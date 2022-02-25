Российские оккупанты расстреливают гражданский автомобиль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В сети появилось видео, как российские захватчики расстреливают под Херсоном гражданский автомобиль.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео в Фейсбуке разместил Антон Геращенко.
Это видео, снятое сегодня смелым украинцем, должна увидеть вся Россия и весь Мир!
Оно снято под Херсоном.
Русские оккупанты расстреливают автомобиль, в котором находилось двое мужчин и женщина!
Они чудом остались живы. Им просто повезло.
Обращаюсь к Медиа цивилизованных стран - покажите это видео обстрела мирных украинцев сотням миллионов Ваших зрителей и читателей.
Обращаюсь к лидерам общественного мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали, попав под обстрел российских оккупантов.
Продолжайте делать видеообращения к Российскому народу с призывом "Остановить войну!"
Благодарю Андрея Макаревича, Семена Слепакова и многих других россиян, которые уже сделали видеообращение. Пусть за Вами следуют и другие мужественные и честные россияне", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
https://t.me/podslyshenopolice/5564
1. Це вайбер-канал "МОЛНИЯ"
2 Це наш перевірений український канал, і тому що там усі новини можна отримати набагато швидше ніж де інде.
Ще запитання ? Звідти ще не було ні одного фейкового повідомлення.
https://t.me/podslyshenopolice/5564
им там все возможности перекрыли, как раньше "солдатские матери" уже не могут работать
вся инфа по военным частям и прочие, стала "секретной"
они видели немало трупов "отпусников" с донбасса, че то не сильно это изменило ситуацию
дудаев когда в ноябре 94 показывал русских солдат, взятых в плен
то тоже пользовался этим
но тогда раха еще не совсем оскотинилась, фсб еще не сильно гайки закрутил тогда
сми показывали, в газетах писали, депутаты ездили, ковалев там был
сейчас в рахе депутатов нет, сми должны писать "только проваду проверенную"
хотя стойте, их же там не было....
пусть кадры разбомбленных городов украины все мировые сми показывают
хотя в рашке свое тв
а в инете "они не интересуются политикой"
++14.45++
Карл Лаутербах
Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.
Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
На "худой конєц"... - в целофановому мішку.. для сміття
Подивіться що теробороні в Києві видають👍💪
В Киеве не хватает автоматов - в очереди огромное количество желающих защищать страну.
Только в один пункт выдачи оружия стоит более 1000 человек. Сообщается, что автоматы закончились, - но уже везут новые.
https://t.me/charter97_org/63338
рашисты могли на змеином их просто заблокировать
эти пограничники ничего бы не сделали
но эти твари открыли огонь и всех убили
в крыму они в 14м году тоже были видимо готовы убивать
но фюрер тогда хотел "красиво" все сделать
у них было там какое то оружие?
где катера с бердянска?
где хоть какой то флот в черном море?
Российский экипаж танкера под молдавским флагом терпит бедствие в Черном море. Предварительная причина - поражение снарядом с неизвестного направления.
понятно от кого прилетело
почему в декабре когда были военные корабли нато в черном море
куда они все пропали?
почему в черном море только российские корыта?
помните что они делали в сирии, в чечне
они бомбили грозный, а говорили что это "боевики сами взрывают свои дома"
эти скоты давно хорошо не получали по своей роже
"жители днр", кто радовался "признанию", если вы еще не поняли что натворили
будьте вы прокляты
(для "наезжанных" из рассеюшке в процветающие дыры отдельная порция проклятия)
как "голубь мира" не пошел что то подписывать
и никаких посредников франции или германии!!!
они уже грузии помогли
в 14м тоже "помогли"!!!!
только британцы или сша
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-soglasilsya-na-peregovory-s-ukrainoy-posle-zvonka-si-czinpina-1031232245
Путин, похоже, только сейчас осознал свой полный разгром в Украине ...
что он, что си
помните что он говорил?
"не надо мешать нам торговать, будьте транзитом для товаров"
(вольныая трактовка, но суть примерно такая)
зе там с ермаком хрень какую то подпишут
(кстати, где ермак, аристовчиа что докладывает что то вижу
ни абхазского дельца
ни ермака не вижу)
ничего не значащую и как минск
вас будут опять шантажировать
должны быть посредники
чтобы никаких застенных договорняков
те, кто дерибанили бюджетные и "ковидные" деньги "на велике будивництво дорог" - наверное знали, что по ним будут рашистские танки оккупантов ездить..
после войны, надо будет с этим разобраться, почему не на армию пошли миллионы бюджетных денег налогоплательщиков, а на строительство дорог перед войной..
только так до них дойдет что это уже не шуточки и что ботоксный карлик выжил из ума и натворил такого, что они отхаркивать еще веками будут.