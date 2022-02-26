"Ехали на учения, а попали сюда": Еще один российский оккупант попал в плен ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ задержали российского оккупанта из Нижнего Новгорода. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.
Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+109 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий26.02.2022 10:18
+54 Nature of Ukraine
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+51 Aleks_15
показать весь комментарий26.02.2022 10:20
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Пожалуйста, подождите...
Я не проти щоб Білорусь стала частиною України
главное, перед отправкой, каждой пленной ватке поставить клеймо "Слава Украине, ПТН ПНХ", и чтоб оно у себя на паРаше так ходило
Вони так радо пішли?
Їх тупо кинули, і поставили перед фактом. По деяким відио схоже що вони ще і накачані наркотиками
Повториш легенду - тут і ляжеш. А тепер розказуй.
Как передают очевидцы: Он не хотел показывать документы, разговаривать на украинском.
***** повне і цілковите ідіотелло!
Відтепер абсолютна руйнація Кацапії, - наша безпосередня мета!!!
Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Британии Бена Уоллеса.
Мы не откажемся.
Дали зброю, дали наркоти. І вперед
А навчання щоб компенсацію не платити. Там у них одні "не боевые потери"
І почнуть палити на право і наліво
Можливо знаки і пов'язки віділяют тих кто знав. І тих кто не знає....
Ну і артилерія і авіація 100% знала. Їм не звикати по людям мирним стріляти. Покитьки
«То, что я вижу - ничем не отличается от армии России в Первую Чеченскую. Та же бездарность командования, тот же хаос, те же сопляки-срочники. И такая же страсть к бессмысленному и безрезультатному бомбометству. Чем Первая Чеченская закончилась, вы помните»
Справа не у їх командуванні, справа що проти окупанта навіть дерева з травою не кажучи вже про людей!!!
Розстрілюйте окупантів рашисских.
Усе вони знали чудово, брешуть - легенда, одна на всіх. Час толерантності минув!!!
Не хватает ещё одного варианта, как в фильме "Хищники" 2010 года - вспышка света, потеря памяти, а придя в сознание они уже опускаются на парашютах на неизвестную территорию. ))