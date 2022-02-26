Украинские воины захватили в плен ефрейтора-дагестанца из армии РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В сети продолжают появляться видео с допросами пленных российских захватчиков. В частности, в плен был взят ефрейтор из Дагестана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмм-канал ДвиЩ.
Пленный ефрейтор Магомед Гаджиев 1995 года рождения, по его словам, сам из Кизилюрта (Дагестан), в/ч 91701, водитель.
Топ комментарии
+51 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий26.02.2022 10:36
+37 Netutesnij Net
показать весь комментарий26.02.2022 10:37
+28 Євген Дусик
показать весь комментарий26.02.2022 10:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Помре падло в муках, Господи прости якщо ти є
Ну і чеченці і даги. Якщо їдуть кудись. То забирають всіх своїх, і на завжди валять від "суского міра"
чехи- кадыровцы если приедут - то встретим не хуже
этого сученка не в коем случае диаспоре ( к сожалению она у нас есть ) отдавать нельзя
через 5 хвилин розійдеться по всій країні, саме час, а то у них зараз такі теми труть:
Рамзан Кадыров потребовал Зеленского извиниться перед Владимиром Путиным