20 107 31
Атака противника на Николаев отражена, - глава ОГА Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Десант противника в Очакове не высадился.
Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Николаев отстояли. ПВО отбили атаку. В Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", - написал он.
Топ комментарии
+23 Михайло Гальків
показать весь комментарий26.02.2022 05:13
+17 Виктор Дийнега
показать весь комментарий26.02.2022 05:22
+14 Алексей Шептилевский
показать весь комментарий26.02.2022 05:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
СЛАВА НАЦИИ !! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
Смерть москалям
Зараз усе в диму, ніц не видно.
*лять почему его не взорвали, это полностью бы застопорило продвижение рашистов...
летают "соколы ху*ла"