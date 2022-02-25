Оккупанты обстреляли аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Depo.ua.

Оккупанты нанесли удары пятью ракетами. Информацию об обстреле подтвердил городской голова Староконстантинова Николай Мельничук.