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война (46763) пленные (1833)

"Ехали на учения, а попали сюда": Еще один российский оккупант попал в плен ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ задержали российского оккупанта из Нижнего Новгорода. ВНИМАНИЕ! Нецензурная лексика.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+109
Нагадую, керування авіаційних атак на Київ та інші міста ведеться з території Білорусі. Білорусь винна в смертях наших громадян рівно так само, як і росія.
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26.02.2022 10:18
+54
Якого хер... ви їх не вбиваєте...? Вони вбили наших героїв на острові Зміїний...
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26.02.2022 10:19
+51
по позициям бульбашей нужно отвечать
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26.02.2022 10:20
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Правила форума Совет форумчан
Нагадую, керування авіаційних атак на Київ та інші міста ведеться з території Білорусі. Білорусь винна в смертях наших громадян рівно так само, як і росія.
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26.02.2022 10:18 Ответить
по позициям бульбашей нужно отвечать
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26.02.2022 10:20 Ответить
Собак постріляємо, а потім з картоплянами розбиратися потрібно.
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26.02.2022 10:24 Ответить
Плохо что во главе войска Львов стоит ишак. А с бульбоферером и его опричниками разобраться надо будет
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26.02.2022 10:33 Ответить
Честно

Я не проти щоб Білорусь стала частиною України
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26.02.2022 10:34 Ответить
⚡️В СБУ заверили, что попытка «молниеносного блицкрига» Путина полностью провалилась.
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26.02.2022 10:19 Ответить
Якого хер... ви їх не вбиваєте...? Вони вбили наших героїв на острові Зміїний...
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26.02.2022 10:19 Ответить
потом отпустят как с 2014
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26.02.2022 10:22 Ответить
воно поклало зброю і підняло пентаклі. ми ЛЮДИ . тому ця гидота буде відстроювати Київ і інши міста де намікімаусило
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26.02.2022 10:23 Ответить
не будь наївний...
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26.02.2022 11:02 Ответить
потом этот кацапский биомусор можно будет обменять на наших ребят из ордло

главное, перед отправкой, каждой пленной ватке поставить клеймо "Слава Украине, ПТН ПНХ", и чтоб оно у себя на паРаше так ходило
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26.02.2022 10:24 Ответить
Наши пленные тоже есть,и их надо будет на что то менять.
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26.02.2022 10:28 Ответить
Слишком мало того чтобы убивать! Пусть теперь суки отстраивают все что уничтожили! В крайнем случае в карьеры их!
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26.02.2022 10:43 Ответить
тому не вбиваємо полонених, що відрізнаємося від свинособак. До моменту взяття у полон їх можна і потрібно вбивати усюди.
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26.02.2022 12:56 Ответить
сколько можно сказки рассказывать
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26.02.2022 10:19 Ответить
Я бы за эти"сказки" им воспитательные меры применял.
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26.02.2022 10:30 Ответить
Заливает 100%. Это у них легенда типа такая, теперь понятно
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26.02.2022 10:31 Ответить
А ви думаєте якщо їм сказали що вони їдуть воювати

Вони так радо пішли?

Їх тупо кинули, і поставили перед фактом. По деяким відио схоже що вони ще і накачані наркотиками
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26.02.2022 10:36 Ответить
це їхні проблеми! - вони могли прийти, скинути зброю та здатися одразу! так ні- вони почали активні дії ПРОТИ України! і пох - кинулі їх "свої", поставили перед фактом, чи поставили раком!!!! ПОХ! немає їх чого жаліти!
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26.02.2022 11:04 Ответить
Обмануті кидають зброю одразу...Піздунець.
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26.02.2022 10:19 Ответить
Це їхня легенда. Всі кажуть одне і теж.
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26.02.2022 10:25 Ответить
Так, з усього виходить, що їх інструктували, що у разі полону казати "мьі заблуділісь". Ну як можна воювати з такою мотивацією? Коли не знаєш, за що воюєш та як волоцюга не маєш ні прапору, ні шевронів.
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26.02.2022 13:02 Ответить
Швабру йому в пердак
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26.02.2022 10:19 Ответить
тю... для ватки это же вместо утренней разминки)) не поможет
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26.02.2022 10:25 Ответить
ему может понравится, он же пи*ар.
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26.02.2022 11:00 Ответить
Цим упіркам перед допитом треба казати -твої попередні вже розказали хто з командирів якою легендою наказував прикриватися.
Повториш легенду - тут і ляжеш. А тепер розказуй.
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26.02.2022 10:19 Ответить
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26.02.2022 10:19 Ответить
Почему у одних белая повязка на ноге, у других красная.
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26.02.2022 10:20 Ответить
чо было то и повязали тут вообще с колорадками полезли сопляки а это ышо один но живой Сумы
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26.02.2022 10:21 Ответить
А шо у него на ногах надето ?
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26.02.2022 10:35 Ответить
Расейское вяличие.
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26.02.2022 10:42 Ответить
Калоши.
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26.02.2022 10:57 Ответить
Лапти как и положено кацапу
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26.02.2022 11:42 Ответить
Онучи
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26.02.2022 13:21 Ответить
То есть денег в кацапской армии нет и они надеялись разжиться дорогой обувью украинских военных ? Или это стимул убивать украинцев ?
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26.02.2022 13:31 Ответить
Так для них унитазы - вершина технологий.
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26.02.2022 13:34 Ответить
Лапти
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26.02.2022 14:41 Ответить
Ответ нашего, просто ОГОНЬ!
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26.02.2022 10:20 Ответить
Тоже угарнул. Чую, после окончания видео пленый получил еще п**дюлей как минимум.
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26.02.2022 10:24 Ответить
Потім було відео з розбитою правою щокою (шульга видко крепко вклепав), накладена була пов'язка. Там він уже сидів на лавці і слізно просив "друзів" не їхати сюди.
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26.02.2022 10:29 Ответить
⚡️Киевляне задержали российского диверсанта в Голосеевском районе, он был со всеми в укрытии

