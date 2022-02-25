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Мужчина голыми руками пытается остановить российскую военную технику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинец стал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и совершенно отчаянно пытается ее остановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Место съемки не сообщается. Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки русских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительные силы оккупантов наступают на Киев, дополнительные подразделения врага идут в направлении Скадовска. ПВО уничтожили несколько ракет и минимум 2 самолета РФ, - Генштаб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+123
Невідомому справжньому чоловіку-респект...
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25.02.2022 15:39
+102
А мав би хоча б гранатомет.
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25.02.2022 15:39
+71
Z як «загарбники»
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25.02.2022 15:40
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А мав би хоча б гранатомет.
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25.02.2022 15:39 Ответить
Хоча б? Да якщо такому гранатомет дать, то вин пів мокшанії *********. Рємбо в порівнянні з ним просто хіппі кудлатий.
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25.02.2022 23:17 Ответить
Невідомому справжньому чоловіку-респект...
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25.02.2022 15:39 Ответить
Z як «загарбники»
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25.02.2022 15:40 Ответить
Яз ******
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25.02.2022 15:41 Ответить
Zа *************)
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25.02.2022 15:46 Ответить
Z - все очень просто, на самом деле, это
Зондеркоманда
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25.02.2022 15:43 Ответить
Ну,таки -"приемники"дедопалконосітели"заветтам" алоїзовича вірні.
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25.02.2022 15:59 Ответить
*************
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25.02.2022 15:47 Ответить
Zombi (ходячие)
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25.02.2022 16:00 Ответить
судячи з тих, кого спіймали - зомбі
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25.02.2022 16:30 Ответить
)(уйло во всем подражает фашистской Германии:
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25.02.2022 19:53 Ответить
Україну не здолати
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25.02.2022 15:40 Ответить
такое бывает, когда два года заглядывают в глаз путину, а за две недели до наступления оккупантов начинают изучать рычажки на NLAW.
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25.02.2022 15:42 Ответить
Ця зелена унюхана ***** уже хоче переговорів з Пу.
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25.02.2022 15:53 Ответить
Было бы неплохо, если бы цель№1 уехала на переговоры в Минск. Можно даже и колывана с собой туда прихватить. Всё равно из них заложники как из говна пуля.
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25.02.2022 15:58 Ответить
Звичайно що хоче, у Зе є дві вимоги, це відвід військ окупанта за межі України і повернення Криму, а якщо ні то т¥ярим кацапа дальше...
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25.02.2022 16:45 Ответить
И мечтают про шашлычки на майские!
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25.02.2022 16:01 Ответить
Головне, що цей мужгій чоловік успів їм насипати насіння, як ця жіночка із Генічеська запропонувала мокшанському орку.
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25.02.2022 15:43 Ответить
Треба всім виходити і зупиняти.
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25.02.2022 15:43 Ответить
ага встречать с коктейлями хотябы молотова ,хоть пару ублюдков с собой зацепить чем чтоб тебя просто так раздавили !
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25.02.2022 16:33 Ответить
Редкой смелости человек
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25.02.2022 15:43 Ответить
Чесно - трезвым, я бы так не смог....
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25.02.2022 16:57 Ответить
+
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25.02.2022 15:54 Ответить
Украинский народ реально мужественный !
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25.02.2022 15:44 Ответить
скорее всего это на Семёновку Черниговская!
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25.02.2022 15:45 Ответить
Ні , це Варшавка!
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25.02.2022 15:53 Ответить
z - это зомби
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25.02.2022 15:47 Ответить
Їхній друг тут Ze.
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25.02.2022 17:46 Ответить
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25.02.2022 20:53 Ответить
Я думаю об этом добазарились еще в Омане, по-этому и заморозили все украинские ракетные программы и разваливали ВСУ. Зельцман просто не мог на ровном месте сдать Украину, бо не добежал бы до Ростовп, а так повод есть
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25.02.2022 15:53 Ответить
А ти як думаєш як що у Зе права рука це агент ФСБ (Тіхій).
