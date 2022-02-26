Украинские воины захватили в плен ефрейтора-дагестанца из армии РФ. ВИДЕО

В сети продолжают появляться видео с допросами пленных российских захватчиков. В частности, в плен был взят ефрейтор из Дагестана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует Телеграмм-канал ДвиЩ.

Пленный ефрейтор Магомед Гаджиев 1995 года рождения, по его словам, сам из Кизилюрта (Дагестан), в/ч 91701, водитель.