Пленный оккупант в украинской больнице: Нам сказали, что Украина напала на Россию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные взяли в плен раненого российского оккупанта.
Соответствующая запись опубликована в сети, передает Цензор.НЕТ.
На видео оккупант сообщает о том, что российские офицеры рассказывали, что Украина напала на Россию.
Топ комментарии
+89 Андрей Саган
показать весь комментарий25.02.2022 17:46
+72 Galyna Tesla
показать весь комментарий25.02.2022 17:45
+71 Запорізький козак
показать весь комментарий25.02.2022 17:45
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они считают это слабостью, типа потом
Будет рассказывать, как он хохлов ******
@DarkSoulsFan12
У лікарні з полоненими пораненими росіянами терміново потрібна донорська кров з гепатитом С.