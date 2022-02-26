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Российские ракеты расстреливают дома: за сутки войска РФ повредили по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры, - заявление МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что российские войска не наносят удары по гражданскому населению, являются фейком, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины.

"Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения, и украинцы якобы прикрываются живым щитом из женщин и детей, являются абсолютным фейком. Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, столице Украины. Более того, за последние сутки по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены именно российскими войсками и именно российскими военными", - сказал в видеообращении прессслужбы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, утром 26 февраля в многоэтажный дом по проспекту Лобановского в Киеве попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет. На месте взрыва происходит эвакуация жителей, осматривается территория по поводу возможных погибших.
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Созывайте ООН - выгоняйте рашу из совбеза за то, что расстреливают Киев
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26.02.2022 10:44 Ответить
ООН - это тухлая совковая структура которая должна быть распущена за ненадобностью
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26.02.2022 10:52 Ответить
Щоб лани широкополі
і Дніпро, і кручі
стали вам поперек горла
кацапи їбучі
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26.02.2022 10:46 Ответить
Неплохо бы озабоченным Штатам дать ответочку по Москве:
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26.02.2022 10:47 Ответить
Пишуть, що "привид" збив 9-го!
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26.02.2022 10:47 Ответить
хлоп куражиться ...
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26.02.2022 10:49 Ответить
Він все життя готував себе до цьго моменту ...
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26.02.2022 10:51 Ответить
Байден должен "Призраку" подарить F-35
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26.02.2022 10:52 Ответить
це його час !!!!
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26.02.2022 10:52 Ответить
смотрела "вражий голос", так там аж з трусов выскакивают и рассказывают, что наши ставят вооружение во дворах жилых домов. Призывают народ Украины прогнать фашистов и как они бьют ВСУ. В общем очередная говняная лапша для ваты рашки.
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26.02.2022 10:55 Ответить
На территории Белоруссии 160 вертолётов , на границе с Украиной , их можно снести одним ударом за несколько минут , если им можно атаковать Украину с этой стороны , почему нельзя нанести предупреждающий удар и спасти многие жизни ?
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26.02.2022 10:56 Ответить
Вот я и хотел повториться ,сказав что Кравчук и Кучма два коммуняки карьеристы ,которые не думали о будущем Украины и отдали без гарантий ядерное оружие, можно было оставить 13 боеголовок для всяких ситуаций. Нужно в их семьях конфисковать всё имущество и за эти деньги , хоть частично восстановить ядерный баланс Украины
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26.02.2022 11:05 Ответить
Кучма и построил полностью мафиозное государство. А Тимошенко и Лазаренко - подельники. Потом принципиально мало что менялось. Сейчас до войны во вгаве мафии стояло этническое еврейское ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа с Зелебобиком на веревочках. У них с агентурой Кремля был полный симбиоз - одной крови ....
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26.02.2022 11:15 Ответить
 
 