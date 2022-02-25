Нескольких российских военных взяли в плен на Черниговщине. ВIДЕО

В Черниговской области в плен взяли нескольких российских воинов.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрите на этих "воинов". Мелкое, забитое, недалекое. На Черниговщине, по свидетельству местных, эти мелкие "завоеватели" уже ходят по домам и просят есть. Пусть поблагодарят за свою судьбу своего сдвинутого царя", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Российский вертолет сбит во время боев в Херсонской области. ВИДЕО