Российские ракеты расстреливают дома: за сутки войска РФ повредили по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры, - заявление МВД. ВИДЕО

Заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что российские войска не наносят удары по гражданскому населению, являются фейком, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины.

"Разговоры Путина о том, что он никогда не ведет войну против гражданского населения, и украинцы якобы прикрываются живым щитом из женщин и детей, являются абсолютным фейком. Россияне ракетами расстреливают гражданские дома в городе Киеве, столице Украины. Более того, за последние сутки по меньшей мере 40 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены именно российскими войсками и именно российскими военными", - сказал в видеообращении прессслужбы МВД спикер-советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, утром 26 февраля в многоэтажный дом по проспекту Лобановского в Киеве попал снаряд, предварительно жертв и пострадавших нет. На месте взрыва происходит эвакуация жителей, осматривается территория по поводу возможных погибших.