Атака противника на Николаев отражена, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

Десант противника в Очакове не высадился.

Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Николаев отстояли. ПВО отбили атаку. В Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", - написал он.