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"Путин х#йло и Слава Украине!": ВСУ взяли в плен офицера полицейского спецназа РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Офицер полицейского спецназа России попал в плен к украинским военным. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупантам не хватает военных сил, они присоединяют полицию. Наслаждайтесь взятым в плен офицером полицейского спецназа (СОБР)", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+75
пля кого кинули в- бой мусарню
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26.02.2022 10:09
+51
Ноги отнялись от радости - живым остался.
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26.02.2022 10:12
+41
Почему не отпиз**ли за *на Украину** ....
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26.02.2022 10:10
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Ребята не по этой теме! Как забанить шария в Ютубе? Он уже третьи сутки фейки мечет в Ютубе проводя стримы по 7-10 часов, старается для пропаганды, нужно срочно достучаться до лиц способных попросить Ютуб забанить этого урода!
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26.02.2022 10:53 Ответить
надо кинуть страйк, а если это сделает не один и не два человека, бан стопроцентный, может и временный, но бан
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26.02.2022 10:57 Ответить
Пиши "жалобу" на канал или на видео, я пишу регулярно😁
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26.02.2022 12:01 Ответить
Гарне вiдео!
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26.02.2022 10:56 Ответить
Нужно срочно организовать флешмоб! Может кто владеет пабликами или знаком с теми кто владеет. Нужно запустить акцию забанить урода. Накидать ему миллион страйков.
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26.02.2022 11:01 Ответить
страйк кинул, если добавите свои и по всем предложенным там категориям, он захлебнется надолго, надеюсь
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26.02.2022 11:09 Ответить
кинул второй страйк
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26.02.2022 11:31 Ответить
++
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26.02.2022 14:17 Ответить
А шо это оно на носилках ? Ходить падло не может ? Пусть **** ползает ...
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26.02.2022 11:02 Ответить
в сторону ближайшего поля, нам надо удобрять свою землю.
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26.02.2022 11:05 Ответить
Уже в возрасте пенсионном. Чего тебе не сиделось дома, на рыбалке? Или с внуками побарахтаться . Так нет же прётся в чужое государство, несёт свой поганый мир. У самих
что , все проблемы решены, что прётесь кого то уму разуму учить ? Набирайте заранее семе
чек полные карманы .
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26.02.2022 11:08 Ответить
ЩО, ПАДЛЮКО????
Тварина кончена, це тобі не за волосся жінку з плакатом в автозак волокти!
Посадити в клітку, дати мегафон і возити по містах України - хай кричить "Путін-*****! Слава Україні!"
А відео Путіну відправити і всім тамтешнім свинособакам.
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26.02.2022 11:09 Ответить
На добрива!
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26.02.2022 11:11 Ответить
Треба цых откив провести в метро, шоб вони подивилысь на так званых "фашистив" и их показаты , так званый парад на Хрещатику. Слава Украини! Звиняйте, не можу встановити на телефони украинску мову, я вже старенька, не лажу с мобилкою
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26.02.2022 11:18 Ответить
ответ будет прост - мы нипанимаем. И вообще им пофиг. Если они побеждают, значит они правы, если они не побеждают, значит не правы победители. Вата в голове не лечится, а только выбивается.
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26.02.2022 11:20 Ответить
Не, ну как-то не искренне он говорил Слава Украине! Не верю... нужно ещё тренироваться и тренироваться...
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26.02.2022 12:03 Ответить
Наші хлопці навчать всю цю мокшанську гидоту привітанням Слава Укрвїні, Героям Слава і пУтлєр *****!!!!!!!!!!
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26.02.2022 12:27 Ответить
Гонит, сучий мокшанин!!! Чтоб "офицер" не нал -куда его посылают!?!?
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26.02.2022 12:28 Ответить
Що воно там млямкає: ну парні? Це вам не сопливий срочнік, це матьорий опер. На попа схожий...Прибавку до пенсії хотів заробити "наУкраінє"...
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26.02.2022 12:31 Ответить
Та який це офіцер,це гімно!Подивіться на них,вони всі без знаків розрізнення, без прапора своєї країни йдуть на війну , звичайні терористи,просто чорти без честі!
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26.02.2022 12:45 Ответить
Росіяни,це падло вас било,коли ви виходили на мітинги протесту! Пишіть нам за всі його "подвиги",ми зможемо його наказати!
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26.02.2022 14:24 Ответить
Весьма любопытное видео....
А почему, собственно, допрашивающий не обратил внимание пленного на то простое обстоятельство, что он (военнопленный) не нося военную форму (а он явно в полувоенной - у военных и нижнее белье уставное ) является шпионом (он ведь не выполнял разведовательную миссию). Т.е. не является военнопленным.
Со всеми вытекающими последствиями...
Нет, искусство допроса, мне кажется, утеряно навсегда....
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26.02.2022 14:49 Ответить
Подскажите пожалуйста, почему российский офицер тут в украинской форме?
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26.02.2022 14:51 Ответить
це не цей кацап,просто схожі.
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27.02.2022 10:46 Ответить
стесняется говорить, значит пока еще верит в кремлевскую брехню
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26.02.2022 18:33 Ответить
Ні, от щоб воно говорило наші гасла - це вже херня! По-перше це паплюження, а по-друге це глум, хоч і над скотиною. Неприємно таке бачити. (спокійно, нервові! Воював з 14 по 21 роки, набачився усього).
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26.02.2022 20:31 Ответить
Скотчем примотати до точки і путлоїдному трупу до рила
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26.02.2022 22:13 Ответить
такая информация вот есть. правда или нет?

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01.03.2022 23:09 Ответить
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