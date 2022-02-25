Пленный оккупант в украинской больнице: Нам сказали, что Украина напала на Россию. ВИДЕО

Украинские военные взяли в плен раненого российского оккупанта.

Соответствующая запись опубликована в сети, передает Цензор.НЕТ.

На видео оккупант сообщает о том, что российские офицеры рассказывали, что Украина напала на Россию.

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