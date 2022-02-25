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армия РФ (15366) расстрел (414) Херсон (2103) Геращенко Антон (1438)

Российские оккупанты расстреливают гражданский автомобиль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В сети появилось видео, как российские захватчики расстреливают под Херсоном гражданский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео в Фейсбуке разместил Антон Геращенко.

Это видео, снятое сегодня смелым украинцем, должна увидеть вся Россия и весь Мир!

Оно снято под Херсоном.

Русские оккупанты расстреливают автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина!

Они чудом остались живы. Им просто повезло.

Обращаюсь к Медиа цивилизованных стран - покажите это видео обстрела мирных украинцев  сотням миллионов Ваших зрителей и читателей.

Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали, попав под обстрел российских оккупантов.

Продолжайте делать видеообращения к Российскому народу с призывом "Остановить войну!"

Благодарю Андрея Макаревича, Семена Слепакова и многих других россиян, которые уже сделали видеообращение. Пусть за Вами следуют и другие мужественные и честные россияне", - написал он.
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Топ комментарии
+77
⚡️ Танки рф были расстреляны во время дозаправки в Мелитополе
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25.02.2022 16:43
+56
Карпатський бокораш@bokorash · 2 ч

Подивіться що теробороні в Києві видають👍💪

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25.02.2022 16:46
+44
ещё один русский самолёт сбит в Черкассах..
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25.02.2022 16:44
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⚡️ Танки рф были расстреляны во время дозаправки в Мелитополе
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25.02.2022 16:43 Ответить
Відео)
https://t.me/podslyshenopolice/5564
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25.02.2022 16:49 Ответить
Джавнлін без вазелін.
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25.02.2022 16:54 Ответить
Чому ви використовуєте ******* Телеграм. Це проросійська помийка. Дуров прогнувся під Путіна і блокував відео і канали російських, так званих, протестів і опозиції.
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25.02.2022 16:56 Ответить
Тому що там є багато українських каналів
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25.02.2022 17:01 Ответить
Тому що:
1. Це вайбер-канал "МОЛНИЯ"
2 Це наш перевірений український канал, і тому що там усі новини можна отримати набагато швидше ніж де інде.
Ще запитання ? Звідти ще не було ні одного фейкового повідомлення.
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25.02.2022 17:13 Ответить
ТА до чого тут фейки чи ні. Не підіймайте тому мудню рейтинги. Невже нема інших месенджерів?
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25.02.2022 17:18 Ответить
Дядьку, в тебе з очами все гаразд ? Ще раз: Це вайбер-канал. ВАЙБЕР, не Телеграм. Це ІНШИЙ месенжер, як ти й пишеш.
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25.02.2022 17:22 Ответить
Який ***** вайбер
https://t.me/podslyshenopolice/5564
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25.02.2022 17:59 Ответить
Тьху ти, вибач друже, то я не на свое повідомлення відповідав, мабуть в мене з очами не все добре...
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25.02.2022 18:04 Ответить
дайте ссылку на него пжл
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25.02.2022 19:01 Ответить
https://invite.viber.com/?g2=AQBglj3eOlqHq07IdXeQpZuZ%2FbvW%2B45ZIjG4UixnwfgcJp7tb%2BoinXLeSd3So1Bj
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25.02.2022 19:04 Ответить
Именно это и нужно. Пусть кацапские матери видят как их детей как скот отправили на бойню. Пусть смотрят на их трупы вдоль обочин. Надо вообще все фото и видео-материалы на их пабликах размещать.
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25.02.2022 17:22 Ответить
они ничего не смогут сделать
им там все возможности перекрыли, как раньше "солдатские матери" уже не могут работать
вся инфа по военным частям и прочие, стала "секретной"
они видели немало трупов "отпусников" с донбасса, че то не сильно это изменило ситуацию

дудаев когда в ноябре 94 показывал русских солдат, взятых в плен
то тоже пользовался этим
но тогда раха еще не совсем оскотинилась, фсб еще не сильно гайки закрутил тогда
сми показывали, в газетах писали, депутаты ездили, ковалев там был
сейчас в рахе депутатов нет, сми должны писать "только проваду проверенную"
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25.02.2022 17:43 Ответить
Сейчас украинские источники должны размещать там информацию.
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25.02.2022 17:52 Ответить
пусть делают то что "зеленые человечки" делали в крыму
хотя стойте, их же там не было....

