РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7484 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежомВойна в Украине
31 049 60
война (46795) Россия (91269) украинский язык (1165) Джонсон_Борис (478)

Премьер Британии Джонсон заговорил по-русски: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам Российской Федерации на языке, который они должны понимать. Также он высказался и на украинском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Британский премьер призвал остановить войну России против Украины. "Я не верю, что это война от вашего имени", - обратился он к гражданам РФ.

Также Джонсон высказался и на украинском.

"Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина", - сказал он на видео. "Слава Украине", – добавил политик.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
РЕБЯТА! Пишут что под Васильковом наши завалили ИЛ76 с десантурой!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:58
+37
⚡️Су-25 российских войск сбил украинский пилот Су-27. Враг летел в направлении Винницы, пилота ищут.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:54
+31
Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️Су-25 российских войск сбил украинский пилот Су-27. Враг летел в направлении Винницы, пилота ищут.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:54 Ответить
"- Ловят? Как поймают, на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. " (с) - можно и допросить !
показать весь комментарий
26.02.2022 00:57 Ответить
Як піймають, брати обов'язково живим, не для тортур якихось навіть. Таке враження, що їм,в тому числі льотчикам промили мізки - буцімто в Україні подавлені ППО і авіація: хай "добровільно" запише переконливе відео-звернення до знайомих рашистських пілотів і розкаже правду - хай думають, куди їх гонять, може це комусь з наших громадян врятує життя і не одне, якщо навіть 1,2,3 свинособаки саботують вильоти на нас...
показать весь комментарий
26.02.2022 04:23 Ответить
Надіюсь що правда
показать весь комментарий
26.02.2022 00:58 Ответить
пусть ищут чувака в шлемофоне со скочем на глазах.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:59 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 01:03 Ответить
знайдуть, коли спитає в селі шлях на Архангельськ
Відкриваємо полювання, пиз....мо, щоб не міг ходити на двох
показать весь комментарий
26.02.2022 06:56 Ответить
⚡️Евросоюз запретил экспорт в Россию технологий для нефтяной отрасли.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:55 Ответить
Это очень серьезный вопрос - в России многие добывающие вышки работают на американском оборудовании и на их технологиях и работа построена так, что американцы в дистанционном управлении могут останавливать работу этих вышек в любой момент. Для россиян это очень и очень серьезная проблема, но, извините, вот такие контракты! Америкосы всё наперед предусматривают, они же магарыч не принимают перед подписанием таких договоров. И этот вопрос ещё и попал под санкции.
показать весь комментарий
26.02.2022 13:37 Ответить
⚡️ ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Беларуси Гулевича, замминистра обороны Жука, госсекретаря совбеза Вольфовича
показать весь комментарий
26.02.2022 00:56 Ответить
На Росії немає народа. Там "населеніє".
показать весь комментарий
26.02.2022 00:56 Ответить
Миллиард лайков за эту истину!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:12 Ответить
Він не віре, що homo sapiens можуть бути настільки заляканим, затурканим, забитим індиферентним бидлом.

Для нормальної людини - це неймовірно. В іншій країні за таке що твориться, президента вже б посадили на кілок. А рашикі нє інтєрєсуются палітікай, но путєн у нас маладєц.
показать весь комментарий
26.02.2022 00:57 Ответить
v etom i jestj problema, on dumajet chto rusnja ljudi.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:13 Ответить
Так він же відкритим текстом їм говорить - довбойоби, ви чого поховалися? Вийдіть на вулицю, мудаки. Покажіть, як це робить любий homo sapiens - де місце путєна.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:15 Ответить
Homo Sapiens (людина розумна) і Laptenogus Vulgaris (кацапа звичайна) - то дві великі різниці.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:50 Ответить
Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:58 Ответить
РЕБЯТА! Пишут что под Васильковом наши завалили ИЛ76 с десантурой!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:58 Ответить
Вони на трасу хотіли сісти ?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:00 Ответить
на бутилку блд)
показать весь комментарий
26.02.2022 01:02 Ответить
В крутому пікє на бутилку
показать весь комментарий
26.02.2022 01:14 Ответить
Цікаво, чи багато там вдобрив було унутрє?
показать весь комментарий
26.02.2022 01:01 Ответить
Экипаж: 5 человек
Количество десантников на борту: 126(с) вики
показать весь комментарий
26.02.2022 01:05 Ответить
лоооол. не помогло

