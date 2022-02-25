"Грады" оккупантов обстреляли Мариуполь. ВИДЕО 18+

Один снаряд попал в жилой дом, другой – в школу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание MRPL.CITY.

Снаряды попали в школу №48 и расположенные рядом жилые дома. В двенадцатиэтажном доме – пожар. Пострадали три мирных жителя.

Люди прячутся в подвале, есть раненные.

Мариупольский горсовет сообщает, что оккупанты намеренно обстреливают мирное население.