пусть кадры разбомбленных городов украины все мировые сми показывают
хотя в рашке свое тв
а в инете "они не интересуются политикой"
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25.02.2022 20:48 Ответить
А не важно - интересуются или нет. Главное, чтобы видели и знали. Пусть даже там запрещены репосты, сарафанное радио всё равно работает. Чем больше людей/нелюдей запоребриком будет знать правду, тем лучше.
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26.02.2022 08:23 Ответить
И вот этот ролик от руской скотиной вызывает у тебя восторг. Восторг это когда одним снарядом и оператора и танк.
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25.02.2022 16:56 Ответить
Прикинь, так. Перше - танки гасять, друге - гаті всраті)
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25.02.2022 16:59 Ответить
Ничего не понятно. Ты хто?
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25.02.2022 17:14 Ответить
Я - українець. А діалект закарпатський, чисто в рифму))
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25.02.2022 17:31 Ответить
Я понял, но диалект это произношение, но не риторика.
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25.02.2022 17:51 Ответить
Закарпаття було і в австро-венгрії і в чехословакії. Тобто, запозичено багато слів , не українських) . сам я міський, то як в гори поїду, то сам слово через два розумію))
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25.02.2022 17:58 Ответить
Я знаю диалект, ну в смысле служил срочную под Львовом. Были на учениях и в Закарпатье. Да там у мадьяр в одном слове по два ударения, бывают и по три - там вообще хрен разберёт. Я о риторике писал
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25.02.2022 18:06 Ответить
Риторика відповідає сюжету - ненавистно-радісна
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25.02.2022 18:48 Ответить
красава ,гасить их гадов по партизански на всех заправках. т.е. нет топлива,оно стоит мишенью
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25.02.2022 17:09 Ответить
Глава Минздрава ФРГ диагностировал у Путина расстройство личности

++14.45++


Карл Лаутербах

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.

Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
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25.02.2022 16:43 Ответить
Думаю цим хворіє 95% тиранів з абсолютною владою у своїх країнах.
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25.02.2022 16:51 Ответить
Бокасса от такого расстройства начал человечинкой питаться.
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25.02.2022 16:58 Ответить
лечится только секиркой
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25.02.2022 17:22 Ответить
и что? ошибся?
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25.02.2022 19:25 Ответить
ещё один русский самолёт сбит в Черкассах..
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25.02.2022 16:44 Ответить
Ні один ординський окупант не повинен покинути Україну... .не інакше, ніж в труні !

На "худой конєц"... - в целофановому мішку.. для сміття
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25.02.2022 17:21 Ответить
Ееще утром и не в Черкассах, а возле Золотоноши (левый берег) кацманавта на поле поймали лесники.
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25.02.2022 17:24 Ответить
⚡️Литва вслед за Латвией и Эстонией прекращает трансляцию российских пропагандистских каналов.
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25.02.2022 16:44 Ответить
Гарний мацкаль- мертвий мацкаль!
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25.02.2022 16:44 Ответить
Кацапні - буде хана!
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25.02.2022 16:45 Ответить
суки вкрай осатаніли, чорти безрогі, козломорді
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25.02.2022 16:46 Ответить
Карпатський бокораш@bokorash · 2 ч

Подивіться що теробороні в Києві видають👍💪

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25.02.2022 16:46 Ответить
Хвала святому джавеліну чи це нлави?
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25.02.2022 16:55 Ответить
друге
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25.02.2022 16:57 Ответить
Слюбовью
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25.02.2022 17:03 Ответить
spike?
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25.02.2022 17:23 Ответить
стволів уже бракує, то отакими озброюють... дайте два!

