Мужчина голыми руками пытается остановить российскую военную технику. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинец стал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и совершенно отчаянно пытается ее остановить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Место съемки не сообщается. Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки русских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.
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+123 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий25.02.2022 15:39
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показать весь комментарий25.02.2022 15:40
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Зондеркоманда
Зараз непогано ПО ЗАКОНУ трохи змістити Зе і поставити замість нього Пороха,
це був патріотичний хід конем
кабаев очень просчитался!
Зеленский, как тебе повезло с народом, а ты с 2019 грабил народ со своими олигархами!
сила Украины - это народ Украины!