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война (46795) Зеленский (16549) фейк (613)

Я не призываю наших воинов складывать оружие! Никакого оружия мы не сложим, защищаем государство, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский опроверг фейки, распространяемые российскими оккупантами.

Об этом глава государства заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, будто я призываю нашу армию складывать оружие и идет эвакуация. Я здесь, никакого оружия мы не складем, будем защищать наше государство! Потому что наше оружие – наша правда. Это наша земля. Наша страна . Наши дети. Мы все это будем защищать. Слава Украине!" – подчеркнул президент.

Читайте также: Белый дом предложил Зеленскому убежище. Он отказался, - WP
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Топ комментарии
+74
Зброю не складати , перемовин не вести.
Як казав Дудаєв- росія паде, коли зійде українське Сонце.
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26.02.2022 08:16
+60
Я наразі більше не критикую президента.Це моя особиста позиція....
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26.02.2022 08:13
+50
Дудаев був пророком.Так воно і буде.Україна стане могилою для рашки.
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26.02.2022 08:18
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Тримайтеся хлопці, дуже прошу!
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26.02.2022 09:38 Ответить
Одно можно сказать: Слава ВСУ, Слава Героям, Вместе победим.
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26.02.2022 09:54 Ответить
Він мусив би сказати Я ЗАКЛИКАЮ НАРОД УКРАЇНИ до ЗБРОЇ (доречі де закон про зброю)
ВІн мусив и сказати - а ВР прийняти відозву до нарду України про оголошення народної війни з москалями - це не конфлікт це багато -тисячолітня війна за існування РУСІ тепер УКРАЇНИ. Увесь Світ повинен знати які національні і державні цінності українці відстоюють. !!!!!!!!!

Слава Нації !
Смерть ворогам!
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26.02.2022 10:14 Ответить
Я зараз прошу, благаю. Зупинить поливання гімном президента! Бо не можна зрозуміти де закінчується злість і дурість, а де починається провокація і деза від *****.
Ідейні прихильники Порошенка та інші - утримайтесь, від негативних коментарів в цей час. Я теж обкладав його хєрамі, але зараз просто НЕ ЧАС!!! Неідейні хуі на зарплаті і просто тупі- заткнуть пельки, чи думаєте якщо "клоуна" зараз лаяти то це допоможе Україні встояти, а вам - далі писати тупі коменти?

Благаю, баньте всіх, хто сіє паніку, невдоволення, дезінформацію, тощо!!! Україна встоі! Слава Україні!
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26.02.2022 10:15 Ответить
Я підтримую цей заклик , але до тих пір , поки він не піде на переговори з ****** , бо щось учора така інфа була щодо нейтрального статусу України! Ніякого нейтрального статусу! Ми Європа! І ми повинні бути сильними , а для цього ми повинні перемогти , а не зупинити війну капітуляцією!
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26.02.2022 10:36 Ответить
НЕТ НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- НЕТ ЗРАДЫ . ВСЕ К ОРУЖИЮ
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26.02.2022 11:48 Ответить
А шо ти так за нього хвилюєшся?

Вказувати на провали - це "поливати гімном"? Він знав (мабуть) куди йшов
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26.02.2022 10:38 Ответить
Я вже в коментарі написав ЧОМУ. Буквально друге речення. Але якщо ти далі першого не прочитав, то тут нічого не вдіяти.
"Вказувати на провали" має сенс коли Україна відіб'є орду. Але зараз має бути спосіб відрізнити ботяр від людей. Хіба так не вважаєш?
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26.02.2022 10:56 Ответить
Оце друге речення?: "Бо не можна зрозуміти де закінчується злість і дурість, а де починається провокація і деза від *****." ?

Відповім: якшо ти не відрізняєш - маєш слабкі розумові здібності, нажаль

От якшо б твій улюбленець три роки не провалював оборонне замовлення та ракетну програму для разворовування бабла на асфальті - жертв з нашого боку було б набагато менше!
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26.02.2022 12:44 Ответить
...і тепер доводиться відбивати орду руками, замість масованих ракетних ударів
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26.02.2022 12:45 Ответить
Він не мій улюбленець, ти б це знав якби чукча був "чітатєль".
Але хоч у мене і слабкі розумові здібності, як ти пишеш, академіку, але в мене вистачає мозку проковтнути свою неприязнь до нього щоб не сіяти розбрат і злість серед тих, хто приходить читати новини в цей паскудний час.
Який би він не був - він вільно обраний президент. І другого в цю хвилину немає. І Україна зараз б'ється саме за те, щоб так і залишалось далі, а не перетворитися на чергову Білорусь. І Україна зараз об'єдналася, і людям потрібно бачити навіть в коментарях, що Україна єдина, що люди єдині. А не робити посміховисько з бійки зеботів і порохоботів.
Навіть звірі об'єднуються перед лицем спільної загрози, а ми ж не звірі.
Якщо ти не можеш контролювати себе - твоя справа. С тобою я теж лаятися зараз не хочу і не буду.
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26.02.2022 13:32 Ответить
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26.02.2022 10:38 Ответить
...армію і військових ніхто ж "гівном" не поливає? чому так, не здогадуєшся?
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26.02.2022 10:40 Ответить
А навіщо гімно поливати гімном, що це гімно зробило для армії купило паливо, дало гідну зарплатню військовим, закупило техніку, чи крало гроші на дорогах і призивало не сіяти паніку.
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26.02.2022 10:43 Ответить
А ви помітили що вже багато хто висловив підтримку Україини лише не чути двох продажних п"дарів - Ломаченка і Усика!
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26.02.2022 10:42 Ответить
Відосіки це наше все. Нічого нового в цьому жанрі.
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26.02.2022 10:58 Ответить
Пропоную подивитись звернення Бориса Джонсона. Хоч один нормальний політик у світі має яйця.
https://twitter.com/skynews/status/1497331273550995459
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26.02.2022 11:50 Ответить
twitter.com/skynews/status/1497331273550995459
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26.02.2022 11:59 Ответить
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