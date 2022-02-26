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"Горите в аду, пид#расы российские", - киевлянин, в квартиру которого попал российский снаряд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве снаряд оккупантов попал в жилой дом. По предварительным данным, жертв удалось избежать. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в сети.

Мужчина рассказывает, что ракета попала в квартиру, но его семье удалось спастись.

У жены и старшего сына сломаны ноги, а младшего забрали спасатели.

Напомним, 26 февраля ракета попала в многоэтажку в районе Севастопольской площади в Киеве.

Читайте также: ГСЧС о попадании вражеского снаряда в многоэтажку на Лобановского: Предварительно жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация. ВИДЕО
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Топ комментарии
+79
Добре, що врятувались.
Кацапи кінчені тварі.
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26.02.2022 09:51
+40
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26.02.2022 09:58
+39
І згорять 100%
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26.02.2022 09:52
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Добре, що врятувались.
Кацапи кінчені тварі.
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26.02.2022 09:51 Ответить
І згорять 100%
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26.02.2022 09:52 Ответить
для дуже багатьох кацапських вбивць пекло вже почолося саме з України
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26.02.2022 09:54 Ответить
что бы они горели их нужно каждый день палить. Бои идут только на территории Украины
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26.02.2022 09:53 Ответить
Почекайте, ще буде війна на їхній території. І за справедливістю треба буде почати вторгнення із серії барбекю а-ля Хатинь. Увійшли до дяревні - все населення від новонароджених до хричів, хворих, інвалідів - у клуб, магазин, церкву, хлів - заблокувати і палити живцем, фільмуючи і поширюючи страшні відео. У про зонах робити із цехів та складів міні-Дахау, де задушити кілька тисяч зайвохромосомною фосгеном та іпритом. Палити і обстрілювати лікарні, пологові будинки, дитсадки, школи, влаштовувати масові розстріли і загрібати тисячі напівживих тіл бульдозерами... Хотіли, суки, фашистів? Отримуйте! Нехай сруться у штанів: ми стали на шлях нелюдів, шлях геноциду і воєнних злочинів - переможців не судять!

...Вибачте, емоції. Я розумію, навряд чи до цього реально дійде, бо ми - не вони. Ми люди.
Але після обстрілів дитсадків, дитячих будинків і житлових кварталів хотілося б дати кацапам спробувати холокосту, який вони накликали на наші голови...
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26.02.2022 10:13 Ответить
це лише мрії... Всякі толерасти з Європи та США просто будуть свою риторику дурну закручувати...

"не нападайте, не йдіть далі... все, ви вже перемогли!... бла-бла-бла.... все стабілізувалося... ми санкції ще накинем... в нас тих санкцій безмежно... там теж люди ... вони хороші не озабочуйте нас, ми вже і так озабочені..... бла-бла-бла.."

А Зеля і решта будуть вестись на це... Хоча би тому що потрібно мати, завдяки чому далі просуватись...
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26.02.2022 11:33 Ответить
Абсолютно вірно. Прекраснодушні ліберали зі своєю епічною маячнею вже й зараз багато кому винесли підлогу мозку.
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26.02.2022 11:49 Ответить
Росіяни ПНХ! Зомбі-ватніки-загврбники грьобані
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26.02.2022 09:53 Ответить
Читав, що в Ростові вже паніка: банкомати без готівки, виїзд мешканців подалі, черги біля магазинів
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26.02.2022 09:55 Ответить
Ха-ха-ха дупа у них горить вже
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26.02.2022 10:01 Ответить
Дупа? забагато честі))
ПЕРДАКИ у них..

мені одна свиноматка пише що треба за мір бороться..
я просто в ак*є
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26.02.2022 10:03 Ответить
ну то хай їде в Масквабад і там починає за мір боротись!
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26.02.2022 11:34 Ответить
Я не розумію, чому не об'явити НАТО формальну "війну", нехай вони нас захоплять, а потім віддадуть...
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26.02.2022 09:56 Ответить
В країнах НАТО опікуються більше правами трансгендерів і життям болотяних жаб, а не реальними проблемами ...
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26.02.2022 09:58 Ответить
дe ж вони врятувалися? якби сидiли у пiдвалi то цiлi б були. а так iхнє щасття що ракeта пройшла по краю а нe вглиб.
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26.02.2022 09:57 Ответить
весь час в підвалі не всидиш... ще психічно не готові...
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26.02.2022 11:35 Ответить
Ми не обираємо часи, коли нам жити... Але, ми обираємо, як жити.
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26.02.2022 09:58 Ответить
⚡️ Подразделения Украинской добровольческой армии развернуты и активно участвуют в отражении российской агрессии - Дмитрий Ярош
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26.02.2022 09:58 Ответить
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26.02.2022 09:58 Ответить
Это бимба!
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26.02.2022 10:02 Ответить
Це претендує на фото року!
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26.02.2022 10:25 Ответить
Це 14 рік , Майдан.
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26.02.2022 10:04 Ответить
Я думаю зараз можна матюкатися. ****** кацапські орки повинні горіти в Аду!
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26.02.2022 10:04 Ответить
Рашисти ,це ї є творіння лукавого. Росія - це і є пекло ,чи то ад. Війна ,кровопролиття,смерть.розруха- це і є почерк російського лукавого з пекла .Коли чаша людського прокляття(як від цього мужчини і сотень ,мільйонів, людей у світі ) наповниться до краю,Бог її виль'є на голову рашистського лукавого .
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26.02.2022 10:05 Ответить
Завезіть чоловіка в маєток Медведчука.А МЕДВЕДЧУКА НЕ ГОДУЙТЕ ПОКИ НЕ ПЕРЕПИШЕ СВОЮ ХАТУ НА ЦЬОГО ПОСТРАЖДАЛОГО.
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26.02.2022 10:05 Ответить
Свині кацапськи ви розбудили в українцях те стрешне для вас що вже не можливо приспати.Тіки ваше горе може зможе заспакоїти той біль та втрати українців.Вас вже неіснує .
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26.02.2022 10:05 Ответить
Згорять усі тварі **********!Київ третій день стоїть!Перемога буде за нами!
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26.02.2022 10:09 Ответить
Каждое такое попадание по высотке рождает десяток волкодавов, которые будут перегрызать глотки русне
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26.02.2022 10:12 Ответить
Пожалуйста, доносите все эти факты до рашки в первую очередь и до всего сознательного мира...
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26.02.2022 10:25 Ответить
А ще страшне, коли вони почнуть тікати. Вони усе руйнують та палять, тікаючи.
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26.02.2022 10:51 Ответить
Правильно сказал - Горите в аду ******** российские!!!
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26.02.2022 10:54 Ответить
Коротко про НАТО : скоро не Україна буде просити про приєднання до НАТО, а НАТО буде просити про приєднання до України.
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26.02.2022 17:41 Ответить
 
 