Как передают очевидцы: Он не хотел показывать документы, разговаривать на украинском.
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26.02.2022 10:21 Ответить
Как-то конец повествования не впечатляет... Ожидаемо вынос тела. По частям.
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26.02.2022 10:30 Ответить
Скоро все диверсанты или украинский выучат, или к моторыле и кобзону отправятся
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26.02.2022 10:34 Ответить
Видать "илиту" под Киев бросили, а вас пытаются биомусором штурмовать.
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26.02.2022 10:45 Ответить
кацапи сралісь сруцца та будуть срацца...ЗСУ-респккт...
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26.02.2022 10:21 Ответить
На ученія Ну тут научат...
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26.02.2022 10:21 Ответить
Сукі, строковиків женуть..
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26.02.2022 10:23 Ответить
На що вони розраховували?
***** повне і цілковите ідіотелло!

Відтепер абсолютна руйнація Кацапії, - наша безпосередня мета!!!
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26.02.2022 10:23 Ответить
⚡️Не менее 27 стран, в том числе и не членов НАТО, решили передать Украине оружие.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Британии Бена Уоллеса.
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26.02.2022 10:23 Ответить
Можно заходить прямо с оружием в руках.
Мы не откажемся.
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26.02.2022 10:25 Ответить
однозначно и 100% этим отмазкам их учили командиры перед вторжением
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26.02.2022 10:23 Ответить
та не вчили, їх направили пабєждать, а це самодіяльність, щоб вижити
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26.02.2022 10:29 Ответить
Да мізки їм промивали

Дали зброю, дали наркоти. І вперед

А навчання щоб компенсацію не платити. Там у них одні "не боевые потери"
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26.02.2022 10:40 Ответить
Недоучка.
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26.02.2022 10:24 Ответить
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26.02.2022 10:24 Ответить
Всё они знают куда едут мрази
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26.02.2022 10:25 Ответить
вже ж відкрито вже і )(уйло об*явило . а воно ще сцікливо кіздить за "ученія " яка країна такі і "зольдатен "
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26.02.2022 10:26 Ответить
те кто еще работает в магазинах могут столкнуться с оккупантом который зашел за продуктами помародерить
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26.02.2022 10:26 Ответить
Брать в плен только тех , у кого полные боекомплект и полный рожок автомата. Если сдается орк, выпустивший все патроны в сторону ВСУ , мочить на месте.
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26.02.2022 10:26 Ответить
Дуже слушна та чітка думка!
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26.02.2022 10:53 Ответить
Дякую!
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26.02.2022 10:54 Ответить
І якщо вони побачили що потрапили не туди то чому не злізли з БТР не склали зброю й не пішли в бік свого кордону? Їм походу наказали заливати одну й ту ж легенду якщо полонять! Розстрілювати їх потрібно без розмов!!!
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26.02.2022 10:27 Ответить
Розрахунок що вони зловлять раш (особливо якщо їх накачали чимось)
І почнуть палити на право і наліво

Можливо знаки і пов'язки віділяют тих кто знав. І тих кто не знає....

