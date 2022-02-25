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Для оккупации Украины россияне направляют кадыровских чеченцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились кадры отправления личного состава Управления Федеральной службы войск Нацгвардии по Чеченской Республике в Украину.

Об этом в Telegram сообщает AZERBAIJANI ARMED FORCES, передает Цензор.НЕТ.

"Кадыров: Заявляю официально, что горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+128
Все одно, кого зажарювати. Руцьких Ваньок чи чеченьських Ахмедiв.
Приходьте.
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25.02.2022 15:25
+85
Эти ******** драли еще в 2014 году.
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25.02.2022 15:26
+79
Да хоть рептилоидов!!!
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25.02.2022 15:26
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Страница 3 из 3
Не могу кинуть ссыль, но читал в Твиттере одной чеченки, что ей родственники в Чечне рассказывали, что это постановка. Согнали, сняли и распустили по домам.
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25.02.2022 16:27 Ответить
Нашел.
https://mobile.twitter.com/antiputler_news/status/1497189034103394305
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25.02.2022 16:46 Ответить
Будем брить.
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25.02.2022 16:27 Ответить
И научим есть сало с горилкой.
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26.02.2022 01:47 Ответить
да ты чё? на шару? эти ништячки только для наших украинцев и ВСУ.
p.s. лучше научим их петь: - "Батько Наш Бандера!..."
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26.02.2022 23:49 Ответить
Глава Чечни Рамзан Кадыров собрал на площади в Грозном около 10 тысяч силовиков, которые готовятся поехать в Украину для участия в боевых действиях. Кадыров также потребовал извинений от президента Украины.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому… пока он не стал экс-президентом Украины… позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», - цитирует Кадырова Baza.
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25.02.2022 16:30 Ответить
Етох ************ еще извинений требует
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25.02.2022 16:31 Ответить
пусть извиняется перед чеченцами
а лучше застрелится
вместе со своей бандой даудова, делимханова и прочих
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25.02.2022 17:09 Ответить
***, и этот ****** туда же. Я конечно дико извиняюсь…извиняюсь за овечек((
Будете суки гореть, это вам не по Московской площади подростков гонять. Всех уничтожать их методами, режьте головы всем *****.
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25.02.2022 22:47 Ответить
цих в полон брати непотрібно
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25.02.2022 16:31 Ответить
цікаво, як цим ксенофоюам шанс померти від рук жінки з ЗСУ ?
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25.02.2022 16:33 Ответить
Да покарает вас Аллах, муртады проклятые. Что какдыровцы, что раССеянцы - фашисты.
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25.02.2022 16:33 Ответить
10 000 удобрєній
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25.02.2022 16:36 Ответить
Пишут что постановочное видео.Пошлют но намного меньше
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25.02.2022 16:58 Ответить
може сотня-дві заїде заляканих козойобів. бо кращі бійці мають бути в охороні кадирки.
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25.02.2022 18:59 Ответить
Подстилка ***** приходи сам.
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25.02.2022 16:37 Ответить
