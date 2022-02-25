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ВСУ разбили российскую "Тунгуску" возле Харькова: оккупанты скрылись и оставили военную технику на дороге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" был разбит войсками ВСУ возле Харькова.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Брошенная россиянами под Харьковом подбитая ВСУ "Тунгуска", - говорится в подписи к публикации.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили российские "Грады" под Харьковом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+89
⚡️Минфин Германии заявил, что Берлин готов отключить Россию от SWIFT.
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25.02.2022 18:21
+60
Вони готові вбивати, а вмирати не дуже, тому треба їх добивати завжди.
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25.02.2022 18:21
+51
Вони проти - то **** і їх відключити
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25.02.2022 18:25
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Страница 2 из 2
Мост срочно взорвать!!!
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25.02.2022 19:10 Ответить
а все по тому вышло, бо Z маловатою накропали.
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25.02.2022 18:40 Ответить
Не понял. А тунгусы, что, за водкой побежали?
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25.02.2022 18:41 Ответить
Знаки отличия СС. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%A1
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25.02.2022 18:43 Ответить
Суки портят наши дороги. Жечь вместе с экипажами
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25.02.2022 18:44 Ответить
дяяя. бубочка їх так ніколи не відремонтує..
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26.02.2022 02:24 Ответить
Дякуємо ЗСУ! Наші боги війни! Тримаймося, бо їх багато. 2-га армія світу блдь, 2-га! Влайштуємо їм пекло!
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25.02.2022 18:44 Ответить
Идет инфа что наши отбили остров Змеиный
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25.02.2022 18:47 Ответить
этих ********* мочить и мочить что есть сил их **** никто незвал в наш дом!!!!!!!
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25.02.2022 19:00 Ответить
Что в Херсоне?
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25.02.2022 19:04 Ответить
Ну блин,я служил,давно правда,в ГСВГ ,и перед летними учениями на построении полка на плацу речь ********,до сих пор стыдно,типа НАТО враги и мы ***** все как один умрем.До сих пор не знаю за что.Ну эти пацаны,какого куя приперлись в Украину?Наверное тоже хотят умереть как и я оболваненный в начале 70-х?
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25.02.2022 19:08 Ответить
Это такая специальная имперская политика. Что бы держать народ в узде надо постоянно пугать его жупелом врага. Иначе могут начаться бунты из-за жизненных проблем.
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25.02.2022 19:18 Ответить
Чому й досі "ЗЕ-генералісимус" і його 400 генералів з лампасами на підштаниках не розбомбили (не знищили) і ДОСІ ... ВСЬОГО два мостових переходи з Криму на материкову частину України?

Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.

Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !

Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...

ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!

Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!

Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...

Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
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25.02.2022 20:04 Ответить
Золоті слова.
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26.02.2022 00:04 Ответить
а ти хто ? що б так казати??? Маєш досвід - іди в ТРО біля Херсону та й підривай!
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26.02.2022 09:43 Ответить
Ну що ви Гончаренки все помиляєтесь в молоді роки: То ви то Олексій з Одеси?
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25.02.2022 19:19 Ответить
Не вибачайся за те, що був молодим!
Важливо те, якого досвіду ти здобув з того часу!
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25.02.2022 20:01 Ответить
Інші часи - інша ідеологія. Таки НАТО було ворогом СРСР. Але союзу вже нема. Нова реальність. Ви впевнені, що онуки наші также не будуть кепкувати з наших ідеалів. Повірте - нам, з 70-х нема чого стидатись. То було наше життя. Щоб ви тоді сказали - якби вам тоді уявилось- російська ракета з білорусі влучає в Український дитячий садок . . .
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27.02.2022 14:11 Ответить
Путя в Украину стянул весь хлам,что у него есть.Нах те Тунгуски,если авиации нет
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25.02.2022 19:14 Ответить
і в кого немає авіації ?
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26.02.2022 09:16 Ответить
Автоматы снять. Их можно на хамви ставить и в тероборону отдать. Самовары с башни на Житомирском или Львовском бронетанковом нахер демонтировать, и выйдет хорошая машина разминирования.
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25.02.2022 19:22 Ответить
Правильно, но долго. Оптимально - быренько на эвакуатор и прикопать в качестве огневой точки на ключевом направлении возле блок поста.
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25.02.2022 22:04 Ответить
полагодити, і ще кацальоти можна збивати
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25.02.2022 19:24 Ответить
Ай-яй-яй, на русском языке да"суки русские"! Представляю, какой шок у тех тварей, которые верили, что здесь кацапских оккупантов будут встречать с караваями.
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25.02.2022 19:30 Ответить
Удивительно, что вероятно и Путлер в это верил.
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25.02.2022 19:38 Ответить
https://t.me/minval_az/21178
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25.02.2022 19:54 Ответить
a šo, razve džaveliny ne vkusnye karavaji? I vstrečajut taki userdno.
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26.02.2022 08:26 Ответить
почему рашен оккупанты с белыми лентами на ногах?
это че? они типа "миротвоцы"?
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25.02.2022 19:40 Ответить
https://t.me/minval_az/21178
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25.02.2022 19:55 Ответить
Ті, що з білими - їм напророчили рай, а ті, що з червоними - то вища каста в рускам мірє - їм пообіцяли тепле життя в пеклі.
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25.02.2022 20:08 Ответить
Коленку стукнули.
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25.02.2022 23:27 Ответить
А где хакасы, которые сидели в той тунгуске?
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25.02.2022 19:49 Ответить
https://t.me/minval_az/21178
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25.02.2022 19:55 Ответить
Збитий льотчик, придурок Путін, хоче зірвати посівну. Спричинити в ЕС, Китаї, Україні, РФ... Голодомор.
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25.02.2022 20:08 Ответить
*** вам русня в рот по гланды а не мой Харьков, слава Україні слава нації
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25.02.2022 20:47 Ответить
прочитал-мертвецы.
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25.02.2022 20:58 Ответить
если рускоязычный Харьков с ненавистью о свинособаках, то Украина едина. Слава ВСУ.
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25.02.2022 21:01 Ответить
якщо не можна використовувати, то треба палити, щоб не могли відремонтувати та знову використати
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25.02.2022 21:12 Ответить
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26.02.2022 00:01 Ответить
полонених лише не беріть, інакше вони повернуться..
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26.02.2022 02:23 Ответить
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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26.02.2022 07:37 Ответить
Слава ЗСУ!!!! Героям Слава!!!! Смерть ворогам!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 09:25 Ответить
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