Защитник Украины о Путине: Этот старый маразматик не понимает сути украинского общества. Мы можем ругаться, но палить русню мы будем вместе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях публикуют пылкую речь защитника Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Этот конь, старый маразматик (президент РФ В. Путин. - Ред.) - он даже не понимает сути украинского общества. То, что мы можем между собой ругаться, можем критиковать, но палить русню - именно ту, которая приезжает к нам вооруженная, - мы будем вместе. Мы будем это делать весело даже под угрозой смерти".
Воин рассказал, что он из Кривого Рога. И рассказал, как помогают защитникам Украины гражданские лица. Так, для обустройства позиций горожане привезли им 40 тонн песка и фундаментные блоки, а также обустроили ограждения.
"Неонацисты так не делают, обезьяна! Так делает народ, который ты достал. К вам теперь пощады не будет. Потому что твари. Вы нас просто вывели", - добавил он.
"Сейчас в городе Кривом Роге инвалиды-колясочники мешают коктейли Молотова, и мы будем жечь вас, просто жечь все", - говорит воин.
Защитник Украины рассказал, как активная молодежь ищет на улицах Кривого Рога диверсантов, оставляющих метки для российских войск. А охотники и фермеры открыли "охоту" на оккупантов.
"И нету никаких бандеровцев. Мы оглянулись в свою историю и увидели, что мы - гордая нация, сильная, единая, и мы все друг другу помогаем. Но если нам придется обороняться - то нехай буде герць. А герць - це смертельний танок. Тому слава Україні! Тримаймось разом. І, хлопці, весело мочимо русню! Мочимо їх, ріжемо!" - подытожил он.
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"Наша компания и наша команда по всему миру решительно поддерживают Украину и украинский народ, которые защищаются от этого незаконного акта агрессии со стороны России", - говорится в заявлении Premise
Я вважаю, що не один десяток.
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