Люди чуть не совершили самосуд: в Харькове задержали диверсанта, резавшего шины под военкоматом. ВИДЕО

В Харькове задержан резавший шины диверсант.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

В городе поймали мужчину, который резал шины автомобилей вблизи военкомата. Его задержали местные жители, чуть не прибегшие к самосуду. Из обнародованного ролика ясно, что на месте находилась полиция.

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