В Киеве не хватает автоматов - в очереди огромное количество желающих защищать страну.

Только в один пункт выдачи оружия стоит более 1000 человек. Сообщается, что автоматы закончились, - но уже везут новые.
https://t.me/charter97_org/63338
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25.02.2022 17:28 Ответить
Це дві книги з рецептами смажених бурятів?
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25.02.2022 16:55 Ответить
Вот такие штучки бы раздать патриотам из оккупируемых городов! Из любого окна захватчиков ждёт билет на концерт Кобзона.
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25.02.2022 17:48 Ответить
Кожен кацапський покидьок-вбивця повинен бути знищений на українській землі...
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25.02.2022 16:47 Ответить
Поблизу села Бохоники під Вінницею українські військовослужбовці збили гелікоптер РФ
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25.02.2022 16:47 Ответить
Весь мир должен увидеть, что кацапы - убийцы и гопники
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25.02.2022 16:47 Ответить
Вони знають але всралися, поки так.
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25.02.2022 16:55 Ответить
Но когда мы их разнесем будут на весь мир (для свого лохтората) кричать - Бендеровцы убили Раисю
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25.02.2022 17:23 Ответить
Мабуть це ті, чіє відро розбите стояло. Хотіли викрасти авто щоб с'їбатися.
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25.02.2022 16:49 Ответить
На кожній гілляці буде повішаний рашист!
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25.02.2022 16:49 Ответить
А ведь Украинский водила действовал примерно как Герои Змеиного- делал своё дело (газовал), приказывал жене и детям лежать и при этом посылал кацапов на }{уй. Молодец !!!
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25.02.2022 16:50 Ответить
они только такой язык и понимают

рашисты могли на змеином их просто заблокировать
эти пограничники ничего бы не сделали
но эти твари открыли огонь и всех убили

в крыму они в 14м году тоже были видимо готовы убивать
но фюрер тогда хотел "красиво" все сделать

у них было там какое то оружие?

где катера с бердянска?
где хоть какой то флот в черном море?
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25.02.2022 17:46 Ответить
Убивать, убивать и еще раз убивать русских фашистов. Это они творят являясь никем на украинской земле, а что они будут творить когда получат власть?
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25.02.2022 16:51 Ответить
Крысы в агонии начинают кусать всех без разбора. Твари рашистские
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25.02.2022 16:54 Ответить
Кляті москалі......ну с#ки, вам же ж це повернеться сторицею..... вам , вашим рідним, вашим прийдешнім поколінням. ЗАПАМ"ЯТАЙТЕ - БУМЕРАНГ НІХТО НЕ ВІДМІНЯВ !!! Слава Україні ! Героям Слав ! СМЕРТЬ МОСКОВЬКИМ ОКУПАНТАМ !!!
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25.02.2022 16:55 Ответить
SA-8 Gecko это их или наш ?
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25.02.2022 16:57 Ответить
Таке відчутя, що це створіння, обізвав наших захисників.
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25.02.2022 17:00 Ответить
та нет..явно сам удивляляся своей смелости))) это шок от неожиданности)) сурпрайз)))
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25.02.2022 17:12 Ответить
Вони влучили в авто чи ні? Ніби як звук битого скла
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25.02.2022 17:13 Ответить
кацапы подбили танкер со своим чудоматросами..
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25.02.2022 17:17 Ответить
ТАНКЕР С РОССИЙСКИМ ЭКИПАЖЕМ ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ

Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море. Предварительная причина - поражение снарядом с неизвестного направления.
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25.02.2022 17:18 Ответить
"на учениях" в крыму видели мы траекторию этого снаряда
понятно от кого прилетело

