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"Грады" оккупантов обстреляли Мариуполь. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Один снаряд попал в жилой дом, другой – в школу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание MRPL.CITY.

Снаряды попали в школу №48 и расположенные рядом жилые дома. В двенадцатиэтажном доме – пожар. Пострадали три мирных жителя.

Люди прячутся в подвале, есть раненные.

Мариупольский горсовет сообщает, что оккупанты намеренно обстреливают мирное население.
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Топ комментарии
+80
Москалі - ви хворі покидьки і тварюки , щоб ви здохли 😡
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25.02.2022 21:57
+75
Пошлите это видео отой немке - опекунше бабушек.
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25.02.2022 21:56
+65
ХерсON@Khers_ON

3 ч



#Херсон апдейт на 18:00 Антонівський міст відбито.
Ситуація змінилися близько 17:00, вже після поста очільника області. Ситуація змінюється швидко, орків багато. По ним працює ЗСУ, вони лізуть знов.
@ukrpravda_news видалила твіт що втрату. Віримо в армію, зберігаємо спокій!
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25.02.2022 21:56
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Твари.
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25.02.2022 21:56 Ответить
ХерсON@Khers_ON

3 ч



#Херсон апдейт на 18:00 Антонівський міст відбито.
Ситуація змінилися близько 17:00, вже після поста очільника області. Ситуація змінюється швидко, орків багато. По ним працює ЗСУ, вони лізуть знов.
@ukrpravda_news видалила твіт що втрату. Віримо в армію, зберігаємо спокій!
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25.02.2022 21:56 Ответить
Пошлите это видео отой немке - опекунше бабушек.
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25.02.2022 21:56 Ответить
Ей похер. Русские бабушки - über alles!
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25.02.2022 22:03 Ответить
Тепло в немецком камине и немецкие дойчмарки - убер аллес.
А чьими бабушками для этого жертвовать - бюргеров не волнует.
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25.02.2022 22:06 Ответить
*****, как же мне за них стыдно(((( мы за них голосовали... но не за кого больше было. Отстальные совсем конченные твари на подсосе у *****, что левые, что афд.
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25.02.2022 22:24 Ответить
Зачем голосовать вообще? Голосованием вы только легализуете явкой на выборы.. это ж очевидно.
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25.02.2022 23:26 Ответить
В смысле? Я в Германии голосовал
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26.02.2022 00:49 Ответить
да АФД походу жопа
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25.02.2022 23:27 Ответить
Москалі - ви хворі покидьки і тварюки , щоб ви здохли 😡
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25.02.2022 21:57 Ответить
солома@elnazaro777

Тарас Березовец телеграм:
"У России осталось 40 из 200 ракет калибр в наличии.
Стратегических резервов у РФ не осталось,"-
💬военный эксперт Олег Жданов
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25.02.2022 21:58 Ответить
у нас только что гудел самолет,потом зарево и взрыв
надеемся сбили кацапов
теперь сирены воют
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25.02.2022 22:08 Ответить
бліцкриг не пройшов, з хлібом-сіллю не зустрічають, починають показувати справжню звірину морду "руського міра".
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25.02.2022 21:58 Ответить
Руський мир - це Русь !!! До чого тут кацапський рускій мір ? Невже так важко помітити різницю ? Всіх , хто помилково , чи навмисно вживає термін "руський", буду спамити ...
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25.02.2022 22:21 Ответить
Встречают солью-в-жопу
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25.02.2022 22:41 Ответить
⚡️Всемирный боксёрский совет заявил, что не будет признавать или утверждать поединки в России из-за вторжения в Украину.
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25.02.2022 21:59 Ответить
......................... ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ Олексія Резнікова ..................................................................................... "Дорогі українці!
Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.
Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі.
Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.
Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.
Ми обов'язково переможемо!
Слава Україні! Слава Українській Армії!

Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации.
Особенно - к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.
За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.
Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.
Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт.
Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.
Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины.
Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.
Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - сказано у зверненні Резнікова.
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25.02.2022 21:59 Ответить
Нажаль усі звернення до росіян марні. Доки вони в теплі і над головами не літають ракети тим падлюкам байдуже абсолютно. Матері получать компенсацію грошову і позатикають роти. Інші вже "справились" як вони гадають. Он вчора ж "побастували", ну і все. Вони тепер вважать що впорались і ми їх маємо пробачити.
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25.02.2022 22:13 Ответить
На призыв договорится у ВСУ и руководства страны один ответ - кацапы, идите нах! Это в честь погибших солдат ВСУ на острове Змеиный. Сделаем наших героев легендой.
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25.02.2022 22:02 Ответить
⚡️Российская армия выпустила пять ракет по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, подтвердил городской голова.
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25.02.2022 22:02 Ответить
Сбили
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25.02.2022 22:04 Ответить
ничого, одна вiдстрибнула аж у Ростов )))
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25.02.2022 23:29 Ответить
На особисті очі бачив цей прилет, ледве встиг заскочити до під'їзду , добре що стояв в двох метрах від дверей.
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25.02.2022 22:02 Ответить
Берегите себя!
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25.02.2022 22:13 Ответить
какой именно?
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25.02.2022 22:21 Ответить
Молимся чтобы русня вся здохла
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25.02.2022 22:04 Ответить
Молитва эт хорошо, но боженьке надо помочь
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25.02.2022 23:55 Ответить
****** эталонный)))
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25.02.2022 22:08 Ответить
Куда идёт - туда придёт . Этим животным и так мало осталось
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25.02.2022 22:08 Ответить
Ти долбойоб? Чи твої мізки настільки згнили? Полистай тут ленту новин. Подивись відео. Яка міліція. Де ти бачив таку міліцію. Звідки **** в міліції ракети і такки?!
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25.02.2022 22:09 Ответить
Жертва аборта, ты иди в п..зду той шлюхи которая тебя на помойке уронила
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25.02.2022 22:11 Ответить
это так русские защищают русскоязычных в Мариуполе
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25.02.2022 22:04 Ответить
Никогда такого не видел, в 14 году такого не было, но уже 2 дня площадка возле военкомата забита машинами и людьми, смотрю на фото из областного центра ( Полтава), тоже самое ! Им никогда не взять Украину, просчитались они и просчитались по-крупному !
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25.02.2022 22:05 Ответить
обикновєнний фашизм
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25.02.2022 22:05 Ответить
****** фашисты. по военным обьектам они бьют. Украина ваша могила!!!!!
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25.02.2022 22:06 Ответить
Тебе як сюди занесло, лішенец? Пікабу в інші двері.
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25.02.2022 22:15 Ответить
Так один военнопленный сказал, что на сегодня поступил приказ ******* по гражданским. Материал для Гааги
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25.02.2022 22:42 Ответить
urody.....zamochitj ubljudkov
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25.02.2022 22:06 Ответить
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25.02.2022 22:06 Ответить
Помощь русскоязычным в стиле лаптей... обстреляли город, садик, больницу
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25.02.2022 22:09 Ответить
еще могут луганск и донецк взрывать или обстреливать сами
не впервой же
ну или прям воронеж, наконец то уже
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25.02.2022 22:14 Ответить
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25.02.2022 22:10 Ответить
Уважаемые Украинцы. Простите нас. Я не имею ввиду , путина, а нас, как нацию. Вы намного сильнее духовнее и сильнее морально. Я ничего не могу поделать. Очень сопереживаю Вам и желаю вам победы и мира.
Простите.
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25.02.2022 22:15 Ответить
Бог вибачить,а я не можу.
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25.02.2022 22:19 Ответить
Вы победите. Держитесь.
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25.02.2022 22:20 Ответить
мы тут перемалываем в фарш и ваш СОБР и Чеченов с Бурятами, а у вас силы духа нет просто послать кадировца
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25.02.2022 22:26 Ответить
Да. Все держатся за минимальный устой жизни. Лишь ы не было войны над домом. Возможно нужно еще время.
Нас загнобили. Я даже тут пишу под возможностью, что завтра "постучат". КНДР во всей красе.
Я лично не смогу залезть в автозак , ибо у меня так же есть семья.
Но думаю ему недолго осталось.
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25.02.2022 22:30 Ответить
Сегодня в Праге, футбольный матч, Славия с кем то играла, так болельщики скандировали -Украина, Украина! А потом - Путин чурак. В переводе тоже, что и наша кричалка.
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25.02.2022 22:15 Ответить
Як завжди. Рашиссти не можуть захопити то почали геноцид!
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25.02.2022 22:38 Ответить
У них живое мясо заканчивается. Этих малолетних идиотов обдурили, а других уже не получится.
Потому ***** и бесится
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25.02.2022 22:45 Ответить
А то, бурят не дурак. Бурят не хочет, что бы его заново нарожали
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25.02.2022 22:56 Ответить
Я не понимаю , одного , есть петиция к президенту . А есть петиция к Всевышнему , с просьбой , что бы ***** сдох , подписаной более 500000000 человек . Почему он до сих пор живой
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25.02.2022 22:46 Ответить
Там Папа Римский вроде этим вопросом озадачился, может посодействует.
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25.02.2022 22:58 Ответить
Орки, твари кацапские, вы прокляты на веки, а украинцы могут это сделать! Горите в аду!
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25.02.2022 22:52 Ответить
Михаил Миха 62a7625c Вы уж извините , но планка уже упала , раньше надо было ,а сейчас идите на ***
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25.02.2022 22:53 Ответить
Ось відповідь -
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25.02.2022 22:58 Ответить
Як ві хтіли - нащадки андрофагів людожерів можуть бути гуманими?
У них мізки перевернуті догори дригом, а так і не скажеш, бо с першого
погляду нормальні люди. Тому і полюблють вони коли їх вбивають
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25.02.2022 23:04 Ответить
Ето так путен защищает рузгоязычных. Слашали женщина на рузгом языке говорила? Вот путен ее защитил послав ракету града в ее дом
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25.02.2022 23:36 Ответить
нет, бои на подступах. Марик морпехи держат, все давно пристрелено.
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26.02.2022 01:28 Ответить
Кто говорит? Слушай, что говорят первоисточники, а не бабки на лавке в глухом сибирском городишке! Украинское войско на страже спокойствия горожан. В украинском Мариуполе тихо, люди спокойно спят и верят в армию украины! Чтоб занять Мариуполь, у руссо-фашистов ресурсов нет и не было изначально. Это город-крепость.
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26.02.2022 01:41 Ответить
нет прощения росиянской сволочи
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26.02.2022 01:39 Ответить
 
 