бортовой комплекс обороны, защищающий от зенитных ракет с постановкой помех в инфракрасном, ультрафиолетовом, лазерном диапазонах, а также радиолокационных помех
показать весь комментарий
26.02.2022 01:07 Ответить
ого.
а от марсіан той комплєкс не захищає?.. ніт? ну значить марсіанє збили.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:22 Ответить
Ты можешь иметь бортовой комплекс обороны и лазерные диапазоны, но это не убережёт тебя от забывшего заправить бак техника
показать весь комментарий
26.02.2022 02:46 Ответить
Супер. Пусть это будет вам месть за сбитый АН в 2014-м, уроды кацапские, земля вам стекловатой.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:19 Ответить
повезло местным. Теперь на сдаче алюминия обогатятся. Ну и плюс "валы" нелегальные, которые потом за бытовую технику, скутера и прочее добро будут сдавать.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:05 Ответить
Рабів збиратимуть
показать весь комментарий
26.02.2022 02:16 Ответить
Хвилин п'ять тому про це повідомив "Еспресо".
показать весь комментарий
26.02.2022 01:08 Ответить
+ и под Белой Церковью тоже.
показать весь комментарий
26.02.2022 16:19 Ответить
Даже если бы на русском языке кацапам об этом сказал белый медведь, то до них всё рано ничего бы не дошло. Короче - "мама, я в плену"....
показать весь комментарий
26.02.2022 01:02 Ответить
Героям слава, Джонсон!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:03 Ответить
А когда-то русские боты говорили что Слава Украине это нацистский лозунг. Теперь его говорит премьер-министр Великобритании.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:03 Ответить
Нацист аглицкий , ей-Богу ...
показать весь комментарий
26.02.2022 01:09 Ответить
Красава !!! Нагадує як я вчу повні фрази англомовців
показать весь комментарий
26.02.2022 01:03 Ответить
Якщо би наший так попер війною ну наприклад на Молдову через годину він вже б не був президентом, та його б уже просто б не було! Тому що ми миролюбива і роботяща нація! Але кацапи ви зі своїм плешивим вождьом вже так дістали! Ну вже край,терпець урвався! Мої співгромадяни ви найкращі! Слава Україні!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:06 Ответить
🍁 Євросоюз припиняє спрощену процедуру видачі віз росіянам. Рішення набуває чинності вже вже післязавтра.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:07 Ответить
Смотрел собрание ***** и бизнеса - ***** поплыл, нужно дожимать, еще пара дней и ему оленевод вилку в глаз воткнет
показать весь комментарий
26.02.2022 01:08 Ответить
Уявив собі це шоу - оленевода з виделкою і ********* з одним оком. Досі іржу, як лавровий табун.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:11 Ответить
Ну или благодарные рассеяне швабру в седалищный нерв . Но такое произойдет немного попозже ,если сейчас у оленевода духа не хватит на вилку. И оленевод будет тогда на соседней швабре .
показать весь комментарий
26.02.2022 01:11 Ответить
это не россия! Это - Путинистан! Потому что там все решения за страну принимает только путин. российский народ никаких решений не принимает! значит они не россияне, они просто путинистанцы.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:08 Ответить
путинисты
показать весь комментарий
26.02.2022 01:29 Ответить
Боря, депортуй усіх кацапів, відміняй візи, хай ці всі гніди в одному котлі варяться
показать весь комментарий
26.02.2022 01:09 Ответить
deportacija kacapov toljko v celefonovih meshkah.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:17 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 01:10 Ответить
oi otlichno, jesli pravda, to eto horoshaja vestj, davai jescho.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:12 Ответить
Чесно, дуже приємний жест від сера Джонсона! Але чесно скажу, мені здалось кумедно, з посмішкою глянув його українське звернення
показать весь комментарий
26.02.2022 01:11 Ответить
Borja, eto bessmislenno, oni ne ponimajet slov, toljko bolevoi refleks ih privodjat v chustvo, tak chto im nado prichinatj bolj, togda oni poimjot.
показать весь комментарий
26.02.2022 01:11 Ответить
Этот забавный дядька оказался лучшим другом . Боже ! Храни королеву , Бориса и Британию !!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:18 Ответить
***! Боря расчешись! Он не верит... Там мин 85% таких идиотов на раССее. Знаю по своим недородствениикам. Там мозги все . Нет! телевизор, вяличие,БЕСпутин. Не питай иллюзий к проклятой руСне фашистской. Это уже не люди,а твари. Удел русни быть разрозненными и уничтоженными, ибо прокляты они пред Господом. Давите гадину, пока не поздно! Иначе тварь возгорит весь мир. Не будьте глупы и не питайте иллюзий насчет, БЕСАпутина антихриста люциферовича. Не бойтесь эту гадину. Бомбите раССею, иначе завтра война придет к вам!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:19 Ответить
Огорчил, нужно было обращение к русским записывать на украинском и желательно с западенским акцентом:
показать весь комментарий
26.02.2022 01:46 Ответить
Спасибо,мистер Джонсон!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:20 Ответить
Ходють чуйки що збитий кацапський літак місцеві починають розбирати на металобрухт ще у повітрі.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:47 Ответить
Всё это конечно хорошо, но наши западныые друзья-доброхоты немного опоздали с помощью.
показать весь комментарий
26.02.2022 05:31 Ответить
Лучше позже, чем дело мастера боится!
показать весь комментарий
26.02.2022 13:40 Ответить
Это зря сэр Джонсон.прочтите комментарии на Ютубе ,как там минимум половина аж захлёбывается ненавистью к Украине и украинцам
показать весь комментарий
26.02.2022 06:53 Ответить
Братья украинцы держитесь всеми силами .Не будь и инвалидом, то был бы с вами. Да даже и в та-
ком состоянии я готов воевать за вас и за нас , сколько позволят силы . Слава Украине ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
26.02.2022 09:56 Ответить
Героям слава !

Нам дуже важко , але ми віримо в перемогу і переможемо ✊💪🙏🏼
показать весь комментарий
26.02.2022 13:52 Ответить
Дуже приємно чути слова підтримки зі всього світу , та ще й украінською мовою 👍🏼👍🏼👍🏼✊
Прем'єру Британіі , Джонсону щира подяка і РЕСПЕКТ 👍🏼❤️
показать весь комментарий
26.02.2022 13:50 Ответить
 
 