Чеченська мафія повинна підтримати свою-кремлівську мафію...бо дружать ці друзяки разом проти всіх а вже наскільки скрепно....то таке....може кадирка і положить пару сотень ішаколюбителів.
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25.02.2022 16:44 Ответить
Походу им нужно свой авторитет защитить.
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25.02.2022 22:48 Ответить
папрасыть ызвинения дон? вот же обезьяна дурная ))) щас свою армию пустит на удобрение в Украину, и сам станет просить извинения у граждан Ичкерии
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25.02.2022 16:47 Ответить
Это показуха и попытка морального давления. Дыров просто по просьбе ***** всех чеченских силовиков согнал, для красивой картинки. У русни генетический страх перед чеченцами, они думают, что у всех тоже. Это все уже было в 2014, по факту сотня бородачей приехала и быстро обратно уехала в рефрижераторах. В этот раз так же будет.
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25.02.2022 16:48 Ответить
Ну они же думают, что украинцы и кацапы это один народ, а значит верят, что украинцы будут как рабсияне сразу платить им дань. Наивные горные козлолюбы 😁
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25.02.2022 16:50 Ответить
Помнится в 14-ом получили ****** и давли драпака, только пятки сверкали, их запомнили, чисто как морадеров
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25.02.2022 16:51 Ответить
ДА МНЕ СЕГОДНЯ ЗНАКОМЫЙ БЕЖЕНЕЦ С ДОНЕЦКА СКАЗАЛ КОТОРЫЙ УДРАЛ ДАВНО ОТ ТУДА, ЧТО ОНИ НЕ ВОЮЮТ ТАМ А ГРАБЕЖАМИ ЗАНИМАЮТСЯ... ПОТОМУ НУЖНО ВСЕМ ВСЁ ПРЯТАТЬ.... ТАК И СКАЗАЛ...
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25.02.2022 21:21 Ответить
в Донецке в 2014 два камаза с вертушок спалили.
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26.02.2022 06:23 Ответить
Там проф военных примерно тысяча, остальные - служащие , охранники и менты. Я серьезно переживаю - как вы от этой мрази потом асфальт отмывать будете....
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25.02.2022 16:51 Ответить
Приходите дон, на нашу землю дон, за руський мир дон, встретим вас дон.
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25.02.2022 16:58 Ответить
О , удобрение будет хорошое
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25.02.2022 17:04 Ответить
Я как Чеченец, как ветеран двух русско- Чеченских войн заявляю, те чеченцы которые туда едут, они самые трусливые отбросы нашего народа. У этих людишек не хватило духа, когда у нас шла война с рузскими, выйти на защиту своей родины. Поэтому нет разницы кто пришел на землю Украины, уничтожайте их и знайте, они трусливее рузских солдат, ставшие добровольно рабами рузских. Когда мы вернем свою Государственность, ни один чеченец который участвовал в войнах на стороне рашистов, не уйдет от нашей кары и возмездия.
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25.02.2022 17:14 Ответить
Настоящий нохчо.Борз!
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25.02.2022 18:48 Ответить
"Борз", - чеченською мовою "вовк".
Нормальні чеченці не будуть воювати проти України.
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25.02.2022 20:42 Ответить
Просто , уважение
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25.02.2022 23:53 Ответить
Если русских ещё можно брать в плен, то ********* кадыркина, нужно сразу в расход. Эти животные какого хера вообще суются! Рыжий ******* кадыркин в видео заявлял, что если ему плешивое, шизоидное ***** даст приказ, чтоб бородатые козлаёбы завоевали Украину, то он бы очень быстро бы завоевал Украину. Ждём "супер-пупер" космическую армию ********* кадыркина...Посевная скоро не забываем этого...
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25.02.2022 17:17 Ответить
Словами Антона Геращенко: Говорил только что со знакомым, чеченским оппозиционером. Он много лет вынужден жить в эмиграции, но ситуацию в Грозном знает отлично.

