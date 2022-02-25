Мужчина голыми руками пытается остановить российскую военную технику. ВИДЕО

Украинец стал на пути колонны российских броневиков с маркировкой "Z" и совершенно отчаянно пытается ее остановить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Место съемки не сообщается. Однако технику с маркировкой Z в первый день атаки русских войск видели в Херсонской области. Там враг пытался прорваться со стороны временно оккупированного Крыма.

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