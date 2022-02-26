Премьер Британии Джонсон заговорил по-русски: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВИДЕО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам Российской Федерации на языке, который они должны понимать. Также он высказался и на украинском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Британский премьер призвал остановить войну России против Украины. "Я не верю, что это война от вашего имени", - обратился он к гражданам РФ.

Также Джонсон высказался и на украинском.

"Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина", - сказал он на видео. "Слава Украине", – добавил политик.