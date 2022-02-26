"Горите в аду, пид#расы российские", - киевлянин, в квартиру которого попал российский снаряд. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве снаряд оккупантов попал в жилой дом. По предварительным данным, жертв удалось избежать. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сети.
Мужчина рассказывает, что ракета попала в квартиру, но его семье удалось спастись.
У жены и старшего сына сломаны ноги, а младшего забрали спасатели.
Напомним, 26 февраля ракета попала в многоэтажку в районе Севастопольской площади в Киеве.
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+79 Ksenia VB
показать весь комментарий26.02.2022 09:51
+40 Rino Onix
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показать весь комментарий26.02.2022 09:52
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Кацапи кінчені тварі.
...Вибачте, емоції. Я розумію, навряд чи до цього реально дійде, бо ми - не вони. Ми люди.
Але після обстрілів дитсадків, дитячих будинків і житлових кварталів хотілося б дати кацапам спробувати холокосту, який вони накликали на наші голови...
"не нападайте, не йдіть далі... все, ви вже перемогли!... бла-бла-бла.... все стабілізувалося... ми санкції ще накинем... в нас тих санкцій безмежно... там теж люди ... вони хороші не озабочуйте нас, ми вже і так озабочені..... бла-бла-бла.."
А Зеля і решта будуть вестись на це... Хоча би тому що потрібно мати, завдяки чому далі просуватись...
ПЕРДАКИ у них..
мені одна свиноматка пише що треба за мір бороться..
я просто в ак*є