104 348 53
Люди чуть не совершили самосуд: в Харькове задержали диверсанта, резавшего шины под военкоматом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Харькове задержан резавший шины диверсант.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
В городе поймали мужчину, который резал шины автомобилей вблизи военкомата. Его задержали местные жители, чуть не прибегшие к самосуду. Из обнародованного ролика ясно, что на месте находилась полиция.
Видео следите за ссылкой.
Топ комментарии
+100 Kristobal Juan
показать весь комментарий25.02.2022 15:22
+60 Rusanovschi Maxim
показать весь комментарий25.02.2022 15:25
+57 Bad Robot
показать весь комментарий25.02.2022 15:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот пример, как надо ..
А ось методи там вже можуть бути не гуманними
Все рівно він мертвий
33 мин
хрестики-нолики почали малювати на дахах.
Не пускайте в свої будиники лівих людей по можливості перевірте
может откроется ..
ЄУ заморожує активи ***** і уставшєй лошаді.. Дебіли *ля )))))))))))
Перепрошую.. Дебіли ***
наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!
защитники Украины - берегите себя..
сразу в утиль, они агрессивны и отдрессированы, у них запрограммирована ненависть к украинцам (врагам *****) и животная преданность ******* кадырке..