинен буту допит

А ось методи там вже можуть бути не гуманними

Все рівно він мертвий
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25.02.2022 15:45 Ответить
оно не понимает. это тварь
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25.02.2022 15:57 Ответить
дарма стрималися...
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25.02.2022 15:22 Ответить
Veronik@3JIa_

33 мин



хрестики-нолики почали малювати на дахах.
Не пускайте в свої будиники лівих людей по можливості перевірте
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25.02.2022 15:33 Ответить
Зеленскому нужно было сразу объявить, что все кацапские помощники будут расстреливаться на месте.... а таких тысячи....
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25.02.2022 15:23 Ответить
а ви самі не знаєте що робити? Навіщо чекати розпорядження Зеленського.
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25.02.2022 16:20 Ответить
руки повідрубувати!
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25.02.2022 15:23 Ответить
По самую шею...
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25.02.2022 16:46 Ответить
таких надо убивать
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25.02.2022 15:24 Ответить
відео заблокували скиньте ссилку нову.
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25.02.2022 15:24 Ответить
https://t.me/ukr_novosti_voina/3722


может откроется ..
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25.02.2022 15:28 Ответить
https://24tv.ua/led-ne-vchinili-samosud-harkovi-zatrimali-diversanta-yakiy-rizav_n1878811 спробуйте
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25.02.2022 15:29 Ответить
https://24tv.ua/led-ne-vchinili-samosud-harkovi-zatrimali-diversanta-yakiy-rizav_n1878811
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25.02.2022 15:31 Ответить
видео, сняли. наверно отбили у людей уже отбивную
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25.02.2022 15:24 Ответить
мы не звери. но твари которые лезут это удобрение
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25.02.2022 15:59 Ответить
Ну до вбивства цього покидька там далеко було. А могли. Треба було його допитати на місці . З елементами залякування. Шкода , що мене там не було. Здав би він купу сєпарюг.
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25.02.2022 15:25 Ответить
Только что дал помощь у нас в Молдове для Украинцев извините что так но я не военный не могу воевать!!!!!!!!!!!!! Слава Украини!!!
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25.02.2022 15:25 Ответить
Дякуємо за підтримку та допомогу! Героям Слава! ( Благодарим за поддержку и помощь!)
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25.02.2022 15:30 Ответить
Я розумию Украиньську мову!!!
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25.02.2022 15:35 Ответить
спасибо, брат.
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25.02.2022 15:42 Ответить
Ну ось хоча б так...для початку.
ЄУ заморожує активи ***** і уставшєй лошаді.. Дебіли *ля )))))))))))
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25.02.2022 15:30 Ответить
Але правда... деякі країни виступають проти санкцій на нафту та газ..

Перепрошую.. Дебіли ***
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25.02.2022 15:48 Ответить
Военное положение провокаторов и вредителей стрелять на месте!
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25.02.2022 15:31 Ответить
Люди ледь не вчинили самосуд А от "ледь" там було зайве!
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25.02.2022 15:34 Ответить
сегодня прибывает партия головорезов кадыровцев, эти обезьяны дикие, которые на фоне наркоты сорвались с цепей и сорвали намардники!
наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!
защитники Украины - берегите себя..
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25.02.2022 15:35 Ответить
Чі бородачі в 14 році вже штурмували Донецький аеропорт,за день втратили близько 70 рож!
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25.02.2022 15:38 Ответить
Шановний москворотий пане. Нам якось на срать на сорти лайна з кацапетовки.
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25.02.2022 15:40 Ответить
Ретельно перевіряйте на наявність холодної зброї, якщо здуру захочеться чомусь пожаліти і взяти у полон!
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25.02.2022 15:40 Ответить
побреем овец
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25.02.2022 16:00 Ответить
лучше не рисковать, чтобы не пораниться..
сразу в утиль, они агрессивны и отдрессированы, у них запрограммирована ненависть к украинцам (врагам *****) и животная преданность ******* кадырке..
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25.02.2022 16:08 Ответить
Ргд 5 - покруче жилета бреет....
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25.02.2022 16:49 Ответить
Так нібито вчора чотирьох з Дагестану вже злапали...
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25.02.2022 16:02 Ответить
Жалко, что не успели...
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25.02.2022 15:36 Ответить
Подивися саме відео: а казали, що Харків ватний... Харковчани, я вас люблю!
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25.02.2022 15:44 Ответить
достойно
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25.02.2022 16:01 Ответить
В нас у Львові трьох таких виявили сьогодні, Тракт Глинянський маркували. Двох зловили, один втік...
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25.02.2022 16:01 Ответить
Нельзя поддаваться эмоциям парни! Надо хладнокровно допросить вначале, узнать кто, откуда и от кого, а потом уже в расход!
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25.02.2022 16:50 Ответить
Тут другой вопрос - если видишь что мусор открыто содействует врагу, и он вооружен естественно, тоесть задержать его нет никакой возможности, можно ли его уничтожить, согласно военному положению? Ну к примеру если у тебя есть два свидетеля?
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25.02.2022 16:52 Ответить
Класичне лінчування
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26.02.2022 21:31 Ответить
а надо было совершить!
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25.02.2022 18:19 Ответить
 
 