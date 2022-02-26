"Путин х#йло и Слава Украине!": ВСУ взяли в плен офицера полицейского спецназа РФ. ВИДЕО

Офицер полицейского спецназа России попал в плен к украинским военным. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупантам не хватает военных сил, они присоединяют полицию. Наслаждайтесь взятым в плен офицером полицейского спецназа (СОБР)", - говорится в сообщении.

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