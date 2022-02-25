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Нападение России на Украину – день 2. Битва за Киев 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Второй день большой войны России и Беларуси против Украины был полон положительных и печальных новостей. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.



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Топ комментарии
+11
Одно недоразумение признало других...
⚡️Абхазия признала независимость "ЛНР" и "ДНР". Соответствующий указ подписал президент республики.
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25.02.2022 22:33
+11
Пора вводить уже жёсткие санкции. Например Колумбия отключит Кремль и МИД России от наркотрафика. Это будет удар посильнее чем отключения от SWIFT! ))
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25.02.2022 22:45
+10
Ну это уже просто абы пернуть, как-то только путлер упадет, Грузины пойдут на Абхазию и Осетию, мы тут ПМР сразу вычистим, ******* уже 30 лет сидеть. Молдоване умнички, беженцам помагают все и как могут.
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25.02.2022 22:36
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Одно недоразумение признало других...
⚡️Абхазия признала независимость "ЛНР" и "ДНР". Соответствующий указ подписал президент республики.
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25.02.2022 22:33 Ответить
Каковы иконы, таково и миро.
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25.02.2022 22:37 Ответить
Ну это уже просто абы пернуть, как-то только путлер упадет, Грузины пойдут на Абхазию и Осетию, мы тут ПМР сразу вычистим, ******* уже 30 лет сидеть. Молдоване умнички, беженцам помагают все и как могут.
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25.02.2022 22:36 Ответить
За беларусь забыли, тоже надо кончать с ней и с усатым 3,14ром!
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25.02.2022 23:01 Ответить
Беларусь, должны беларусы брать, мы что тут ***** на районе самые рыжие, мы быдло главное завалим, пусть с шантрапой все сами разбираются.
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25.02.2022 23:20 Ответить
есть инфа хакеры скоро положат рашкины Госуслуги, МО итд
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25.02.2022 22:38 Ответить
Там кибервойска получили доступ в том числе и к карточкам всех вояк, деньги поши на нужны ЗСУ.
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25.02.2022 23:21 Ответить
фм санкціїї, а вони міцніють

Банк РРБ уведомил клиентов, что с 25 февраля платежная система Visa ограничила ему операции по своим картам.

Сейчас картами Visa Банка РРБ можно расплатиться только в белорусских рублях и только в пределах страны.

Доступны дистанционные банковские операции, оплата в магазинах, ресторанах и других объектах (кроме операций в интернете); карты работают в банкоматах и пунктах выдачи наличных денежных средств банков.

Временно невозможны операции по картам Visa за границей и расчеты с иностранными маркетплейсами, такими как «Яндекс», Wildberries, AIlExpress, OZON и др. Также ограничены возможности р2р-переводов на карты.

В банке поясняют, что ограничения международной платежной системой наложены, поскольку введены санкции в отношении банка-спонсора ОАО «Банк БелВЭБ».

Ранее сообщалось, что спонсорство Банка БелВЭБ плохо отразилось на деятельности Технобанка, у которого тоже возникли проблемы с обслуживанием карт Visa.

Иностранные маркетплейсы не принимают теперь и карты Visa Банка БелВЭБ.
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25.02.2022 22:41 Ответить
Петреус: Русские - совершили "нацистское вторжении в Украину

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в пятницу в эфире программы MSNBC "MTP Daily", что русские действуют как нацисты, вторгшись в Украину.

Петреус сказал:
"То, что мы имеем сейчас - это все еще организованная оборона. И, кстати, русские не обрушили украинское командование и управление. Они еще не взяли даже отдаленно ни одного крупного города. Они, как отметил мой большой друг генерал Аллен, выбиваются из графика". Это должно быть тревожным для них. Они не смогли удержать контроль над аэродромом в 20 километрах к северо-западу от Киева. Сегодня им пришлось ввести дополнительные силы и средства. Так что они столкнулись с более серьезным сопротивлением и большей решимостью, чем, я думаю, они ожидали".

Он продолжил: "У многих из нас всегда был вопрос: будут ли украинцы сражаться? Возглавит ли Зеленский свою страну, или он сделает то, что сделали другие, соберет вещи и уедет? И у нас есть ответы на этот вопрос. Они будут бороться. Кстати, похоже, что и граждане полны решимости сражаться".

