119 627 130
"Путин х#йло и Слава Украине!": ВСУ взяли в плен офицера полицейского спецназа РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Офицер полицейского спецназа России попал в плен к украинским военным. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.
Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупантам не хватает военных сил, они присоединяют полицию. Наслаждайтесь взятым в плен офицером полицейского спецназа (СОБР)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+75 Шимус
показать весь комментарий26.02.2022 10:09
+51 Максим Максимович b5166c8f
показать весь комментарий26.02.2022 10:12
+41 Anastasiia Ka
показать весь комментарий26.02.2022 10:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
что , все проблемы решены, что прётесь кого то уму разуму учить ? Набирайте заранее семе
чек полные карманы .
Тварина кончена, це тобі не за волосся жінку з плакатом в автозак волокти!
Посадити в клітку, дати мегафон і возити по містах України - хай кричить "Путін-*****! Слава Україні!"
А відео Путіну відправити і всім тамтешнім свинособакам.
А почему, собственно, допрашивающий не обратил внимание пленного на то простое обстоятельство, что он (военнопленный) не нося военную форму (а он явно в полувоенной - у военных и нижнее белье уставное ) является шпионом (он ведь не выполнял разведовательную миссию). Т.е. не является военнопленным.
Со всеми вытекающими последствиями...
Нет, искусство допроса, мне кажется, утеряно навсегда....