Задал ему вопрос - относительно того, сколько реально Кадыровцев собирается Путин направить к нам Украину на перемолот?

Он сказал, Антон, это все чушь и фейк. Во первых все это было сделано в рамках информационной войны с Украиной, а во вторых,

Путин сам не задействует кадыроцев нигде кроме Чечни.

Он же хочет у Вас в Украине показывать себя миротворцем типа. Освободителем от нацизма.

А Кадыровцы с этим образом никак не вяжутся.

Сейчас для Вас, самое главное молотить, да побольше Российских оккупантов.

И в завершение темы Кадыровцев, напомню, что они были уже у нас в 2014 в Донецке.
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25.02.2022 17:19 Ответить
https://t.me/stasdubrik
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25.02.2022 17:20 Ответить
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25.02.2022 17:24 Ответить
Мне понравилось видео украинских солдатиков , мол, чеченцы ничего особенного не представляют, только что с бородой. Будем брить. бу-га-га.
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25.02.2022 17:27 Ответить
удобрим
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25.02.2022 17:38 Ответить
Чеченцы всему миру показали кто и что из себя представляют, так-что не пиши ерунду, а те манкурты в лице кадырова они не Чеченцы, они росиянцы.
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25.02.2022 17:39 Ответить
А самому Кадырке сдабо свое войско баранов вести на бойню?😀
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25.02.2022 17:30 Ответить
може так виявитися що різниця між кадирівцями та чеченцями часів Дудаєва та Басаєва така сама як між куркою бройлером та орлом.
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25.02.2022 17:34 Ответить
Это подстава. Путлеру дань платить скоро нечем будет, вот он их в расход и пускает. Им надо на Москву идти, на разборки, .
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25.02.2022 17:35 Ответить
ДА ПОШЕЛ ТЫ *****
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25.02.2022 17:37 Ответить
Кадыровцев в плен не брать.
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25.02.2022 17:40 Ответить
Кадиривці ж не вживають алкоголь - екологічно чисте добриво.
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25.02.2022 17:47 Ответить
Салам Мурза воюем мля у нас они реально необучаемые мы им тунгуски развалили на марше Грозный 1995й январь тоже самое сейчас какой год на дворе а ? и что у рузге анералов в бошках за поотмка девки подсунутой под Субедея я молчу оно не воевало а вот что там за анералы во "второй" мля армии мира Мы в крови но мы на нашей земле а они мля 20 лет тратили тратили на сру армию а на выходе потери на уровне 2й мировой
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25.02.2022 17:53 Ответить
Ва-Алейкум Селям, брат! Это война дикарей с цивилизацией. Они не с вами воюют, а со всем цивилизованным Миром. Вы - на самом передке. Молимся за Вас, братья. Уничтожайте эту чуму. Слава Украiнi!
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25.02.2022 17:57 Ответить
Героям Слава спасибо за Дуа вроде так в исламе молитва называется у нас тут сборная солянка и мусульмане и католики и православные да даже язычник есть с буддистом на войне без бога нельзя но лупим варваров как можем и чем можем на Оболони там где осу затрофеили и в Сумах там васятку асфальтом *******
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25.02.2022 18:01 Ответить
Я уже и Аллаху и Одину молюсь второй день. Надо еще в местную Украинскую Католическую церковь сходить. По площадям, знаешь, шо-то кому-то дойдет.
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25.02.2022 18:14 Ответить
не Одину уууу кацапов скоро вешать будут на дубах в честь его ***** что я пишу нервы устал
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25.02.2022 18:16 Ответить
Ты отдыхай, раз у тебя отдых. Ты нам нужен свежий и бодрый.
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25.02.2022 18:20 Ответить
братьев пехотинцев жалко из прикрытия им прилетело слегка слава богу что все живы и без серозного
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25.02.2022 18:27 Ответить
a la guerre comme a la guerre, брат.
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25.02.2022 18:44 Ответить
Шайтанам бошки резать будут!
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25.02.2022 17:45 Ответить
Этих крыс кадыровских еще в 2014 на фарш крошили. Вояки из них - только против мирного населения и пленных.
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25.02.2022 18:46 Ответить
Единственная разница-это то что этим животным нельзя живым в плен сдаваться и их живьём не брать!
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25.02.2022 17:55 Ответить
он путинская проблядь а не чеченец!
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25.02.2022 18:17 Ответить
а до нас їдуть грузини. Ось і побачим хто кого
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25.02.2022 18:32 Ответить
Пара сотен трупов ...и умчатся бравые горцы аж пыль следом.
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25.02.2022 18:37 Ответить
Сунутся к нам на район - дадим тяги ********)
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25.02.2022 18:56 Ответить
слухи о планируемом прибытии чечены отказываются пересекать границу Украины.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

"По моим данным, "кадыровцы" отказываются входить в Украину. Сидят в Бобруйске и требуют отправить их обратно в Чечню", - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что на их решение повлияла информация о тысяче убитых россиян в течение всего одного дня.

"После того, как "кадыровцы" узнали о тысяче убитых за день российских солдат, воевать им сразу перехотелось. Они думали, это будет как в Грузии, а оказалось, что это ад", - написал Гончаренко.
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25.02.2022 19:33 Ответить
В эти дни Украина отмечает годовщину победы войска Махно над «Чеченской дивизией» Осенью 1919 года Нестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина. Абреков здесь резали с невиданной яростью.
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25.02.2022 19:45 Ответить
символично что это тоже были манкурты
все таки кавказская война
в 1800х года
чеченцев почти уничтожили
это прошло 1 2 поколения и сыновья тех кого убивала русская армия
жестоко и подло, убивала тотально
стали служить в армии их

