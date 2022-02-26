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Премьер Британии Джонсон заговорил по-русски: "Я не верю, что это война от вашего имени". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам Российской Федерации на языке, который они должны понимать. Также он высказался и на украинском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Британский премьер призвал остановить войну России против Украины. "Я не верю, что это война от вашего имени", - обратился он к гражданам РФ.
Также Джонсон высказался и на украинском.
"Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина", - сказал он на видео. "Слава Украине", – добавил политик.
Топ комментарии
+44 Nazariy0909 Minecrafter
показать весь комментарий26.02.2022 00:58
+37 Запорізький козак
показать весь комментарий26.02.2022 00:54
+31 irenka ko
показать весь комментарий26.02.2022 00:58
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Відкриваємо полювання, пиз....мо, щоб не міг ходити на двох
Для нормальної людини - це неймовірно. В іншій країні за таке що твориться, президента вже б посадили на кілок. А рашикі нє інтєрєсуются палітікай, но путєн у нас маладєц.
Количество десантников на борту: 126(с) вики
бортовой комплекс обороны, защищающий от зенитных ракет с постановкой помех в инфракрасном, ультрафиолетовом, лазерном диапазонах, а также радиолокационных помех
а от марсіан той комплєкс не захищає?.. ніт? ну значить марсіанє збили.
ком состоянии я готов воевать за вас и за нас , сколько позволят силы . Слава Украине ! Жыве Беларусь !
Нам дуже важко , але ми віримо в перемогу і переможемо ✊💪🙏🏼
Прем'єру Британіі , Джонсону щира подяка і РЕСПЕКТ 👍🏼❤️