почему в декабре когда были военные корабли нато в черном море
куда они все пропали?
почему в черном море только российские корыта?
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25.02.2022 17:22 Ответить
они могут вам подряд больницы бомбить
помните что они делали в сирии, в чечне
они бомбили грозный, а говорили что это "боевики сами взрывают свои дома"
эти скоты давно хорошо не получали по своей роже

"жители днр", кто радовался "признанию", если вы еще не поняли что натворили
будьте вы прокляты
(для "наезжанных" из рассеюшке в процветающие дыры отдельная порция проклятия)
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25.02.2022 17:21 Ответить
Прогнозирую. После капитуляции рашизма, в Украине криминал упадет почти на ноль. А металоломщики расцветут.
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25.02.2022 17:21 Ответить
ну а пока что "подымаются" перекупы солярки в гомельской обл.
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25.02.2022 17:26 Ответить
,)(уйлу кізда ,Київ встоїть сьогодні .Пуйло програє 100 відсотків
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25.02.2022 17:22 Ответить
главное что бы зе
как "голубь мира" не пошел что то подписывать
и никаких посредников франции или германии!!!
они уже грузии помогли
в 14м тоже "помогли"!!!!

только британцы или сша
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25.02.2022 17:24 Ответить
В Украине срочно нужно принимать Закон об применения оружия в мирное время.
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25.02.2022 17:23 Ответить
В Дымере среди жилых зданий стоят 5 градов, развернутых в сторону водохранилища, в направлении Вышгорода.
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25.02.2022 17:25 Ответить
Это признак сдвига с катушек - они знают про количество своих убитых, их самих кидают на убой и они уже действуют по принципу : «все равно уже сдохну - хоть с собой заберу». Поэтому они стреляют по безоружным людям.
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25.02.2022 17:26 Ответить
Вся русня здохнет в Украине! Никто нас не возьмет! Слава Украине!!
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25.02.2022 17:28 Ответить
Путин согласился на переговоры с Украиной после звонка Си Цзиньпина
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-soglasilsya-na-peregovory-s-ukrainoy-posle-zvonka-si-czinpina-1031232245

Путин, похоже, только сейчас осознал свой полный разгром в Украине ...
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25.02.2022 17:29 Ответить
не верьте ему
что он, что си
помните что он говорил?
"не надо мешать нам торговать, будьте транзитом для товаров"
(вольныая трактовка, но суть примерно такая)
зе там с ермаком хрень какую то подпишут
(кстати, где ермак, аристовчиа что докладывает что то вижу
ни абхазского дельца
ни ермака не вижу)
ничего не значащую и как минск
вас будут опять шантажировать
должны быть посредники
чтобы никаких застенных договорняков
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25.02.2022 17:34 Ответить
це кацап! будьте пильнішими
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25.02.2022 18:19 Ответить
пуйло предложил провести переговоры в Минске, но когда Зеленский отказался и предложил переговоры в Варшеве, тогда лавров заявил что переговоры могут состояться лишь после того,как Украина сложит оружие
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25.02.2022 20:23 Ответить
Интересная война. Идёт стрельба, горит техника, рядом ездят фуры и легковушки.
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25.02.2022 17:52 Ответить
обратите внимание, какие хорошие дороги..
те, кто дерибанили бюджетные и "ковидные" деньги "на велике будивництво дорог" - наверное знали, что по ним будут рашистские танки оккупантов ездить..
после войны, надо будет с этим разобраться, почему не на армию пошли миллионы бюджетных денег налогоплательщиков, а на строительство дорог перед войной..
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25.02.2022 18:58 Ответить
Підараси, сер.
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25.02.2022 21:07 Ответить
Соглашусь с Корчем, чтобы русня (их общество) поняло что происходит и что так больше продолжаться не может - боевые действия должны быть перекинуты на территорию РФ.

только так до них дойдет что это уже не шуточки и что ботоксный карлик выжил из ума и натворил такого, что они отхаркивать еще веками будут.
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26.02.2022 00:33 Ответить
Хорошо что все остались живы.
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26.02.2022 02:12 Ответить
 
 