Ну і артилерія і авіація 100% знала. Їм не звикати по людям мирним стріляти. Покитьки
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26.02.2022 10:45 Ответить
Какой у него красивый фингал под глазом. Только почему-то один... Несимметрично
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26.02.2022 10:28 Ответить
Смотрите матеря....как ваш старый карлик шлёт ваших детей на удобрения!
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26.02.2022 10:28 Ответить
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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26.02.2022 10:28 Ответить
Какое радушие. Ты о чем?
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26.02.2022 10:36 Ответить
Украинский солдат в бою агрессивен а с пленными он радушен...
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26.02.2022 10:39 Ответить
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26.02.2022 10:29 Ответить
Отрубить ногу и пускай идет домой. А лучше привязывать на блокпостах мордой к врагу.
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26.02.2022 10:29 Ответить
Тогда они будут бояться вплен сдаваться
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26.02.2022 10:35 Ответить
саме так
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26.02.2022 10:40 Ответить
ВАЖЛИВО! Свинособаки захопили частину під Гостомелем і перевдягаються у нашу форму. Поширте.
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26.02.2022 10:30 Ответить
Там Нужно всем военным и гражданским переходить на украинский язык тчтоб выявить кацапов. Свои русскоговорящие могут временно и на суржик перейти.
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26.02.2022 10:35 Ответить
Хоч би вже легенди додумались різні вигадати... Хоча чим там думати і вигадувати? Один грець від чого помруть. Не х.й шастать!
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26.02.2022 10:30 Ответить
Нужно этих учеников сразу расстреливать, чтобы они не проводили учения возле границ соседей
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26.02.2022 10:30 Ответить
Методички хорошо выучили перед вторжением
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26.02.2022 10:31 Ответить
Схоже це в них "легенда" така.
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26.02.2022 10:33 Ответить
Пуйло назначило Медведчука И,О, президента Украины. Он ещё не расстрелян?
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26.02.2022 10:33 Ответить
Сосать вони будуть один у одного ***** й медвечук той.
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26.02.2022 10:42 Ответить
Брешуть,суки, в них інструкції що говорити якщо попали в полон.
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26.02.2022 10:33 Ответить
от бреше, паскудо. на учєніях не дають бойові набої.
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26.02.2022 10:34 Ответить
Та оно и брехать не может, совсем безмозглое тело.
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26.02.2022 10:36 Ответить
Правильно сказал Невзоров
«То, что я вижу - ничем не отличается от армии России в Первую Чеченскую. Та же бездарность командования, тот же хаос, те же сопляки-срочники. И такая же страсть к бессмысленному и безрезультатному бомбометству. Чем Первая Чеченская закончилась, вы помните»
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26.02.2022 10:36 Ответить
Чечнська їм здасця "дитячаю прогулянкою" !
Справа не у їх командуванні, справа що проти окупанта навіть дерева з травою не кажучи вже про людей!!!
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26.02.2022 10:41 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/video/90034145.html
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26.02.2022 10:37 Ответить
ДАЖЕ В ПЛЕНУ ВСЕ ПОГОЛОВНО ВРУТ, ЕСЛИ ВЫПУСТИТЬ ОПЯТЬ БУДУТ ВОЕВАТЬ.
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26.02.2022 10:38 Ответить
Говорит -вспоминая. Т.е. перед этим их наставляли что говорить в случае их пленения.
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26.02.2022 10:39 Ответить
100%
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26.02.2022 10:39 Ответить
Досить толерантності!
Розстрілюйте окупантів рашисских.
Усе вони знали чудово, брешуть - легенда, одна на всіх. Час толерантності минув!!!
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26.02.2022 10:39 Ответить
Бабы рожают-рожают, а "легенды" попадания на территорию другой страны не меняются. "Заблудились", "ехали на учения"... Блин, рашисты, да вы же ссыкуны редкостные, не могущие прямо заявить, что получили конкретный приказ. Каким надо быть дебилом, чтобы ехать в чужую страну и верить в учения?
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26.02.2022 10:39 Ответить
Он не обманутый ******. У военных есть такое понятие как - легенда! Им всем её озвучивают на случай попадания в плен. Каждый из них, когда ехал в Украину, красовался один перед другим, как они отважно будут крошить укропов... но что-то пошло не так...
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26.02.2022 10:42 Ответить
Jestj idea, prodolzhajem uchenije : Ukrainci streljajet a ruskij pitaras bezhit po streljbishchu ubegaja ot pulj. Jesli uderzharlsia 28 chasov, to mozhno i v konclager otpraljatj. Jesli net, to msame ili zhene v meshke.
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26.02.2022 10:47 Ответить
Обратите внимание на мимику на лбу оккупанта и глаза. Когда человек что-то вспоминает он инстинктивно поднимает глаза вверх и морщит лоб. Вспомните свою мимику когда вы что вспоминаете, например какой то тел номер. Их инструктировали на такой случай, но никто не зубрил, приходится вспоминать, чё там замполит наставлял.
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26.02.2022 10:48 Ответить
А сирийцы бы просто башку ему отрезали ...добрые мы очень Люди ...
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26.02.2022 11:04 Ответить
Там на коліні правої ноги червона повязка. Треба відрізати те, що нижче.
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26.02.2022 11:13 Ответить
У них у всех заранее эта сказка заготовлена на случай плена. Я в такую лапшу не верю.
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26.02.2022 11:25 Ответить
Хороший инструктаж на случай пленения прошли перед началом вторжения. Только вот у всех версии немного не пляшут. Одни бредят, что Украина напала на орду, другие, что шли только на разведку, третьи ехали на учения, четвёртые вообще заблудились.
Не хватает ещё одного варианта, как в фильме "Хищники" 2010 года - вспышка света, потеря памяти, а придя в сознание они уже опускаются на парашютах на неизвестную территорию. ))
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26.02.2022 11:52 Ответить
 
 