Зараз непогано ПО ЗАКОНУ трохи змістити Зе і поставити замість нього Пороха,
це був патріотичний хід конем
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25.02.2022 20:52 Ответить
Якщо подумати, то таку мужність можна використовувати і з користю. Якщо раптом 100% відомо, що з тієї чи іншої причини на декілька кілометрів вперід нема нікого з наших ЗСУ, можна випускати сміливця, що закосить під вату і буде волати: Стойтє, братішки!!! там впєрєді засада хунти!! Поки розберуться, а думаю в більшості випадків дійсно призупиняться може навіть на 20-30 хвилин, поки спробують первірити - може оборона найближчого населного пункта перегрупується. підтягнеться, і тд, і дійсно засідку їм влаштує, але не там де вони сподівались. Просто подаю тактичну ідею.
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25.02.2022 15:51 Ответить
Методов достаточно , например - "я знаю короткую дорогу!!!"
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25.02.2022 16:59 Ответить
УКРАИНУ НЕ ПОБЕДИТЬ !!! ЗУБАМИ БУДЕМ РВАТЬ ВАТНЫХ СКОТОВ !!!!!
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25.02.2022 15:52 Ответить
такой народ не победить..
кабаев очень просчитался!
Зеленский, как тебе повезло с народом, а ты с 2019 грабил народ со своими олигархами!
сила Украины - это народ Украины!
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25.02.2022 15:54 Ответить
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25.02.2022 15:54 Ответить
хильни водяри в п'зду,тварь
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25.02.2022 15:58 Ответить
Ты уже бюргеру отсосала? Подрабатываешь между миньетами?
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25.02.2022 15:59 Ответить
завидуй молча раше-быдло!
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25.02.2022 16:05 Ответить
ты свиноцабака попробуй слезьть с бутылки...
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25.02.2022 18:56 Ответить
Мер міста Маріуполь заявив, що наші війська знищили колону з 22 російських танків, які йшли з Павлополя.
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25.02.2022 15:58 Ответить
Один останавливает, а несколько суйте шпалу в гусеницу. И *****.
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25.02.2022 16:00 Ответить
Ага. Набрать в рот гімна і плюнуть йому в оптику. Ти мабуть Фолкленди відвойовував.
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25.02.2022 16:21 Ответить
А де були Джавеліни?
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25.02.2022 16:06 Ответить
Джевелин роскошь на такое говно, достаточно старого доброго РПГ 7
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25.02.2022 16:18 Ответить
Боже,пишаюся нашими справжніми ,відданими своїй Землі синами і дочками!Хіба може вбити ТАКУ НАЦІЮ кремлівсбкий фашизм!Оплакую наших воїнів і просто гарних людей,що гинуть в бою за свою країну!Хай всі люди України залишуться живими і цілими!Бережи ВАС БОГ-ви того варті!
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25.02.2022 16:28 Ответить
Это в Беларуси. В беларуских телеграм-каналах это видео уже давно. В Украине украинца бы уже задавили и не пожалели. А беларусов они не давят.
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25.02.2022 16:38 Ответить
Ничего шо там за кадром українською спілкуються. От же ж **** кацапська.
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26.02.2022 09:36 Ответить
Да это кацап, он беларуский от украинского не отличит, да и говоря в Беларуси 99% на русском.
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26.02.2022 10:51 Ответить
https://fb.watch/boF3n6gvOz/
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25.02.2022 16:44 Ответить
Бухой явно
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25.02.2022 17:35 Ответить
Надо легковые автомобили заминированные на их пути ставить, вот это будет серьезное препятствие.
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25.02.2022 17:45 Ответить
Все правильно окрім ... Фінни називали його Коктейль для Молотова для радянських окупантів у 1940 му.
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25.02.2022 20:55 Ответить
Можно переименовать в Финский Коктейль.
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26.02.2022 10:51 Ответить
И вот этих людей ******* кацапский гумус собрался победить?!
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25.02.2022 18:04 Ответить
Це відео Міністр закордонних справ має показувати німцям, які блокують продаж україні озброєння НАТО.
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25.02.2022 18:36 Ответить
Едут как по бульвару, суки
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25.02.2022 18:38 Ответить
Як що хотів зупинити то респект.
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25.02.2022 20:57 Ответить
 
 