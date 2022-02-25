Нескольких российских военных взяли в плен на Черниговщине. ВIДЕО
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В Черниговской области в плен взяли нескольких российских воинов.
Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Посмотрите на этих "воинов". Мелкое, забитое, недалекое. На Черниговщине, по свидетельству местных, эти мелкие "завоеватели" уже ходят по домам и просят есть. Пусть поблагодарят за свою судьбу своего сдвинутого царя", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+76 Anatoliy A 006b9dda
показать весь комментарий25.02.2022 17:01
+39 Bander_UA 1d21dedd
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+35 віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий25.02.2022 17:02
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Пожалуйста, подождите...
Хай вони і далі буде жити і заздрить нашому Ківі що не взмозі почухати яйця як він!
На "худой конєц"... - в целофановому мішку..
Учатся .
Они почему такие злые.
У них дорог нормальных нету.
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-Мы устроим здесь Израиль, отметил Г. Корбан, возглавивший территориальную оборону г. Днепр
Щоб іще на 200 років сюди дорогу забули
Українською вірно і точніше... НЕДОЛУГЕ .... недалеке - це кацапізм русуфікований
У Путина реально крыша поехала
сразу бы выпустил обойму в голову
или они все уже прошли границу?
сколько у рашистов еще элитных "псковских дшб" или как их там зовут
с юга там длиннющие колонны идут спокойно
где их останавливать будут?
Все пленные кацапы имеют одну установку в ответах: "МЫ ЕХАЛИ В КОЛОННЕ".
Т.е., каждый урод, сваливает вину НА МИФИЧЕСКОГО СТАРШЕГО КОЛОННЫ.
Это уже, называется СПЕЦОБРАБОТКА личного состава.
Осталось, найти любого старшего колонны и спросить: - А ты ****, в ЧЬЕЙ колонне шёл? И с какой задачей.
Задача, ДЛЯ ВСЕХ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ.
Вона допоможе вистояти. У вогні святої ненависті можна бачити наших застрелених солдатів зі спущеними штанами, закатованих полонених, відрубані руки з тризубом і вічне провалля іловайського котла ...
PS Не можна знущатися над полоненими, але як тільки якась **** спробує їх пожаліти і пробачити ... прокляну.
це точно, їсти із собою багато не візьмеш, а постачання - це 5-ти хвилин справа.