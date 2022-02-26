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армия РФ (15366) Дагестан (137) плен (2354)

Украинские воины захватили в плен ефрейтора-дагестанца из армии РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В сети продолжают появляться видео с допросами пленных российских захватчиков. В частности, в плен был взят ефрейтор из Дагестана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмм-канал ДвиЩ.

Пленный ефрейтор Магомед Гаджиев 1995 года рождения, по его словам, сам из Кизилюрта (Дагестан), в/ч 91701, водитель.
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Топ комментарии
+51
Та не беріть їх у полон!
Щоб при слові Україна у їх починалась дристачка!!!
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26.02.2022 10:36
+37
Треба щоб батьки побачили свого *******.
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26.02.2022 10:37
+28
Є і наші полонені - потрібен "обмінний фонд"...
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26.02.2022 10:37
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Страница 2 из 2
Травануть крысинным ядом
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26.02.2022 10:46 Ответить
Приблизительно 100 танков в Здвижовке. По говору екипажи-белорусы. Покидая свои дома украинцы травите еду и оставляйте отравленую водку.
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26.02.2022 10:48 Ответить
Если нет яда - проносное добавляйте. Если в танке или БМП хоть один обосрется, воевать им будет весело.
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26.02.2022 11:02 Ответить
Очисник для труб чудово підходить, є у кожній хаті.
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26.02.2022 11:22 Ответить
Або доместос! Теж гарно працює. Хлорка.
Помре падло в муках, Господи прости якщо ти є
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28.02.2022 19:11 Ответить
Следующий третий пакет санкций от ЕС включает запрет на SWIFT для России и ВНИМАНИЕ блокировку всех счетов граждан России в том числе с ВНЖ и вторым гражданством ЕС свыше 100 000 Евро. После чего банки должны получить от вкладчиков источник получения этих средств. Брависсимо!!!
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26.02.2022 10:44 Ответить
За цей пакет ще мають проголосувати стурбовані колаборанти кацапів: макароножери, *******, фріци і кіпрські *************.
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26.02.2022 10:50 Ответить
Сомневаюсь что у превалирующей части населения есть счета по 100к евро, надо было от 100 евро вносить в пакет
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26.02.2022 10:59 Ответить
Перерезать глотку этому овце*бу и на помойку, не о чем с ним разговаривать и кормить эту падаль...
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26.02.2022 10:45 Ответить
обменный фонд . Или тебе наших пленных уже не жаль ?
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26.02.2022 11:38 Ответить
похож на титушку Топаза
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26.02.2022 10:46 Ответить
Этот ещё и борзый, колорадку повесил гад.
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26.02.2022 10:46 Ответить
Переодеть в краинскую форму и пусть свои их и гасят.
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26.02.2022 10:47 Ответить
Паліть його живцем як Батька Махно заповів!!!!
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26.02.2022 10:48 Ответить
И чего чурбан тебе не сиделось дома в своём Дагестане...
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26.02.2022 10:48 Ответить
щось воно більше на униле гівно схоже і за коліром, і за їбалом, ніж на бравого вояку))) а сам мабуть в частині какцапів разом з земляками строїв-нагибав "дагестан сила" на спинах малював - і щось вже зовсім не такий крутий, як до України потрапив)) гівно з бантіком, *****
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26.02.2022 10:48 Ответить
Повезло що взяли.
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26.02.2022 10:49 Ответить
окша тупорылая -был у нас водила в Нахичевани тоже Гаджиев -буду надеятся что не его сын
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26.02.2022 10:50 Ответить
Там як і в Чечні, прізвище це ознака клана. На прикладі Кадирова, там пару сотень є.

Ну і чеченці і даги. Якщо їдуть кудись. То забирають всіх своїх, і на завжди валять від "суского міра"
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26.02.2022 11:08 Ответить
Нахичевань это Азербайджан. А Азербайджан не воюет против друзей. А друзьями мы считаем Украину.
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26.02.2022 13:34 Ответить
Проста дурний горний казьол...
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26.02.2022 10:51 Ответить
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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26.02.2022 10:52 Ответить
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26.02.2022 10:53 Ответить
Білоруси?
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26.02.2022 11:08 Ответить
допросити і растреляти.
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26.02.2022 10:54 Ответить
Пленные нам нужны...нам еще наших с параши вытаскивать.
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26.02.2022 10:57 Ответить
Ваших ещё больше
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26.02.2022 11:04 Ответить
Этот идейный, таких надо убивать медленно.
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26.02.2022 10:57 Ответить
Этот черт ранее воевал в Украине На Донбассе .в конце говоря о адресе проживания .запаянный. пропаянный так что .проговорился. Защитников Дон... защитников нации. а чуть не сказал Защитников Донбасса
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26.02.2022 10:59 Ответить
прострілити обидві колінні чашечки інвалідом зробити хай його свинособаки утримують!!
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26.02.2022 11:00 Ответить
Коли діють російські дрг, то полонених брати не слід, їх можуть звільнити... Тому треба росіян всіх вбити
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26.02.2022 11:00 Ответить
за дурное отношение к пленным нас накажут .
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26.02.2022 11:39 Ответить
Застрєлєн прі попиткє к бєгству!
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20.03.2022 00:51 Ответить
Надо снимать как с ними хорошо общаются и выкладывать в инет по всем пабликам. Ну а потом прикапывать,но уже без видео.
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26.02.2022 11:03 Ответить
Отправить к папе-маме .....по частям ...
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26.02.2022 11:06 Ответить
запхайте ийму в горлянку ту колорадську стрічку!
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26.02.2022 11:08 Ответить
На добриво!
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26.02.2022 11:09 Ответить
Если есть сейчас чеченцы, воюющие за Украину, то пленных дагов и чеченов нужно им отдавать. Пусть они с такими сами разбираются как хотят на своё усмотрение.
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26.02.2022 11:10 Ответить
не такие- уж и страшные даги оказалось , он приехал убивать , а тут такой нежданчик
чехи- кадыровцы если приедут - то встретим не хуже
этого сученка не в коем случае диаспоре ( к сожалению она у нас есть ) отдавать нельзя
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26.02.2022 11:16 Ответить
поширити у пабликах північного кавказу. закинути https://m.vk.com/atypicalmakhachkala

через 5 хвилин розійдеться по всій країні, саме час, а то у них зараз такі теми труть:

Рамзан Кадыров потребовал Зеленского извиниться перед Владимиром Путиным
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26.02.2022 11:23 Ответить
Дайте сала этой суке
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26.02.2022 11:48 Ответить
********* тупая.
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26.02.2022 11:58 Ответить
Коли я служив строкову, у нас казали: краще мати доньку курву, ніж сина єфрейтора.
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26.02.2022 12:12 Ответить
Путину эти люди не нужны.Это его пушечное мясо
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26.02.2022 12:31 Ответить
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