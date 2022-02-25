Зеленский записал видео с Банковой: "Мы в Киеве. Мы защищаем Украину". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, на котором показал, что находится в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину", – написал Зеленский.