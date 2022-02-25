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Уничтоженная техника российских оккупантов в Конотопе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Видео уничтоженной российской техники в городе Конотоп Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+211
Тот самый пилот, который сбил 6 вражеских самолётов, его прозвали "Киевский призрак"
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25.02.2022 20:43
+106
⚡️Кибервойска Украины получили доступ к бухгалтерии и системе документооборота ДСК (для служебного пользования) ВЧ 6762, Ставропольский Край г. Железноводск.

Паспорта, военные билеты, личные данные, список кредитных карт личного состава. Военнослужащие данного подразделение направлены в Украину. Все деньги с их карт пойдут на закупку вооружения для ВСУ.
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25.02.2022 20:44
+93
Страны НАТО будут поставлять Украине системы противовоздушной обороны и дополнительное вооружение, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам саммита.

Генсек также рассказал, что Россия три раза нарушила основополагающий акт Россия - НАТО, поэтому соглашение больше не работает.

@zerkalo_io https://t.me/charter97_org/63392
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25.02.2022 20:41
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https://twitter.com/i/status/1497284882661265418
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25.02.2022 21:05 Ответить
Я не военный, может чего не понимаю, но меня сильно беспокоит Гостомель. Кацапы планируют там создать свой воздушный мост для переброски живой силы, техники, боеприпасов. Готовят плацдарм для штурма Киева. А все боеспособные силы ВСУ в Донецкой и Луганской областях, на линии разграничения под постоянными обстрелами и бомбёжками. Столицу страны будут оборонять Нацгвардия и тероборона ? Я задаю эти неприятные вопросы, потому что в районе Гостомеля не всё так хорошо и контролируемо, как многие представляют.
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25.02.2022 21:08 Ответить
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25.02.2022 21:11 Ответить
Красиво как! По-новогоднему.
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25.02.2022 23:29 Ответить
Точно! Такий собі атмосферік-симфо-блек...
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25.02.2022 23:57 Ответить
Говорят, Гостомель под орками. Аэродром уничтожен. Полностью. План высадить там десант на Ил-76 сорван ценой авиакомпании Авиалинии Антонова.
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25.02.2022 22:54 Ответить
Востановим. Там всё равно должен был быть ремонт, а так за счёт кацапов.
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25.02.2022 23:25 Ответить
Просять у місцевих їжу і бензин: у російських окупантів під Конотопом закінчилось пальне в танках

У російських окупантів під Конотопом в танках закінчилось пальне. Вони також голодні та навіть займаються мародерством.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів. На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки. Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - йдеться у повідомленні ЗСУ.
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25.02.2022 21:43 Ответить
Стрихнин, на дороге не валяется.
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25.02.2022 23:31 Ответить
Организованной толпой рашистов гнали на убой...
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25.02.2022 22:11 Ответить
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