тут же "на пути кадырова"
армия предателей, которые даже поколения не прошло
а забыли кто их бомбил в 95, в 99м
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25.02.2022 22:55 Ответить
какая то часть, может их вывезли и они там воспитывались
потому что примерно в это время сражались другие
против красных и белых или как их там
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25.02.2022 22:57 Ответить
ми ж не срані москалі, **** нам боятися кадирівців?
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25.02.2022 19:54 Ответить
Вот человек напомнил за 19 год,чурка кадыров никогда наверно историеей не интересовался
чрбак есть чурбак!
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25.02.2022 19:55 Ответить
прям звездные войны
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25.02.2022 19:58 Ответить
Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 20:12 Ответить
Чеченцы воины от рождения!
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25.02.2022 20:23 Ответить
ключевое слово - чеченцы, а кадыровцы это падальщики.
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26.02.2022 07:08 Ответить
То чеченці, а то холуї Кремля кадировці
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26.02.2022 09:03 Ответить
кажуть, що відзняли це і розійшлися по домввках
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25.02.2022 20:40 Ответить
Ахмед приходи, ******** так что креститься начнёшь *****
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25.02.2022 20:57 Ответить
Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/v3319151


ОТ КЛОУН - НАЩО НАМ ЗУСТРІЧАТИСЬ З ТРУПАМИ
Грузи 200 пійдуть у Кадирію річкою
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25.02.2022 21:36 Ответить
Они жестокие, но трусливые и горят не хуже рашистов
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25.02.2022 21:58 Ответить
Да, жестокостью и взяли власть. Я знаю очень точно что лучше злость у украинцев не будить. Если овцеебы станут на гражданских свою силу применять или свою « ту ещё» жестокость показывать то я просто переживаю насколько может тогда разыграться воображение у украинцев.
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25.02.2022 22:57 Ответить
Кадыровцы - не мосхадовцы или дудаевцы. Те были идейные, а эти - бандиты и садисты. Трусливые злобные твари.
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25.02.2022 22:00 Ответить
"Убивайте столько русских, сколько сможете" (с) Ахмат-Ходжи Кадыров

Таков путь, наверное...
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25.02.2022 22:00 Ответить
это до того как "познал путь"
путь предателя
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25.02.2022 22:57 Ответить
Ну, по цiому пути им рухатися не впервой...
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26.02.2022 09:23 Ответить
Эй, Кадырка, не боишься своё же тёплое местечко посрать? Тебя же ****** « набожную» свои же пришьют как возможность подвернётся или ты чурбан неотесанный думаешь что твой аллах на твоей стороне??? Аха, НЕТ! Тебе же, суке, так же горло и перережут! Да будет так
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25.02.2022 22:52 Ответить
А они шо,железные?
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25.02.2022 23:42 Ответить
Нет, все гораздо хуже, они думают что бессмертные.
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26.02.2022 00:19 Ответить
так это дело поправимое.
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26.02.2022 00:24 Ответить
Ні, вони просто тупі.
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26.02.2022 09:02 Ответить
Оказывается нет.
https://censor.net/ua/news/3319607/u_minoborony_pidtverdyly_scho_pid_kyyevom_ubyly_kadyrivtsya_tushayeva
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27.02.2022 09:56 Ответить
это навеное должно быть страшно но этих волосатых ******** видно издалека, намного проще утилизировать. а Рамзанка Дыров будет лично присутствовать? или он останется в масцвабаде со своим хозяином. ?
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25.02.2022 23:57 Ответить
Меня терзают смутные сомнения, что чеченцы будут дохнуть за рашистов, за 20 лет не должны были забыть про геноцид и уничтоженный Грозный.
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26.02.2022 01:48 Ответить
https://www.facebook.com/watch?v=487583166065429
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26.02.2022 03:48 Ответить
надо этим зверькам подсказать, чтобы к карманы обязательно положили нежареные семена подсолнуха... они потом хорошо в таком зверьковом навозе прорастают... потому что трупы зверья будут нужны только в качестве удобрения...
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26.02.2022 06:40 Ответить
Насіння в кешеньки поклали?
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26.02.2022 08:38 Ответить
Смажені кадирівці - гостре блюдо кацапської кухні
Тільки Вова зараз перед кадировим вибачатись не обов язково
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26.02.2022 09:00 Ответить
Свіжий гній везуть на нашу землю
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26.02.2022 10:31 Ответить
КаДырки горят лучше чем маскали 😂
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27.02.2022 14:16 Ответить
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