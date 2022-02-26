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Атака противника на Николаев отражена, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Десант противника в Очакове не высадился.

Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Николаев отстояли. ПВО отбили атаку. В Очакове десант не высадился. В настоящее время высадки в Николаевской области нет. Никто к нам не идет", - написал он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Слава ЗСУ
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26.02.2022 05:13
+17
Войска союзников Украины на подходе - все для утилизации русских свиней готово. Настоящие братья идут на помощь.
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26.02.2022 05:22
+14
Победный марш как то не задался...
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26.02.2022 05:18
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Слава ЗСУ
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26.02.2022 05:13 Ответить
Спокойной ночи. Пусть набирается сил
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26.02.2022 05:14 Ответить
Победный марш как то не задался...
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26.02.2022 05:18 Ответить
Войска союзников Украины на подходе - все для утилизации русских свиней готово. Настоящие братья идут на помощь.
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26.02.2022 05:22 Ответить
За эту ночь ВСУ 10 000 орков на добрива перемолотят !!

СЛАВА НАЦИИ !! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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26.02.2022 05:22 Ответить
Нет, это украинцы им семена класть в карманы будут, можно и цветочков.
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26.02.2022 06:20 Ответить
С 4.30 до 5 были слышны мощные взрывы по всем районам города. Люди сидят по подвалам
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26.02.2022 05:28 Ответить
Тримайтесь ✊✊
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26.02.2022 05:41 Ответить
последние взрывы были в 2 ночи, потом тихо, все мои знакомые сидят по домам не в подвалах, Вы с Николаева?
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26.02.2022 07:29 Ответить
С площади
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28.02.2022 21:40 Ответить
Лески
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28.02.2022 22:37 Ответить
Остался дома. Ракеты шли на военный аэродром в Кульбакино, но там ещё с 24 вся авиация выведена. Штук 6 ракет всё таки прошли, но легли не долетая или перелетая, до цели. Все ракеты выпущены с кораблей. ***** где же наши Нептуны?
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26.02.2022 11:50 Ответить
Слава нації.
Смерть москалям
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26.02.2022 05:30 Ответить
Рівно о п'ятій два рази гахнуло, скоріш за все те ж на летовищі, бо вікна дрожали. 5.30 поки тихо. Люди побігли в підвали. Кожні дві години по два-три приліта. Один втрапив в локомативне депо ЗД вокзалу, загорілось пальне.
Зараз усе в диму, ніц не видно.
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26.02.2022 05:31 Ответить
На локомотивное депо и склады гсм тоже отбомбился самолёт. Был виден запуск ракеты с самолёта и после взрыва уход на форсажа в сторону Крыма.
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26.02.2022 05:44 Ответить
В районе пяти часов утра со стороны Херсона зашёл самолёт,сбросил одну мощную бомбу,развернулся и на обратном курсе отбомбился второй бомбой,тоже мощной и ушёл в сторону Херсона,было очень хорошо слышно на подлёте и на уходе.
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26.02.2022 05:41 Ответить
Возможно отработал по Антоновскому мосту.
*лять почему его не взорвали, это полностью бы застопорило продвижение рашистов...
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26.02.2022 05:50 Ответить
Под Николаевом отбомбился,а ушёл в сторону Херсона-Крыма.
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26.02.2022 05:54 Ответить
а, неправильно понял...
летают "соколы ху*ла"
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26.02.2022 05:56 Ответить
Они перешли Днепр по Каховской дамбе,севернее Херсона и движутся к Николаеву, через Снигиревку.
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26.02.2022 05:58 Ответить
Ти провокатор ..Снігурівка наша .
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26.02.2022 08:00 Ответить
Посмотри свежее видео - колона орков под Большими Копанями уже никто ни куда не идёт.
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26.02.2022 11:54 Ответить
Стингеры тупо не успели раздать.... Еще ни вечер сегодня будет пополнение и новое оружие -- хрен они смогут летать ублюдки
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26.02.2022 05:50 Ответить
Хочется задать вопрос тем кто звал сюда русский мир и теперь сидит по бомбоубежищам....вы этого суки хотели? Бомбежек? Ночей в подвалах? Это именно такие как вы виновны во всем происходящем,не кто то другой а именно вы,вы кричали путинприйди? Он пришёл,только почему то страдают те кто его не звал и те кто звал одинаково.! Вам ****,тварям безмозглым не стыдно перед украинцами???? Вы..именно вы должны просить прощения у народа Украины.. Который сейчас героически сражается с оккупантами,которых позвали ВЫ!!!!! Нет вам прощения,предатели...сидите по убежищам и молчите как рыба на асфальте...ибо вам наказание будет самое большее!!! Предателям смерть!! Слава Украине!!!
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26.02.2022 05:52 Ответить
им ничего не докажешь. только лопатой по морде!
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26.02.2022 06:03 Ответить
Я не собираюсь никому ничего доказывать...они ВИНОВНЫ!!!
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26.02.2022 06:05 Ответить
«Нравятся ли вам наши «Байрактары»?»
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26.02.2022 06:01 Ответить
 
 