Петреус добавил: "Мне кажется, вы слышали, что Путин говорил о денацификации Украины, что является любопытной иллюзией, учитывая, что президент Зеленский - еврей. Вы знаете, кто здесь нацисты. Это русские. Украинцы будут относиться к ним так, как оккупированные страны относились к нацистам во время Второй мировой войны: почти все население объединилось против них, ожидается, что все мужчины возьмутся за оружие и так далее".

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25.02.2022 22:42 Ответить
«ДЕНЬГИ ВЫВЕСТИ НЕЛЬЗЯ», «ЗАКРЫТА АВТОРИЗАЦИЯ»: ПРОБЛЕМЫ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ 24 ФЕВРАЛЯ

24 февраля в 13:39
Office Life

Клиенты разных белорусских банков утром 24 февраля начали жаловаться на проблемы. У одних не получалось вывести деньги с валютного счета в наличные, у других - авторизоваться в приложении, у третьих - проблемы с переводом денег со счета на счет. Office Life собрал реакцию белорусских банков на сегодняшние проблемы.
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25.02.2022 22:42 Ответить
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26.02.2022 00:17 Ответить
ла ла ла ла ла

Доллары заканчиваются в обменниках Владивостока из-за ажиотажного спроса
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25.02.2022 22:43 Ответить
Зачем им доллары
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25.02.2022 23:08 Ответить
До Китаю готуються. Або до Японії.

Скоро макулатуру з написом "рубель" будуть кілограмами здавати за миску щів.
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25.02.2022 23:21 Ответить
на чорному ринку айфон купити
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25.02.2022 23:23 Ответить
Пора вводить уже жёсткие санкции. Например Колумбия отключит Кремль и МИД России от наркотрафика. Это будет удар посильнее чем отключения от SWIFT! ))
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25.02.2022 22:45 Ответить
є відео про «Тополь М» в Москві, у вас є якась інфа про ц
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25.02.2022 22:48 Ответить
Іскандери як там, сміються?
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25.02.2022 22:50 Ответить
"Российские самолеты бомбят Киев." Для меня лет 8 назад эта фраза была невозможной, невероятной, теперь это факт.
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25.02.2022 23:00 Ответить
Эти ****** после Украины Чечню будут как спа-салон вспоминать!
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25.02.2022 23:00 Ответить
Можно ссылочку на видео где впоймали кацапов на БМП в Киеве. Очень интересно посмотреть
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25.02.2022 23:04 Ответить
Посмотрите в телеграм канале у Алексея Гончаренко. там много информации
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25.02.2022 23:10 Ответить
Мені цікаво, як там зараз почувається Організація Обєспокоєных Націй?
Завтра буде третій день війни, а від цих нікчем ще не пролунало жодного занепокоєння.
Вони там хоть притомні? Починаю за них хвилюватись.
І що саме дивне, що за два дні війни, ні президент, ні Верховна Рада не звернулись до ООН з приводу неоголошеної війни з боку Росії.
Така собі гра в сліпого та німого.
Сліпа ООН робить вигляд, що нічого не помічає, а німа влада в країні, на подив, не в змозі добрати так необхідних зараз слів.
Війна йде, люди гинуть, але від цих вишкребків ні пари з вуст. Ні від одних, ні від інших.
Якась дивна німа вистава для світового охлосу.
Тож, виникає резонне питання - хто ж все-таки зараз займає вищі керівні посади в Україні: недолугі нездари, чи, все ж таки, зрадники?
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25.02.2022 23:11 Ответить
Влада не мовчить, йде постійна координація з союзниками, розвідка й інформація з спутників надзвичайно важлива, а оон просто безхребетна
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25.02.2022 23:33 Ответить
Все ок
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25.02.2022 23:13 Ответить
АБО Зе НЕ ПРЕЗИДЕНТ, АБО ПЕРЕМОВИН НЕ БУДЕ.
ЗАРАЗ ЛЮДИ ЗІ ЗБРОЄЮ ВИРІШУЮТЬ КУДИ ЙДЕ УКРАЇНА
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25.02.2022 23:25 Ответить
Очікуємо на деайфонізацію кацапів найближчим часом)
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26.02.2022 00:00 Ответить
Брасок жарєноґо ланґуста!
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26.02.2022 00:22 Ответить
 
 