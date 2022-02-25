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Пленный оккупант в украинской больнице: Нам сказали, что Украина напала на Россию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные взяли в плен раненого российского оккупанта.

Соответствующая запись опубликована в сети, передает Цензор.НЕТ.

На видео оккупант сообщает о том, что российские офицеры рассказывали, что Украина напала на Россию.

Смотрите также: Нескольких российских военных взяли в плен на Черниговщине. ВIДЕО
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Топ комментарии
+89
эти дебилы любую чепуху будут рассказывать когда они в плену,на самом деле он считает себя высш=ой расой,хохлов недолюдьми и ехал сюда просто убивать и развлекаться
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25.02.2022 17:46
+72
Идиот!!! Дурака включает!!!!
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25.02.2022 17:45
+71
⚡️Рига. Горожане несут цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших в результате российской агрессии украинских солдат и мирных жителей.
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25.02.2022 17:45
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Придушите этого ********** подушкой,
они считают это слабостью, типа потом

Будет рассказывать, как он хохлов ******
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25.02.2022 22:01 Ответить
Нажаль, поки щонеможна. Потрібні докази і свідки для західного світу та Гааги.
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26.02.2022 13:47 Ответить
Тестикулы в тиски, чтобы падлы не врали
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25.02.2022 22:49 Ответить
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25.02.2022 23:13 Ответить
Дорогие украинские врачи. По последним исследованиям британских учёных, на раненых кацапов очень хорошо действуют *********** клизмы. Попробуйте.
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25.02.2022 23:34 Ответить
Психолог Далай Ламы



@DarkSoulsFan12



У лікарні з полоненими пораненими росіянами терміново потрібна донорська кров з гепатитом С.
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25.02.2022 23:41 Ответить
Это ему еще кровь сдавать
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25.02.2022 23:49 Ответить
Тупий кацапський прокидьок ...... жив напевно у вигрібній ямі і ні прощо не знав
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25.02.2022 23:51 Ответить
викликати маму його алкоголічку нехай іде до синочка в УКРАІНУ і подивиться на свого гондона мразь
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26.02.2022 00:13 Ответить
Там ниже новость об обстреле Центра и учебного заведения в Харькове. Пожалуйста передайте его туда для сдачи всей крови и органов чтоб хоть какая то польза была от этого тела.
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26.02.2022 00:14 Ответить
Ага, и он свято поверил! лжет как дышит! все они знали - что и как, и знали, куда и зачем их посылали! и прикрытие придумали им.. все как всегда!
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26.02.2022 01:14 Ответить
От бреше, собака.
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26.02.2022 02:32 Ответить
да ,дебилами не становятся ими рождаются.пагубное влияние боярышника употребленного перед зачатием родителями этого дятла.
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26.02.2022 05:10 Ответить
А **** цю скотину ліквати? Заберіть у нього нирку, серце та пєчєнь. хоча пєчєнь може і пропита, але пох
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26.02.2022 06:57 Ответить
Та добити суку! За вбитих мирних жителів, за дітей, за наші будинки, за все!!!!
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26.02.2022 08:41 Ответить
Поверьте как крымчанину - более лживой нации, чем русские не существует. Будет врать до последнего, никогда не признает вины, даже в мелочи, вроде брошенного окурка, даже со свидетелями и снятый на видео. Это не я, где ваши доказательства, это не доказательства, монтаж, свидетели лгут и т.д.
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26.02.2022 09:00 Ответить
Та добити його вже щоб не мучився.
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26.02.2022 09:45 Ответить
От навіщо наші цей людський непотріб беруть у полон та ще й лікують?! Незрозуміло
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26.02.2022 10:28 Ответить
Все это ****** и отговорки.
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26.02.2022 12:13 Ответить
бандеровская страна восемь лет назад пирожки жрала из рук хозяина, а пирожки все еще действуют... мозгов так и не появилось?
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26.02.2022 14:14 Ответить
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